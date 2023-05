Découvrez la nouvelle série “Une lueur d’espoir” sur Disney+

La minisérie “Une lueur d’espoir” qui retrace la jeunesse de l’autrice Miep Gies, qui a notamment aidé à cacher Anne Frank pendant la Seconde Guerre mondiale, est diffusée au rythme de 2 épisodes par semaine depuis le 2 mai sur Disney+. Dès aujourd’hui, vous pouvez ainsi découvrir les 6 premiers épisodes de cette minisérie de 8 épisodes créée par Joan Rater et Tony Phelan.

Au casting, on y découvre Bel Poweley dans le rôle de Miep Gies, mais aussi Billie Boullet dans le rôle d’Anne Frank et Liev Schreiber dans le rôle d’Otto Frank. L’oeuvre est une mini série dramatique biographique et elle est disponible depuis la rubrique National Geographic sur Disney+, aux côtés de nombreux reportages et documentaires de la chaîne.

La bande originale disponible sur toutes les plateformes de streaming

Et en prime, Disney+ a décidé de faire plaisir aux fans de la minisérie en mettant à disposition sur toutes les plateformes de streaming la bande originale de la série composée par Ariel Marx et Este Haim.

La musique prend en effet une place de choix dans cette minisérie qui propose des reprises exclusives interprétées par des musiciens et musiciennes bien connues comme Danielle Haim, Kamasi Washington, Sharon Van Etten et Michael Imperioli, Angel Olsen, Weyes Blood, Remi Wolf, King Princess et Orville Peck, et Moses Sumney.

D’après Ariel Marx, “À l’image de la série, la musique originale d’Une lueur d’espoir a un côté intemporel et authentique, car elle n’hésite pas à évoquer la brutalité et le vécu des années de guerre”. Elle ajoute : “En parallèle de la terreur, de la souffrance et de la bravoure, il y avait aussi de la beauté, de la joie, et même de l’humour. La musique évoque un quotidien où l’ordinaire côtoie l’extraordinaire. Je remercie chaleureusement Tony Phelan, Joan Rater, Susanna Fogel et toute l’équipe Disney/National Geographic de m’avoir fait confiance pour cette minisérie extraordinaire dont les thèmes sont toujours d’actualité”.

L’album de la musique originale est produit par Hollywood Records et disponible depuis le 19 mai sur toutes les plateformes de streaming.

