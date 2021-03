Cyberpunk 2077 : à quelles améliorations aurez-vous droit avec le patch 1.2 ?

CD Projekt Red vient de détailler l’ensemble des optimisations auxquels les joueurs peuvent s'attendre sur Cyberpunk 2077, avec le déploiement du futur patch majeur 1.2.

Après avoir été contraint de retarder la publication de ce dernier suite à une cyberattaque en février 2021, l’éditeur tente de rassurer son public en donnant des nouvelles des différents correctifs en cours de développement, via une note partagée sur le site officiel du RPG. Les principales améliorations attendues avec l’arrivée de Cyberpunk 2077 1.2 sont les suivantes : des unités de police moins omniscientes, une conduite automobile plus fluide et des raccourcis claviers simplifiés.

Lorsque le patch 1.2 sortira, si vous commettez un délit, vous bénéficierez d’un laps de temps un peu plus conséquent avant le débarquement des forces de police. C’est l’une des plaintes principales adressées par les joueurs, agacés de voir les autorités apparaître dans leur dos, à peine leur méfait entrepris. CD Projekt Red promet, qu’avec le patch, “la police mettra un certain temps à arriver sur la scène d'un crime après que celui-ci ait été signalé". Une nouvelle unité de drone est également ajoutée, "pour donner l'impression que la police évalue la situation".

En ce qui concerne les problèmes de conduite tristement célèbres du jeu, nous devrions constater une amélioration du contrôle et de la fluidité des véhicules. Le studio a bien pris en compte les retours utilisateurs, avec des anomalies liées à la direction particulièrement subies par les joueurs employant un clavier gamer ou un écran avec un taux de rafraîchissement standard. Pour régler cette déficience, l’éditeur a ajouté un curseur de sensibilité de direction permettant de "ralentir le framerate pour tous les véhicules et tous les périphériques d'entrée". La fréquence d’images deviendra ici “constante entre 20 et plus de 60 FPS". De même, toutes les performances véhicules ont été modifiées pour prendre en compte les fréquences d'images basses.

Il y aussi le souci des véhicules fusionnant aléatoirement avec les textures des immeubles et des objets de Night City. Si le patch 1.2 ne règle pas définitivement ce bug graphique, il permettra de le résoudre manuellement en maintenant l'accélérateur enfoncé et en basculant l’automobile d'avant en arrière, ou en la faisant pivoter de gauche à droite, afin de se libérer.

Enfin, les joueurs disposeront de meilleurs raccourcis clavier. Il sera possible de désactiver et de paramétrer de nouveau les liaisons qui vous paraissent illogiques - à l’instar de l’esquive. Il n’est pas toujours évident d’esquiver une attaque en appuyant deux fois sur la touche d’action Accroupie aujourd’hui, et vous pourrez donc reprogrammer cette commande si bon vous semble.

Et après ?

Pour l'instant, le patch 1.2 n'a toujours pas de date de sortie, ni de taille de téléchargement maximale. Lorsque sa sortie a été repoussée une première fois le mois dernier, CD Projekt Red a déclaré viser “la seconde quinzaine de mars". Il est donc très probable que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour en profiter pleinement.

D'après la feuille de route de CD Projekt Red présentée en début d'année, le lancement du patch 1.2 devrait être suivi par celui de DLC gratuits, puis par le déploiement d’une mise à jour gratuite destinée aux propriétaires de Xbox Series X/S et PS5 qui aurait acheté le jeu sur la génération de consoles précédente. Tout cela, avant la fin de l’année 2021.