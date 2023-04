Canon dévoile son nouvel objectif, le RF 100-300mm f/2.8 L IS USM

Voilà un objectif léger qui se mariera à merveille avec le boitier EOS R8 ou encore le EOS R7 de Canon. Le fabricant ajoute ainsi le 100-300mm f/2.8 L IS USM à sa gamme d'objectifs RF. Le 300 mm f/2,8 a été un standard de l'industrie pour les professionnels grâce à sa qualité d'image, sa vitesse et son poids poids relativement léger. Canon affirme ainsi avoir conservé ces caractéristiques dans le nouveau 100-300 mm f/2,8, tout en y ajoutant la flexibilité d'un zoom.

Canon le décrit ainsi comme étant "exceptionnellement léger" et "à peine plus lourd" que l'EF300 mm f/2,8L IS II. La marque annonce : "Dépassant la portée et le potentiel des objectifs 70-200 mm traditionnels et ajoutant la flexibilité d'un zoom à son prédécesseur Canon EF 300 mm f/2,8L IS, l'objectif RF100-300 mm F2,8 L IS USM apporte une nouvelle valeur ajoutée aux clients".

Canon : un objectif haut de gamme

Le 100-300 mm f/2,8 L IS USM est doté d'une ouverture maximale constante de f/2,8. La distance minimale de mise au point est de 180 cm, et ce, à toutes les focales, tout en bénéficiant d’un système de stabilisation optique. Selon le fabricant, l'objectif résiste aux intempéries et même à la poussière.

Canon précise ainsi : "Les meilleurs cas d'utilisation incluent, sans s'y limiter, les sports d'intérieur, les sports mécaniques, la mode en extérieur, la vidéo et le cinéma, le photojournalisme et le travail théâtral. Pour les photographes et vidéastes de haut niveau, en particulier ceux qui travaillent dans des conditions de faible éclairage et qui recherchent une solution de prise en main, cet objectif apporte une réponse complète."

Le fabricant recommande une utilisation sur les boitiers à capteur plein format Canon EOS R3, EOS R5 ou EOS R6 Mark II. Toutefois, le RF 100-300mm f/2.8 L IS USM est un objectif haut de gamme. En effet, celui-ci est actuellement disponible au prix de 11 999 €.