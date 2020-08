Xbox Series X : La console sortira au plus tard le 13 novembre d’après ce qu'indique le Microsoft Store

Après avoir retardé la sortie d’Halo Infinite, Microsoft a confirmé que la sortie de la Xbox Series X était prévue pour novembre 2020. La société n'ayant pas précisé de date exacte, ni si elle arriverait au début ou à la fin du mois.

Cependant, grâce au jeu Yakuza : Like a Dragon qui a fait l’objet d’un communiqué de presse et d’une apparition dans les listes des différentes plateformes, nous avons maintenant une bien meilleure idée de la date de sortie de la console. Et heureusement pour nous, c'est plutôt début novembre que la console devrait faire son apparition.

Selon le communiqué de presse, le jeu Yakuza : Like a Dragon sera rendu disponible dès le lancement de la Xbox Series X. Le jeu sortira également le même jour sur Xbox One, PC, PS4 et sur Steam.

Si vous faites un tour sur le Microsoft Store, le jeu est répertorié comme sortant le 13 novembre 2020, et il en est de même sur le PlayStation Store. Nous pouvons donc estimer avec certitude que la Xbox Series X arrivera dans les rayons entre le 1er et le 13 novembre cette année.

Cela collerait avec un récent article du site The Verge, dont les sources affirmaient que la console pourrait sortir au cours de la première semaine de novembre.

(Image credit: Microsoft)

Le jeu Yakuza : Like a Dragon prendra en charge le Smart Delivery, qui garantit que les joueurs qui achèteront le jeu sur Xbox One n'auront pas à l'acheter à nouveau sur Xbox Series X, et vice versa. La fonctionnalité de sauvegarde croisée sera également prise en charge, de sorte que si vous prévoyez de vous procurer la nouvelle console de Microsoft ultérieurement, vous pourrez poursuivre votre progression sans encombres.

Une nouvelle voie pour la série Yakuza ?

Yakuza : Like a Dragon donne à la série une orientation nettement différente et introduit plus d'éléments de RPG qu'auparavant, ainsi que le combat au tour par tour pour la toute première fois. Les joueurs incarneront le rôle d'Ichiban Kasuga, un nouveau protagoniste, et le jeu se déroulera dans un tout nouveau quartier de Yokohama.

Vous pourrez cependant continuer à profiter de toutes les activités annexes habituelles des yakuzas, comme le karaoké, les arcades Sega et une variété de mini-jeux farfelus, mais étonnamment addictifs.

Microsoft devrait également annoncer la Xbox Series S dans les prochaines semaines, qui sera une console plus abordable bien que moins puissante que la Series X. Des photos du packaging de la manette ont récemment fuité, il ne s'agit donc plus que d’une question de temps désormais avant que l'on en sache plus.

Via The Sixth Axis