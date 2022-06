Tour de France 2022 : comment regarder chaque étape en direct ?

Le Tour de France, le plus grand événement cycliste, s'annonce comme une bataille féroce sur le long terme, alors que le double champion en titre de l'UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, tente d’enregistrer trois victoires et d’entrer dans la légende. Sur son chemin, se trouvent des équipes bien décidées à lui mettre des bâtons dans les roues - à savoir Ineos Grenadiers et Jumbo-Visma, menées respectivement par Geraint Thomas et Primož Roglič.

Tour de France 2022 : où et quand ? Dates : Vendredi 1er juillet - Dimanche 24 juillet (voir les horaires ci-dessous)

Diffusé sur : France 2, France 3, Eurosport

Regardez le Tour n'importe où : essayez le VPN n°1, 100% sans risque (opens in new tab)

L’outsider Jonas Vingegaard a collé Pogačar au plus près il y a un an, mais la victoire du Slovène n'a jamais émis le moindre doute. A partir du moment où il s'est emparé du maillot jaune lors de la 8e étape. Roglič et Thomas ont vu, quant à eux, leurs chances s'envoler après des chutes frustrantes au cours de la semaine d'ouverture. Le moins qu'ils puissent faire cette fois est de jouer la prudence.

Les doublures ont elles aussi leurs rôles à jouer. Wout van Aert, qui a stupéfié les spectateurs en remportant les étapes de montagne, le contre-la-montre et le sprint l'année dernière, soutient activement Roglič, avec Vingegaard. Tandis que le champion 2018, Thomas, est supporté par Adam Yates et Thomas Pidcock.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner le Tour de France 2022 ?

Étape 1 : Copenhague - Copenhague (13,2 km)

Vendredi 1er juillet - sur France 2 à partir de 15h10, Eurosport dès 15h30

Vendredi 1er juillet - sur France 2 à partir de 15h10, Eurosport dès 15h30 Étape 2 : Roskilde - Nyborg (202,2 km)

Samedi 2 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h05, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h55

Samedi 2 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h05, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h55 Étape 3 : Vejle - Sonderborg (182 km)

Dimanche 3 juillet - sur France 3 à 12h50, France 2 à 14h50, Eurosport dès 12h45

Dimanche 3 juillet - sur France 3 à 12h50, France 2 à 14h50, Eurosport dès 12h45 Étape 4 : Dunkerque - Calais (171,5 km)

Mardi 5 juillet - sur France 3 à 13h, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h55

Mardi 5 juillet - sur France 3 à 13h, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h55 Étape 5 : Lille - Arenberg Porte du Hainaut (157 km)

Mercredi 6 juillet - sur France 3 à 13h25, France 2 à 15h, Eurosport dès 11h40

Mercredi 6 juillet - sur France 3 à 13h25, France 2 à 15h, Eurosport dès 11h40 Étape 6 : Binche - Longwy (219,9 km)

Jeudi 7 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h40

Jeudi 7 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h40 Étape 7 : Tomblaine - La Super planche des belles filles (176,3 km)

Vendredi 8 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h45

Vendredi 8 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h45 Étape 8 : Dole - Lausanne (186,3 km)

Samedi 9 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h05, Eurosport dès 12h45

Samedi 9 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h05, Eurosport dès 12h45 Étape 9 : Aigle - Châtel les portes du soleil (192,9 km)

Dimanche 10 juillet - sur France 2 à 12h05 et 14h50, France 3 à 12h55, Eurosport dès 12h10

Dimanche 10 juillet - sur France 2 à 12h05 et 14h50, France 3 à 12h55, Eurosport dès 12h10 Étape 10 : Morzine les portes du soleil - Megève (148,1 km)

Mardi 12 juillet - sur France 3 à 13h, France 2 à 15h, Eurosport dès 13h10

Mardi 12 juillet - sur France 3 à 13h, France 2 à 15h, Eurosport dès 13h10 Étape 11 : Albertville - Col du Granon Serre Chevalier (151,7 km)

Mercredi 12 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h55

Mercredi 12 juillet - sur France 2 à 11h55 et 15h, France 3 à 12h55, Eurosport dès 11h55 Étape 12 : Briançon - Alpe d’Huez (165,1 km)

Jeudi 14 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h45

Jeudi 14 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 15h, Eurosport dès 12h45 Étape 13 : Le Bourg-d’Oisans - Saint-Etienne (192,6 km)

Vendredi 15 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 14h55, Eurosport dès 12h45

Vendredi 15 juillet - sur France 3 à 12h55, France 2 à 14h55, Eurosport dès 12h45 Étape 14 : Saint-Etienne - Mende (192,5 km)

Samedi 16 juillet - sur Eurosport dès 11h55

Samedi 16 juillet - sur Eurosport dès 11h55 Étape 15 : Rodez - Carcassonne (202,5 km)

Dimanche 17 juillet - sur Eurosport dès 12h45

Dimanche 17 juillet - sur Eurosport dès 12h45 Étape 16 : Carcassonne - Foix (178,5 km)

Mardi 19 juillet - sur Eurosport dès 12h10

Mardi 19 juillet - sur Eurosport dès 12h10 Étape 17 : Saint-Gaudens - Peyragudes (129,7 km)

Mercredi 20 juillet - sur Eurosport dès 12h55

Mercredi 20 juillet - sur Eurosport dès 12h55 Étape 18 : Lourdes - Hautacam (143,2 km)

Jeudi 21 juillet - sur Eurosport dès 13h10

Jeudi 21 juillet - sur Eurosport dès 13h10 Étape 19 : Castelnau-Magnoac - Cahors (188,3 km)

Vendredi 22 juillet - sur Eurosport dès 12h45

Vendredi 22 juillet - sur Eurosport dès 12h45 Étape 20 : Lacapelle-Marival - Rocamadour (40,7 km)

Samedi 23 juillet - sur Eurosport dès 12h45

Samedi 23 juillet - sur Eurosport dès 12h45 Étape 21 : Paris La Défense - Paris Champs-Elysées (115,6 km)

Dimanche 24 juillet - sur Eurosport dès 16h10

Où regarder le Tour de France 2022 en France ?

Le Tour de France 2022 est traditionnellement diffusé en direct sur France 2 et France 3 chaque après-midi. Vous pouvez également suivre la compétition en streaming sur la chaîne Eurosport 1 mais aussi sur l'application mobile Eurosport. L'abonnement Eurosport (opens in new tab) coûte 9,99 € par mois (sans engagement) ou 69,99 € par an (ce qui vous permet d'économiser 49,89 €).

Où regarder le Tour de France 2022 depuis l'étranger ?

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes Eurosport, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS (opens in new tab) si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site Eurosport.fr et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la compétition.

Quelle est la durée du Tour de France 2022 ?

Le Tour de France 2022 couvre environ 3 328 km et aura lieu du 1er au 24 juillet 2022. Il comprend six étapes plates, trois étapes vallonnées, dix étapes de montagne (dont quatre sont décrites comme des étapes de "moyenne" montagne), deux contre-la-montre individuels et trois jours de repos. Pour la troisième année consécutive, il n'y a pas de contre-la-montre par équipe.

Parcours du Tour de France 2022 : quelles sont les étapes les plus décisives ?

L'étape d'ouverture, appelée "Grand Départ", se déroulera à Copenhague le 1er juillet, tandis que la 21e et dernière étape partira de Paris-La Défense et se terminera de manière traditionnelle par un sprint sur les Champs-Élysées le 24 juillet.



Avec 220 km, la 6e étape vallonnée entre Binche et Longwy, le 7 juillet, est la plus longue étape de la course, tandis que le contre-la-montre individuel du 1er juillet est le plus court, avec 13 km.

Tous les gagnants historiques du Tour de France

1903 - Maurice Garin

1904 - Henri Cornet

1905 - Louis Trousselier

1906 - René Pottier

1907 - Lucien Petit-Breton

1908 - Lucien Petit-Breton

1909 - François Faber

1910 - Octave Lapize

1911 - Gustave Garrigou

1912 - Odile Defraye

1913 - Philippe Thys

1914 - Philippe Thys

1919 - Firmin Lambot

1920 - Philippe Thys

1921 - Léon Scieur

1922 - Firmin Lambot

1923 - Henri Pélissier

1924 - Ottavio Bottecchia

1925 - Ottavio Bottecchia

1926 - Lucien Buysse

1927 - Nicolas Frantz

1928 - Nicolas Frantz

1929 - Maurice De Waele

1930 - André Leducq

1931 - Antonin Magne

1932 - André Leducq

1933 - Georges Speicher

1934 - Antonin Magne

1935 - Romain Maes

1936 - Sylvère Maes

1937 - Roger Lapébie

1938 - Gino Bartali

1939 - Sylvère Maes

1947 - Jean Robic

1948 - Gino Bartali

1949 - Fausto Coppi

1950 - Ferdinand Kübler

1951 - Hugo Koblet

1952 - Fausto Coppi

1953 - Louison Bobet

1954 - Louison Bobet

1955 - Louison Bobet

1956 - Roger Walkowiak

1957 - Jacques Anquetil

1958 - Charly Gaul

1959 - Federico Bahamontes

1960 - Gastone Nencini

1961 - Jacques Anquetil

1962 - Jacques Anquetil

1963 - Jacques Anquetil

1964 - Jacques Anquetil

1965 - Felice Gimondi

1966 - Lucien Aimar

1967 - Roger Pingeon

1968 - Jan Janssen

1969 - Eddy Merckx

1970 - Eddy Merckx

1971 - Eddy Merckx

1972 - Eddy Merckx

1973 - Luis Ocaña

1974 - Eddy Merckx

1975 - Bernard Thévenet

1976 - Lucien Van Impe

1977 - Bernard Thévenet

1978 - Bernard Hinault

1979 - Bernard Hinaultdagger

1980 - Joop Zoetemelk

1981 - Bernard Hinault

1982 - Bernard Hinault

1983 - Laurent Fignon

1984 - Laurent Fignon

1985 - Bernard Hinault

1986 - Greg LeMond

1987 - Stephen Roche

1988 - Pedro Delgado

1989 - Greg LeMond

1990 - Greg LeMond

1991 - Miguel Indurain

1992 - Miguel Indurain

1993 - Miguel Indurain

1994 - Miguel Indurain

1995 - Miguel Indurain

1996 - Bjarne Riis

1997 - Jan Ullrich

1998 - Marco Pantani

1999 - Lance Armstrong*

2000 - Lance Armstrong*

2001 - Lance Armstrong*

2002 - Lance Armstrong*

2003 - Lance Armstrong*

2004 - Lance Armstrong*

2005 - Lance Armstrong*

2006 - Óscar Pereiro

2007 - Alberto Contador

2008 - Carlos Sastre

2009 - Alberto Contador

2010 - Andy Schleck

2011 - Cadel Evans

2012 - Bradley Wiggins

2013 - Chris Froome

2014 - Vincenzo Nibali

2015 - Chris Froome

2016 - Chris Froome

2017 - Chris Froome

2018 - Geraint Thomas

2019 - Egan Bernal

2020 - Tadej Pogačar

2021 - Tadej Pogačar

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.