Netflix : comment regarder vos films et séries en 4K sur PC ?

Pour visionner vos contenus Netflix en Ultra Haute Définition, posséder un ordinateur et un écran compatibles, parfois ne suffit pas. En effet, Microsoft impose un système de gestion des droits numériques PlayReady 3.0 qui n’est pas accessible à tous. De même, il vous faudra un certain nombre de barrettes de RAM pour supporter la charge du streaming vidéo en 4K.

Lisez la suite de ce guide pratique si vous désirez regarder des séries comme La Casa de Papel, Messiah, Stranger Things ou Umbrella Academy en 4K sur votre PC Windows. Quelle configuration PC vous est recommandée ? Comment la paramétrer pour lancer vos fictions en très haute définition ? Toutes les réponses se trouvent ci-dessous.

Quelle configuration PC pour voir vos programmes Netflix en Ultra HD ?

Avant de regarder les fictions 4K de Netflix, vous devez d’abord vous assurer que vous disposez des éléments suivants. Premièrement, vous aurez besoin d’un abonnement à la formule Netflix Premium, la seule déverrouillant la diffusion de contenus en Ultra HD. Il s’agit de l’abonnement le plus cher, il vous coûtera 15,99€ par mois.

Si vous êtes déjà abonné(e) à Netflix, vous pouvez vous rendre dans la section « Changer de forfait » pour passer à la formule Premium. Avant de procéder à cette modification, vérifiez que votre débit internet soit au minimum de 25 Mo/s et pensez à contrôler votre configuration PC. Est-elle compatible avec cette formule Premium ?

Étant donné que le système PlayReady 3.0 s’avère nécessaire pour lire des contenus streaming en Ultra HD sur PC, il faudra installer la mise à jour Windows 10 Anniversary ou une version ultérieure sur votre ordinateur. Vous ne pourrez malheureusement pas regarder Netflix en 4K si vous utilisez une version antérieure de Windows 10. Ou un autre système d’exploitation Microsoft.

Vous devrez également vous assurer que votre équipement est capable d’encoder en HEVC 10 bits. Autrement dit, vous aurez besoin à minima d’un processeur Intel Kaby Lake de septième génération et d’une carte graphique Nvidia série 10 (GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 et GTX 1060). AMD a aussi sorti ses pilotes Adrénaline, ce qui signifie que ses GPU prennent en charge le système PlayReady 3.0 de Microsoft. Donc si votre PC intègre une carte graphique AMD récente, vous devriez pouvoir profiter de Netflix en définition 4K.

Bien qu’il existe une application Windows 10 pour Netflix, il sera nécessaire d’utiliser le navigateur Microsoft Edge pour lire les contenus en 4K. Vous aurez aussi besoin d’un écran ou d’un téléviseur 4K connecté à votre PC et compatibles HDCP 2.2 pour regarder Netflix en Ultra HD.

Vous bénéficiez du bon abonnement et du meilleur équipement pour visionner vos films et séries Netflix en 4K ? Alors commencez par ouvrir le navigateur Microsoft Edge et rendez-vous sur le site Web de Netflix. Connectez-vous à votre compte si vous ne l’avez pas déjà fait, puis cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sur Votre compte dans le menu qui apparaît. Sélectionnez ensuite Paramètres de lecture sous l’option « Mon profil » et assurez-vous de choisir Élevé sous « Paramètres de lecture ». Cela vous permettra désormais de voir des vidéos du catalogue Netflix en 4K sur votre PC.