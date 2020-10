Apple AirPods Pro Lite : date de sortie, prix, fonctionnalités principales, actualités et fuites

Les Apple AirPods Pro Lite ont fait parler d’eux tout au long de l’année 2020. Plus exactement depuis le mois de février, après que le magazine DigiTimes ait émis la possibilité d’un lancement officiel au cours du premier semestre 2020. Une prévision manquée mais pas abandonnée, puisqu’il est encore possible (voire très probable) que ce produit audio inédit d’Apple soit commercialisé spécialement pour Noël. Même si la plupart des sources fiables s’entendent sur une date de sortie au cours de l’année 2021.

Les écouteurs sans fil True Wireless AirPods Pro Lite constitueraient une version d'entrée de gamme des fameux AirPods Pro. Avec la même atténuation du bruit, mais un tarif nettement plus accessible. Bien que nous n'ayons pas encore vu ces nouveaux AirPods Pro, la paire originelle a été récemment dotée d'une mise à niveau importante. Cette dernière prend en charge un son Dolby Atmos immersif et une nouvelle fonction de commutation automatique très pratique.

Les Apple AirPods Pro Lite en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Une version moins chère des AirPods Pro, selon la rumeur

Une version moins chère des AirPods Pro, selon la rumeur Quand seront-ils disponibles ? Ils pourraient être lancés cette année, mais c'est à confirmer.

Ils pourraient être lancés cette année, mais c'est à confirmer. Combien coûteront-ils ? Bien moins de 279 €, le prix de lancement des AirPods Pro.

Malgré l'absence d’une communication officielle d'Apple à leur sujet, il existe aujourd’hui de multiples allusions à cette future gamme intermédiaire entre les AirPods classiques et les AirPods Pro. Beaucoup d’analystes ont avancé que ces écouteurs sans fil seraient même en cours de production - mais que leur commercialisation s’avérerait retardé en raison des perturbations provoquées par la pandémie mondiale.

Même si nous savons très peu de choses sur les AirPods Pro Lite – et que nous pourrions même douter de leur venue en 2020 - cela ne nous a pas empêché d'imaginer toutes une liste de fonctionnalités et de caractéristiques techniques qui en feraient de potentiels challengers au sein de notre classement des meilleurs écouteurs True Wireless.

Les AirPods Pro Lite ont fait l'objet d'un certain nombre de spéculations plus ou moins avérés concernant leur date de sortie. Malgré l’envie d’y croire, les rapports annonçant une date de sortie en 2020 sont aujourd’hui les plus contestés.

Les premières rumeurs suggéraient qu’une nouvelle génération d’AirPods, les AirPods 3, gagneraient le marché avant la fin de l’année 2020. Hélas, de récents commentaires de l'éminent analyste Ming-Chi Kuo suggèrent que nous pourrions attendre un peu plus longtemps - les futurs écouteurs d’entrée de gamme d’Apple devraient en effet être produits en série début 2021. Tandis qu’un nouveau modèle d’AirPods Pro serait repoussé à l’année 2022 (selon AppleInsider).

Autre son de cloche : celui du leaker Jon Prosser qui affirme, sur Twitter, que nous verrons de nouveaux écouteurs Apple en 2020. D’après ce dernier, une nouvelle paire d'écouteurs sans fil Apple est « prête à être expédiée ».

M. Prosser n'a pas précisé de quel modèle il s'agissait - après tout, plusieurs noms de modèles circulent, dont les AirPods Pro Lite et AirPods 3. Il a néanmoins éliminé la possibilité d’une sortie imminente de l’AirPods Studio, premier casque supra-auriculaire de la marque.

Nous avons également constaté des remises importantes sur les écouteurs Apple ces derniers mois, ce qui suggère que la firme de Cupertino souhaiterait écouler ses stocks rapidement pour installer plus aisément un nouveau modèle audio cette année.

Prix des Apple AirPods Pro Lite

Si les AirPods Pro Lite sont vraiment une version d'entrée / milieu de gamme des AirPods Pro, on s'attendrait à ce qu'ils soient nettement moins chers. À 279 € au lancement, et malgré un prix qui a chuté auour de 215 € ces dernières semaines, les AirPods Pro originaux demeurent assez onéreux. Encore davantage que les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless que vous pouvez acheter en 2020, les Sony WF-1000XM3.

Nous aimerions acquérir les AirPods Pro Lite à un prix raisonnable, similaire à celui des AirPods 2019 ; avec un prix de départ de 179 €, ceux-ci s’avèrent beaucoup plus abordables. D’autant qu’ils ont aussi bénéficié d’une baisse de prix pendant l’Amazon Prime Day, tombant à 139 €. Idéalement, Apple devrait lancer une paire d’écouteurs True Wireless à moins de 100 €, pour bousculer véritablement la concurrence.

Apple AirPods Pro Lite : ce que nous voulons voir

L’annulation du bruit avant tout

Nous pensons qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à sortir une version abordable des AirPods Pro s'ils ne reprenaient pas sa fonction la plus intéressante : l'annulation active du bruit.

Il s'agit d'une réelle amélioration par rapport aux AirPods d'origine, et elle a marqué un tournant sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Désormais, nous pouvons même nous attendre à retrouver cette option haut de gamme dans des écouteurs sans fil standards.

Concernant les AirPods Pro Lite, nous nous attendons à ce que l’exigence de réduction du bruit extérieur soit maintenue, tout comme la notion de transparence qui permet au son de passer à travers les écouteurs lorsque vous souhaitez expressément interagir avec votre environnement.

Un design épuré

Les AirPods Pro offrent une conception beaucoup plus légère et plus esthétique que les AirPods 2019. Il n’y aurait de ce fait aucun sens si les AirPods Pro Lite penchaient plutôt vers les écouteurs d’entrée de gamme d’Apple. Les AirPods Pro offrent des tiges plus courtes que leurs prédécesseurs, il serait intéressant de voir si Apple pourrait aller encore plus loin, peut-être en se débarrassant entièrement des tiges au profit d'un look minimaliste de type Samsung Galaxy Buds.

Nous ne pensons pas que cela soit très probable, compte tenu de l'importance du design des AirPods au cours des dernières années et du fait que les AirPods Pro soient équipés de commandes tactiles intégrées aux tiges.

Les AirPods Pro Lite pourraient-ils être dotés d'un design plus ergonomique comme celui des Beats Powerbeats Pro ? (Image credit: Beats)

Si Apple conserve les tiges saillantes, la marque aurait la possibilité d’inclure un retour haptique sur les diverses commandes tactiles, de façon à confirmer une action et à améliorer l’expérience utilisateur.

Une autre mise à niveau pourrait plaire à un nouveau public, celui des sportifs pas forcément conquis par les deux familles d’écouteurs classiques d’Apple. Il s’agirait d’ajouter une protection supplémentaire, à l’instar du crochet des Beats Powerbeats Pro - très pratiques pour maintenir chaque écouteur pendant les séances d’entraînement et les courses intensives.

Et quid de nouveaux coloris ? Si nous disposons ici d’une version moins chère des AirPods Pro, et donc d’un produit destiné à se populariser, quel mal y a-t-il à expérimenter de nouvelles variantes ? Nous adorerions découvrir des éditions AirPods Pro Lite dans les tons gris interstellaire ou or rose des plus récents iPhone ou MacBook Pro.

Des fonctions fitness et santé inédites

Quelques rumeurs assez jeunes laissent envisager qu’Apple équiperait les futures versions de ses AirPods de capteurs santé et fitness lumineux - des capteurs qui pourraient les rendre beaucoup plus utiles pour un suivi quotidien de votre condition physique – ou de celles de vos proches plus âgés. Cette fonctionnalité aurait été repérée par la rédaction de DigiTimes, par le biais de sources internes à la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un point de progression qui se voudrait logique, si on le met en parallèle de l’évolution des Apple Watch, particulièrement des ultimes Apple Watch 6 et Apple Watch SE très orientées santé et remise en forme. Une stratégie que consolide la marque à la Pomme, année après année.

On ne sait pas encore si ces prochains capteurs sont destinés aux AirPods Pro Lite ou aux AirPods 3, mais nous pensons qu'ils seraient un complément idéal aux AirPods Pro, qui peuvent déjà suivre la qualité de votre audition et la ménager en surveillant le volume de votre musique.

Apple a également déposé récemment un certain nombre de nouveaux brevets, dont l'un suggère que les futurs AirPods pourraient être dotés d'une option très pratique pour les amateurs de fitness. Selon Patently Apple, ledit brevet décrit des AirPods qui utilisent des capteurs supplémentaires intégrés pour « recueillir l’orientation et la vitesse des mouvements du porteur, ainsi que leur accélération ». De quoi mieux calibrer les exercices proposés par le programme Apple Fitness+ à venir.

Ce n'est pas tout. Les futurs AirPods d'Apple - les AirPods 3 comme les AirPods Pro Lite - pourraient automatiquement mettre en pause ou baisser le volume de votre musique s'ils détectent des dangers présents dans votre environnement. C’est du moins ce qu’avance l’un des derniers brevets émis par la société, à la date du 11 août. Celui-ci fait état d’une paire d’écouteurs True Wireless capable d'ajuster la sortie audio en fonction des activités et de l'emplacement de l'utilisateur, « en ajustant le volume audio, en arrêtant ou en empêchant la diffusion du son, en fournissant des commentaires d’usage au porteur, mais aussi des indications, des encouragements, des astuces ou des mesures de sécurité ».