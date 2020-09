Editer vos fichiers Microsoft Office sous Google Docs ou Sheets est un calvaire ? Plus maintenant !

Si vous utilisez quotidiennement les logiciels de Microsoft Office - tels que Word, Excel et Powerpoint - pour travailler, mais que vos collègues, clients ou fournisseurs s’avèrent plus adeptes de la suite Google, vous subissez forcément des problèmes de compatibilité, de lecture et d’édition sur vos fichiers partagés. Ce problème est dorénavant résolu grâce à la dernière mise à jour de la plateforme G Suite de Google sur les appareils Android. Cette dernière permet aux applications G Suite (Google Docs, Google Sheets, Google Slides) de prendre en charge les fichiers .doc, .docx, .xls et .ppt.

Auparavant, les utilisateurs qui téléchargeaient et ouvraient leurs fichiers Office depuis lesdites applications Google devaient convertir leurs documents textes, feuilles de calcul ou présentations en versions natives proposées par la G Suite, pour pouvoir travailler dessus et parvenir à enregistrer leurs modifications. Cette perte de temps n’a plus lieu d’être.

Une mise en place progressive

Selon Google, la mise à jour propose aux utilisateurs concernés d'importer simplement des fichiers Microsoft Office sur leur compte G Suite. Ils peuvent également les partager avec leurs collaborateurs pour faciliter les contributions collectives. Mieux encore : Google ne limite pas cette nouvelle fonctionnalité aux comptes professionnels, ce qui signifie que les propriétaires de comptes personnels en profitent au même titre.

Vous possédez une édition antérieure à Microsoft Office 2007 ? Aucun souci là non plus : vos fichiers Word, Excel ou PowerPoint seront enregistrés dans un format plus récent afin de bénéficier de cette nouvelle compatibilité.

Enfin, la fonction d'édition Office remplacera l'outil QuickOffice de Google qui, selon l'entreprise, disposait de fonctionnalités et des capacités de collaboration plus limitées.

A noter que cet effort de la part de Google s’effectuera de manière échelonnée, autrement dit certains utilisateurs ne pourront pas en profiter immédiatement.

Ce lancement intervient peu après que Microsoft ait dévoilé une solution efficace pour bloquer le téléchargement de pièces jointes contenant des fichiers Office potentiellement dangereux. Application Guard for Office ouvre en effet les fichiers envoyés par des sources non fiables dans une messagerie temporaire et virtuelle, ce afin de les empêcher d'accéder à vos ressources informatiques. Les fichiers malveillants sont placés en quarantaine, de sorte qu’ils ne puissent jamais exploiter une vulnérabilité de votre appareil ou récupérer vos données personnelles.

Via MSPowerUser