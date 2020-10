Le lancement du HomePod Mini est aussi une bonne nouvelle pour les propriétaires du HomePod actuel

Si les projecteurs sont actuellement braqués sur le tout nouveau HomePod Mini, les propriétaires du HomePod original, plus grand, vont eux aussi recevoir une belle surprise de la part d’Apple. En effet, Si vous avez déjà acheté le plus gros appareil, une mise à jour logicielle - probablement dans les semaines à venir - lui permettra de fonctionner comme une enceinte surround - y compris en 5.1, 7.1 ou même Dolby Atmos surround. Mieux encore : si vous possédez deux enceintes HomePod et en les plaçant de chaque côté de votre téléviseur, vous bénéficierez de toute l'expérience du « son spatial » que vous procure l'ATMOS.

Cette fonctionnalité peut aujourd’hui être déployée dans un nombre presque infini de haut-parleurs pour créer un véritable son d'ambiance, mais le HomePod est capable de simuler cela. Nous ne savons pas encore jusqu’à quel point - c'est un nouvel usage que nous devrons tester.

En activant la spatialisation sonore sur vos enceintes / haut-parleurs, ces derniers forment un faisceau, capable de détecter leur environnement et d'adapter le son en conséquence. En clair, ils peuvent séparer des éléments du son pour créer une expérience immersive.

Deux enceintes deviennent une

Si vous avez opté pour l’acquisition de deux enceintes intelligentes HomePod au fil des ans, les placer de chaque côté de votre TV vous donnera un son Atmos plus large.

Étant donné qu'Apple a récemment offert gratuitement ses films iTunes convertis au format Atmos et 4K HDR, il est probable que vous aurez déjà du contenu capable de profiter de cet exploit - et si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours utiliser presque tous les services de streaming existants pour obtenir l'effet de son surround le plus basique.

Il est intéressant de noter que le nouveau HomePod Mini est capable de se connecter à une autre unité Mini pour faire office de haut-parleur stéréo, mais qu'il ne peut pas procurer un son surround ni se connecter comme enceinte satellite, dans le cadre d'un système 5.1.

Apple n'a confirmé aucune date de déploiement concernant la mise à jour logicielle qui permettra au HomePod d'agir comme une barre de son virtuelle. Nous pensons qu'elle sera effective dans un avenir relativement proche.

Nous ne savons pas non plus pourquoi il a fallu tant de temps pour activer cette fonction, étant donné que le HomePod a été lancé avec les pilotes adéquats et qu'Apple dispose depuis longtemps d'une suite généreuse de contenus Dolby Atmos. Cependant, comme pour l'AirPods Pro récemment, la compagnie s'est employée à activer la spatialisation audio sur un certain nombre de ses appareils. Les HomePod et HomePod Mini ne sont que l’étape suivante de cette stratégie.