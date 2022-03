Oscars 2022 : comment regarder la cérémonie en direct ?

Les votes ont été exprimés, comptabilisés, vérifiés et placés dans une urne prête à être dévoilée. L'heure de la 94e cérémonie des Oscars a sonné. La plus grande célébration du 7e Art Hollywood aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, et vous êtes au bon endroit pour découvrir comment regarder en streaming cette remise de prix exceptionnelle. Y compris gratuitement.

Oscars 2022 : où et quand ? Où ? Théâtre Dolby, Hollywood

Quand ? Dimanche 27 avril à partir de 23h23 (heure française)

Diffusé sur : ABC (Etats-Unis), Canal Plus (France)

Vous n'êtes pas dans votre pays ? Utilisez le meilleur VPN pour accéder à votre diffuseur local

Après la cérémonie de l'année dernière, qui s'est déroulée à Union Station, nous sommes de retour dans la grandeur du Théâtre Dolby Theater d'Hollywood. C'est toujours un plaisir de voir autant de stars en un seul endroit, et les plus grands noms du cinéma, les plus présents sur les écrans ces derniers mois, seront présents en force. Denzel Washington, Jessica Chastain, Nicole Kidman et Javier Bardem, entre autres, seront tous nommés pour les plus grands prix d'interprétation. Vous pouvez consulter la liste complète des catégories concernées ci-dessous.

Cette 94e cérémonie des Oscars pourra également compter sur trois présentateurs charismatiques, après avoir longtemps composé sans hôte. Amy Schumer, Wanda Sykes et l'actrice Regina Hall superviseront chaque séquence avec humour, et feront monter sur scène des guest-stars telles que Bill Murray ou Lady Gaga pour annoncer les gagnant(e)s.

The Power of the Dog est le grand favori de la soirée avec 12 nominations, dont celle du meilleur film. Mais avec une forte concurrence dans cette catégorie, notamment le thriller néo-noir Nightmare Alley, le drama Apple CODA, le remake de West Side Story réalisé par Spielberg et Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi… tout le monde peut ramenet un Oscar à la maison durant cette nuit magique.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les Oscars 2022 ?

Peut-on suivre les Oscars gratuitement sur YouTube ?

Il est possible de suivre cette 94e édition des Oscars depuis la plateforme YouTube. Ce, à partir de la chaîne officielle des Oscars . La cérémonie commencera ici aux environs de 2h du matin en France.

Où regarder les Oscars 2022 en France ?

Traditionnellement, la diffusion des Oscars prend place sur Canal Plus. L'édition 2022 ne déroge pas à la règle, et nous aurons droit à une nuit spéciale Oscars du dimanche 27 avril à 23h23 jusqu'à 5h30 le lendemain.

Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule avec ou sans engagement à partir de 20,99 € par mois.

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course aux prix.

(Image credit: Shutterstock / Valeriya Zankovych)

Découvrez la liste complète des nommés aux Oscars 2022

Meilleur film :

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive my car

Dune

La méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Meilleur acteur :

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, tick... BOOM !)

Will Smith (La méthode Williams)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Meilleure actrice :

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penelope Cruz (Madres Paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Meilleur acteur dans un second rôle :

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Meilleure actrice dans un second rôle :

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (La Méthode Williams)

Meilleur réalisateur :

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive my car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Meilleur film d'animation :

Encanto

Flee

Luca

Les Mitchells contre les Machines

Raya et le dernier dragon

Meilleur scénario adapté :

Coda

Drive my car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Meilleur scénario original :

Belfast

Don't look up

La méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Meilleure photographie :

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Meilleur documentaire :

Ascension

Attica

Flee

Summer of soul

Writing with fire

Meilleur court-métrage documentaire :

Audible

Lead Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Meilleur court-métrage :

Ala Kachuu - take and run

The Dress

The long goodbye

On my mind

Please Hold

Meilleur court-métrage d'animation :

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

The Windshield Wiper

Robin Robin

Meilleur film étranger :

Drive my car

Flee

La main de dieu

L'école du bout du monde

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur montage :

Don't Look Up

Dune

La méthode Williams

The Power of the Dog

Tick, tick... BOOM !

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.