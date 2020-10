Counter Strike: Global Offensive vous déconnecte régulièrement - voici la solution

La communauté de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) est victime d’un bug frustrant qui peut faire sortir n’importe lequel de ses membres d’un match en cours. L’anomalie aurait pour cause la dernière mise à jour du jeu. En effet, selon un certain nombre de retours utilisateurs publiés en ligne, particulièrement sur Reddit et YouTube, le patch du 4 mai a introduit un nouveau message d’erreur agaçant : « Pure server: file [GAME]\pak01_001.vpk does not match the server's file ».

Cet avertissement provoque la rage de plusieurs centaines de joueurs en compétition depuis deux jours, ces derniers se retrouvant déconnectés et déclassés. Sans possibilité de regagner leur position. Ce n'est pas la première fois qu’un problème technique de cette gravité apparaît sur CS:GO, il est possible de déterrer un certain volume de plaintes diffusées sur les forums jeux vidéo durant ces cinq dernières années.

Dans les lignes de code de la mise à jour incriminée, les développeurs de Valve laissent entendre que le bug est volontaire et qu’il n’y aurait aucun correctif apporté a postériori. Nous pouvons en effet lire que « les serveurs sv_pure procéderont désormais au kick des clients ayant chargé des fichiers non présents originellement sur lesdits serveurs ». Il existe tout de même un moyen non officiel de résoudre votre problème de déconnexion si vous êtes concerné.

Comme détaillé sur Reddit, la solution unique, comme par le passé, est de supprimer certains fichiers CS:GO et de vérifier ensuite que votre jeu est toujours bien installé sur Steam. Voici le processus à suivre, étape par étape :

Fermez Steam

Ouvrez votre répertoire CS:GO (par défaut, il s'agit de C:\Program Files (x86)\Steam\Steamapps\Common\Counter-Strike Global Offensive\csgo)

Supprimez les dossiers « materials » et « models » (sauvegardez-les au préalable sur votre bureau si vous disposez d’extras personnalisés)

Redémarrez l'application Steam

Trouvez CS:GO dans votre bibliothèque Steam et faites un clic droit dessus, puis rendez-vous sur « Propriétés »

Cliquez sur l'onglet « Fichiers locaux »

Cliquez sur « Vérifier l'intégrité des fichiers de jeu »

Attendez la fin du traitement des fichiers

Les fichiers que vous avez supprimés seront ensuite téléchargés à nouveau. Ce changement devrait - croisons les doigts - empêcher le bug de déconnexion de se reproduire. Notez que ce correctif non officiel ne fonctionne pas pour tout le monde, du moins si l'on en croit les commentaires ajoutés sur Reddit. Mais c'est clairement mieux que rien, et cela a résolu intégralement les soucis de déconnexion d’une majeure partie d’utilisateurs. Pour les autres, nous espérons que Valve entendra très rapidement leur détresse et procédera à une nouvelle mise à jour.

Via Windows Latest