Apex Legends Mobile : le calendrier de lancement de la bêta a été annoncé - où pourrez-vous y jouer en premier ?

Apex Legends Mobile a été officiellement révélé, et il sera bientôt lancé en version bêta - mais seulement dans un certain nombre de pays choisis, à commencer par l'Inde et les Philippines. Il n'y a pas encore d'informations concernant d’autres zones de test comme les États-Unis et la France.

Comme prévu, le jeu a été adapté pour les appareils mobiles et "spécialement conçu pour les écrans tactiles, avec des contrôles simplifiés et des optimisations mieux pensées", dixit le dernier communiqué de Respawn.

L’éditeur n’entre pas pour autant dans les détails, et nous n'avons pas eu droit à une vidéo ou des visuels du gameplay, pour savoir à quoi ressemblera Apex Legends sur mobile. En revanche, les personnages et la carte ressemblent fortement aux éditions en cours. Respawn a confirmé qu'il n'y aura pas de cross-play entre Apex Legends Mobile et les versions consoles / PC du jeu. Celui-ci sera toujours gratuit, avec un passe de combat mais aussi des cosmétiques payants disponibles in-app.

La bêta fermée sera accessible aux joueurs indiens et philippins au "printemps 2021". Seuls quelques milliers d’utilisateurs privilégiés pourront découvrir cette nouvelle édition et partager leurs remarques. Avant qu’Apex Legends Mobile n’invite plus de bêta-testeurs dans le monde, tout au long de l’année.

Tant de questions en suspens

De nombreuses questions restent encore sans réponse, notamment sur la manière dont les publications de nouveaux contenus fonctionneront entre les versions distinctes d'Apex Legends - sur mobile, sur console et sur PC. Respawn laisse entendre qu’il ne négligera pas les versions console / PC lorsqu’il développera Apex Legends Mobile. On ne sait pas encore dans quelle mesure les supports seront paritaires - par exemple, s’ils recevront la prochaine saison 9 en même temps.

De même, on pourrait s'attendre à bénéficier d’un gameplay similaire à celui d’autres jeux de tir / combat, comme Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile. Ces derniers assignent les fonctions de la souris et du clavier à une série de boutons sur le côté droit de l'écran du téléphone (et un d-pad flottant sur la gauche pour les mouvements) - mais tant que nous n'aurons pas visualisé une capture d'écran de la disposition réelle, difficile de s’avancer.

Nous sommes également curieux de savoir comment le gameplay lui-même sera adapté sur petit écran. Apex Legends Mobile suivra-t-il l'exemple de League of Legends: Wild Rift, en réduisant les cartes et en adaptant les capacités au jeu mobile ? Les légendes et les armes seront-elles modifiées pour mieux servir les écrans mobiles ? Il y a beaucoup d'inconnues, mais nous sommes au moins ravis de constater qu’Apex Legends Mobile progresse sans encombre.