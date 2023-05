Après TikTok, cet État américain banni Telegram, WeChat et Temu

TikTok, accusé d’être sous contrôle du gouvernement chinois, est en voie d’interdiction sur l’ensemble du territoire américain. Mais Telegram, qui est certes utilisé par certains pirates , n’était jusqu'à présent pas concerné. Et même si la messagerie cryptée a été temporairement interdite au Brésil, celle-ci est à nouveau disponible . Pourtant, Telegram fait partie de la nouvelle liste des applications interdites sur les téléphones gouvernementaux de l’état du Montana, aux États-Unis.

Ces nouvelles interdictions semblent surtout viser les applications ayant des liens avec la Chine, étant donné que ByteDance, Pinduoduo, propriétaire de Temu, et Tencent, propriétaire de WeChat, sont tous basés dans le pays. Telegram, originaire de Russie, est la seule exception. Le confit en cours en Ukraine paraît donc en la raison, bien que son siège social se trouve actuellement à Dubaï.

Telegram, WeChat et Temu interdits aux entreprises du Montana

La nouvelle politique du Montana entrera en vigueur le 1er juin prochain. Cette interdiction inclut : "tous les téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs de bureau et autres appareils connectés à l'internet fournis par l'État". Mais celle-ci ne s’appliquera pas uniquement aux fonctionnaires, le gouverneur ajoutant : "toute entreprise tierce menant des activités pour l'État du Montana ou en son nom ne doit pas utiliser ces applications".

Pourtant, aux USA comme ailleurs, WeChat et Telegram Messenger sont largement utilisés. De plus, l'application de shopping Temu est actuellement l'application gratuite la plus populaire aux États-Unis dans l'App Store et Google Play.

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, dit être "bien documenté", et affirme que TikTok fournit des informations et des données personnelles au Parti communiste chinois. Il convient toutefois de noter que TikTok a toujours nié ces allégations et a mis en place des mesures pour rassurer les utilisateurs sur la protection de leurs données. De plus, le gouverneur n'est pas certain que le propriétaire ByteDance transmette effectivement ces données au gouvernement chinois.