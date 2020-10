Comment devenir un hacker - une requête devenue extrêmement populaire pendant le confinement

Selon une étude récente du magazine CyberNews.com, l’intérêt pour le dark web ainsi que pour les sites ayant attrait aux activités cybercriminelles a fortement augmenté au cours des mois de mars, avril et mai 2020. Une période pendant laquelle la progression globale du Covid-19 a maintenu bon nombre d’internautes confinés à domicile.

En analysant les tendances populaires de Google durant ce dernier trimestre, CyberNews a constaté une hausse spectaculaire des termes de recherche saisis répondant aux champs lexicaux « piratage », « arnaque » et « cybercriminalité ».

Les recherches incluant les expressions « cours de piratage » et « cours de piratage éthique » ont atteint des sommets historiques, tandis que d'autres requêtes plus spécifiques au monde obscur du hacking ont enregistré leur plus nette progression depuis cinq ans. Parmi les plus tapées, citons « comment se rendre sur le dark web », « comment se faire de l’argent facile en ligne » et « apprendre le piratage informatique ». Entre mars et avril, les expressions « comment devenir un hacker », « tuto hack » et « empire market link » se sont même hissées sur les premières marches des requêtes high-tech les plus populaires.

L’intérêt pour la cybercriminalité va continuer de s’accroître

CyberNews a également noté que la fréquentation des sites web et des forums spécialisés dans le piratage informatique a enregistré une augmentation significative. Au printemps, certains d’entre eux ont affiché une croissance pouvant atteindre jusqu’à +66% d’entrées sur une ou plusieurs pages.

Pour le média, « si l'intérêt pour la cybercriminalité a explosé pendant la pandémie de coronavirus, les rangs de nouveaux cybercriminels pourraient continuer de grossir bien après. Cela est particulièrement pertinent à une époque où il est plus facile que jamais d'obtenir et d’utiliser des logiciels malveillants. Face à ce phénomène, les entreprises comme les particuliers se doivent de d’adopter une approche plus proactive en matière de cybersécurité ».

Via CyberNews