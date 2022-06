Tournoi de Wimbledon 2022 : comment regarder chaque match de tennis en direct ?

Des retours sensationnels, des absences déchirantes, des légendes vieillissantes et des étoiles montantes font de Wimbledon 2022 l'un des championnats les plus ouverts depuis des années. Iga Swiatek aborde le tournoi avec une série de 35 victoires, tandis que Novak Djokovic a du retard à rattraper dans la course au titre de champion. En parlant de VIP, Serena Williams, sept fois championne, est de retour après une année d'absence, tandis que Roger Federer est absent pour la première fois depuis 1998.

Wimbledon 2022 : où et quand ? Dates : lundi 27 juin - dimanche 10 juillet

Début des matchs : chaque jour à partir de midi (heure française)

Lieu : All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres

Diffusé sur : beIN Sports 1 et 2

Williams, aujourd'hui âgée de 40 ans, et qui est toujours à un doigt d'égaler le record de Margaret Court de 24 chelems, a eu droit à un échauffement léger. Elle n’a plus l’agilité de ses premiers tournois mais son service reste inarrêtable.

Swiatek, quant à elle, n'a jamais atteint les dernières phases de Wimbledon, tandis qu’Ons Jabeur, a remporté l'Open d'Allemagne, mais s'est blessée au genou au mauvais moment - ce qui pourrait entraver ses chances.

L'année a été frustrante pour Djokovic, qui a vu Rafael Nadal le devancer avec 22 titres du Grand Chelem, malgré ses nombreuses blessures. Quand il est sur le court, il ne cesse de gagner, pour autant l'Espagnol semble aborder chaque tournoi comme si c'était le dernier.

Le finaliste de l'été dernier, Matteo Berrettini, est une force avec laquelle il faut compter depuis son retour après une opération réussie. De même que Carlos Alcaraz et Andy Murray, qui devraient aisément attirer les foules.

Tirage au sort : qui affrontera qui pendant Wimbledon 2022 ?

Le tirage au sort de Wimbledon 2022 a été un véritable casse-tête, avec quatre des huit sections qui semblent particulièrement périlleuses.

Chez les hommes, la section 1 réunit Novak Djokovic, tête de série n° 1, Carlos Alcaraz, tête de série n° 5, Jannick Sinner, tête de série n° 10, ainsi que le double champion Andy Murray et le vétéran Stan Wawrinka.

La section 4 focalise également l'attention, avec Rafael Nadal, tête de série n° 2, et trois jeunes qui semblent prêts pour leur premier tournoi majeur : Felix Auger-Aliassime, tête de série n°6, Holger Rune, tête de série n°24, ainsi que Taylor Fritz, tête de série n°11. Marin Cilic, tête de série n°14, est aussi présent, tout comme les moins connus Emil Ruusuvuori et Botic van de Zandschulp - de véritables spécialistes du gazon.



Dans le tableau féminin, la section 2 apparaît comme le groupe de la mort. Paula Badosa, tête de série n° 4, Karolina Pliskova, tête de série n° 6, et Coco Gauff, tête de série n° 11, seront rejointes par les anciennes championnes Serena Williams et Simon Halep, ainsi que par Amanda Anisimova et Sara Sorribes Tormo, deux joueuses prometteuses qui se révèlent plus que capables de bouleverser la donne.



La section 4 promet tout autant de spectacle, avec Anett Kontaveit, tête de série n°2, Maria Sakkari, tête de série n°5, Belinda Bencic, tête de série n°14, et Beatriz Haddad Maia, terreur du gazon - toutes prêtes à aller jusqu’au bout du tournoi.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le tournoi de Wimbledon ?

Où regarder le tournoi de Wimbledon 2022 en France ?

Lundi 27 juin : 1er tour - Simple messieurs et dames

Mercredi 29 juin : 2ème tour - Simple messieurs et dames

Vendredi 1 juillet : 3ème Tour - Simple messieurs et dames

Dimanche 3 juillet : 4ème Tour - Simple messieurs et dames

Mardi 5 juillet : Quarts de finale - Simples messieurs et dames

Jeudi 7 juillet : Demi-finales - Simple féminin

Samedi 9 juillet : Finale - Simple féminin

Qui sont les favoris de Wimbledon 2022 ?

Si l'on se fie à ce qui s'est passé à Roland Garros le mois dernier, les têtes de série de Wimbledon ont intérêt à garder les yeux fixés sur le trophée.

Iga Swiatek a remporté les six derniers tournois auxquels elle a participé et mérite son statut de favorite, mais elle a été placée dans le même quart de tableau que la jeune Chinoise Zheng Qinwen, la seule joueuse qui a été capable de faire peur à la Polonaise depuis le début de son extraordinaire série de 35 victoires en février dernier.

L'espoir local Emma Raducanu est l’étoile montante du Grand Chelem. Elle affiche une forme olympique depuis son incroyable parcours à Flushing Meadows l'été dernier, et doit maintenant confirmer sa réputation de challenger à Wimbledon.



Anett Kontaveit se trouve dans la position inhabituelle d'être tête de série n°2, tandis que la n°29 mondiale Beatriz Haddad Maia a enchaîné les triomphes sur gazon à Nottingham et Birmingham, ce mois-ci. Et Serena ? Elle a maintenant 40 ans et Wimbledon 2022 représente sa première compétition en simple depuis qu'elle a quitté le tournoi de l'année dernière en boitant. Mais elle fait toujours trembler n’importe quelle adversaire.



Comme toujours, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont les joueurs à battre dans le tableau masculin.

Casper Ruud est la tête de série n° 3 après son magnifique parcours jusqu'à la finale de Roland Garros, mais un énorme point d'interrogation subsiste quant à ses aptitudes sur gazon. Les jeunes Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime et Jannik Sinner cherchent tous à écrire leur nom dans les livres d'histoire, reste que Hubert Hurkacz, Stefans Tsitsipas et Matteo Berrettini comptent bien les faire patienter encore un peu. Chacun son tour.



Andy Murray jouait le meilleur tennis de sa carrière post-opératoire à Stuttgart au début du mois, hélas il a succombé à une cruelle blessure abdominale. Les espoirs britanniques devront peut-être reposer sur les épaules de Dan Evans, brillant ces dernières semaines.

Qui sont les précédents gagnants du tournoi de Wimbledon ?

