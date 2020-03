Comment continuer à faire du sport pendant l'épidémie de Covid-19 ?

En ces temps de confinement total et de télétravail, votre petit footing quotidien n’est plus. Entretenir sa forme physique n’en demeure pas moins nécessaire. Et si vous n’y étiez pas habitué(e) jusqu’à présent, pensez à y consacrer quelques minutes par jour pour votre bien-être mental. Heureusement, il existe encore de nombreuses façons de faire de l'exercice chez soi.

Strava, en collaboration avec le Dr Megan Roche - entraîneur de course à pied et médecin, vient de publier un guide de remise en forme au temps du coronavirus. « L'exercice physique peut aider à gérer le stress, à renforcer le système immunitaire et à améliorer le niveau d'énergie », explique le Dr Roche, dès les premières pages de l’ouvrage. Celui-ci vous aide à poursuivre ou à commencer une activité sportive, à l’intérieur comme à l’extérieur, en évitant les dangers d’infection.

Garder une distance de sécurité

De nombreuses institutions sportives mondiales recommandent désormais d'éviter les activités et les séances d'entraînement dans des salles de sport, même si elles n'impliquent aucun contact physique avec d'autres athlètes, entraîneurs ou instructeurs.

« Nous conseillons aux clubs et aux salles de gym de ne pas entreprendre de planning d'entraînement, de compétition ou autres activités connexes pendant cette période. Beaucoup d’associations et d’entreprises sportives ont déjà pris leur responsabilité dans ce sens », préviennent nos experts.

(Image credit: Shutterstock)

Il est cependant toujours possible de faire de l'exercice en plein air si l'on peut garder une distance de sécurité avec les autres coureurs ou promeneurs. « S'il vous est facile de tenir vos distances avec tout autre individu - à un minimum d'un mètre de distance - pendant votre parcours, et de le réaliser en solo, alors il n’y a pas de restriction à faire un peu de jogging à l’extérieur », explique le Dr Roche.

Toutefois, si vous vivez dans une ville animée et que vous ne pouvez pas vous entraîner sans tomber sur un début de foule, les applications d'entraînement à domicile vont devenir une bonne option. Certaines sont conçues pour fonctionner avec un tapis roulant ou un vélo d'appartement, mais il existe également de nombreux exercices qui peuvent être réalisés avec des équipements basiques comme des poids, un tapis de yoga ou simplement vos muscles usuels.

(Image credit: Shutterstock)

Les meilleures applications de fitness à domicile proposent des exercices conçus par des instructeurs professionnels et présentés sous forme de vidéos claires. Vous avez la possibilité de regarder celles-ci depuis votre appareil mobile ou même sur votre téléviseur, pour faciliter le visionnage.

Partager vos expériences

Si vous avez la chance d'avoir un endroit tranquille pour courir, marcher ou faire du vélo seul, une application de coaching sportif comme Strava, Garmin Connect ou Runkeeper vous permettra d'enregistrer vos sessions d’entraînement, de créer et de répondre à plusieurs challenges et surtout de préserver un contact virtuel avec vos compagnons de course, de vélo, de club ou de la salle de sport.

Vous pouvez sauvegarder votre progression sur votre smartphone, toutefois une smartwatch ou un bracelet connecté dédié au fitness vous délivrera beaucoup plus d'informations essentielles. Notamment vos fréquence cardiaque, consommation maximale d’oxygène (VO2) max et suivi GPS. Certains appareils vous permettent même d'écouter de la musique sans appairer votre téléphone.

(Image credit: TechRadar)

S'entraîner en solo peut être une expérience difficile, surtout si vous avez l’habitude de compter sur votre équipe ou votre entraîneur. Il est donc utile d'investir dans une paire de bons écouteurs de course afin de pouvoir profiter de votre musique préférée ou de vos podcasts pendant vos entraînements.

Les meilleurs écouteurs sans fil vous permettent de courir sans craindre qu’ils se détachent ou ne tombent, quelques-uns possèdent même un moniteur de fréquence cardiaque intégré.

N'en faites pas trop

Bien qu'il soit utile de pratiquer ou de pratiquer un exercice physique, le Dr Roche déconseille d'exagérer la fréquence ou l'intensité des entraînements. Pour éviter de soumettre votre corps à un stress inutile.

« Le surentraînement peut peser sur le système immunitaire », rappelle-t-elle. « Il est également important de rester à l'écoute de tout symptôme qui pourrait survenir. En général, je suggère aux athlètes présentant de légères suspicions de rhume de renoncer à leurs exercices quotidiens. Dans notre situation actuelle, je suggère aux sportifs d'être plus prudents, de se reposer et de consulter leur médecin si besoin ».

(Image credit: Shutterstock)

Si vous souhaitez démarrer en douceur, il existe de nombreuses et excellentes applications dédiées au yoga. Elles vous seront plus utiles que celles basées sur un renforcement musculaire ou sur le développement de votre force et de votre endurance. Asana Rebel, par exemple, propose des séances d'entraînement pour tous les niveaux, ainsi que des séances de méditation guidée et des exercices de respiration pour vous aider à mieux dormir.

« Partout dans le monde, nous sommes soumis actuellement à un degré variable de peur et d’anxiété, ce qui est lié au changement de notre routine quotidienne », analyse le Dr Roche. « C'est sans précédent. Mais c'est aussi une occasion exceptionnelle de nous soutenir mutuellement dans nos expériences communes. Pensez-y. Soyez plus engagé et, lorsque vous le pouvez, appelez vos amis coureurs, félicitez-les pour leurs records sur Strava, soutenez-les. Chaque petite action fait la différence en tant que communauté sportive collective ».