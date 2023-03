Comment vendre un nom de domaine ?

S'il est facile d'acheter un nouveau nom de domaine, le vendre est un peu plus complexe, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Vous avez peut-être acheté un nom de domaine sur un coup de tête et n'avez jamais pu réaliser le site web que vous aviez prévu. Ou encore, votre nom de domaine actuel n'est plus en adéquation avec votre activité et vous souhaitez en changer.

Quoi qu'il en soit, pourquoi laisser votre nom de domaine prendre la poussière alors que vous pouvez le vendre et gagner un peu d'argent ? Une fois que vous aurez compris comment les choses fonctionnent, vous pourrez peut-être même vous inspirer de l'exemple des bureaux d'enregistrement de noms de domaine les plus populaires et faire de ce commerce de noms de domaine un travail d'appoint qui vous permettra de vous créer une source de revenus régulière.

À vrai dire, tous les noms de domaine ne peuvent pas être vendus à un prix élevé. Cependant, le vendre à n'importe quel prix vaut mieux que d'avoir un domaine qui n'a pas d'utilité. Nous allons donc vous présenter comment faire, étape par étape. À la fin de ce guide, vous devriez pouvoir mettre au point votre stratégie et réaliser votre première vente avec succès.

(Image credit: Shutterstock/Oleksiy Mark)

Avant de faire vos premiers pas, vous devrez probablement effectuer quelques recherches. Une fois que vous aurez compris pourquoi certains noms de domaine ont plus de valeur que d'autres (comme les noms de domaine de premier niveau ou "TLD"), comment vous pouvez les vendre et où, vous serez prêt à passer à l'action.

1. Déterminez la valeur de votre nom de domaine et choisissez une stratégie de tarification

Comme vous l'avez probablement remarqué, tous les noms de domaine ne sont pas égaux en termes de popularité et de prix - certains sont abordables et d'autres coûtent très cher. Il y a plusieurs raisons à cela et nous allons en aborder la majorité.

Tout d'abord, si un domaine a déjà été utilisé et a un trafic préexistant, il peut être vendu à un prix plus élevé. Après tout, il est plus facile d'utiliser un domaine que les gens connaissent déjà et auquel les moteurs de recherche font confiance que de partir de zéro. Les moteurs de recherche apprécient également les domaines riches en mots clés (disons SmartPhoneRepairs.com par exemple). Si vous avez fait l'acquisition de l'une de ces perles rares, fixez le prix qu'il faut.

Ensuite, vérifiez la longueur et la complexité de votre nom de domaine. La plupart des gens préfèrent les noms de domaine mémorisables. Un nom de domaine court et agréable à retenir est donc préférable à un nom de domaine long et difficile à mémoriser. De même, l'absence de caractères spéciaux ou de chiffres est un autre atout majeur pour un nom de domaine.

Comme nous l'avons mentionné, les TLD (noms de domaine de premier niveau, tels que .com, .org et .net) sont plus chers que d'autres noms de domaine moins populaires.

Maintenant que vous avez déterminé la valeur de votre domaine, il est temps de décider d'une stratégie de prix. Voulez-vous vendre votre domaine à un prix fixe ou flexible ? Si vous possédez l'un des noms de domaine les plus prisés, il est plus judicieux de vous décider pour un prix flexible afin d'augmenter le prix si votre domaine s'avère populaire. En revanche, il est préférable de s'en tenir à un prix fixe pour les domaines de moindre valeur.

2. Choisissez l'endroit où vous vendrez votre nom de domaine

Il est maintenant temps de choisir si vous souhaitez vendre votre domaine par vous-même ou par l'intermédiaire de l'une des plateformes les plus populaires : "marchés" en ligne, sites de vente aux enchères ou courtiers en noms de domaine.

Si vous souhaitez vendre votre nom de domaine par vous-même, vous devrez vous occuper de la commercialisation de votre nom de domaine, des négociations et du traitement sécurisé des paiements. Bien que la méthode de vente privée nécessite quelques connaissances techniques (ou la lecture de quelques guides), elle vous permet de contrôler totalement le processus. De plus, vous n'aurez pas à partager vos bénéfices avec des fournisseurs tiers.

Si vous souhaitez opter pour des tiers, vous devez vous familiariser avec quelques grands noms. Namecheap, Sedo, NamePros, Afternic et Flippa figurent parmi les meilleures places de marché de noms de domaine et vous permettront également de mettre votre domaine aux enchères. Si vous souhaitez faire appel à un courtier en noms de domaine (et que cela ne vous dérange pas de payer une somme importante), consultez GoDaddy, Grit Brokerage et Domain Holdings.

3. Faites en sorte que la fiche de votre nom de domaine soit aussi parfaite que possible

Certains vendeurs se contentent de télécharger leur URL et de fermer boutique, mais nous sommes sûrs que vous ne faites pas partie de ces personnes - vous voulez que votre domaine se démarque de la foule. Ainsi, une fois que vous avez choisi la plateforme que vous utiliserez pour vendre votre domaine, vous devez optimiser son référencement.

Pour ce faire, vous devez fournir de nombreuses informations sur votre domaine. Par exemple, si votre domaine dispose d'un trafic existant, d'une autorité existante ou d'une valeur actuelle, vous devez le mentionner. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui achète un nom de domaine et réfléchissez à ce que vous aimeriez savoir.

N'oubliez pas non plus de mettre à jour vos informations dans l'annuaire WHOIS et de veiller à ce qu'elles soient rendues publiques, afin que les acheteurs potentiels puissent vous joindre directement.

4. Sécurisez la vente de votre domaine à l'aide d'un service de dépôt fiduciaire

Une fois que vous avez fait appel à un acheteur, il est judicieux d'utiliser un service de dépôt fiduciaire pour simplifier le transfert de fonds et le rendre plus sûr. Il s'agira d'un tiers neutre qui conservera et traitera les fonds en toute sécurité, tout en vous aidant à éviter les acheteurs frauduleux.

Si vous avez déjà choisi une plateforme qui inclut ce service (comme Sedo), vous vous êtes épargné une étape. Dans le cas contraire, vous devrez faire appel à un service de dépôt fiduciaire (comme Escrow.com).

Bien que vous puissiez sauter cette étape, nous vous déconseillons de le faire si vous possédez un nom de domaine de grande valeur - cela ne vaut pas la peine de s'exposer à des problèmes potentiels.

5. Transférer votre nom de domaine au nouveau propriétaire

Une fois que vous avez reçu votre paiement, il est temps de transférer votre domaine à l'acheteur. Le processus de transfert dépend de la méthode utilisée pour vendre le domaine ainsi que du fournisseur du domaine.

Par exemple, si vous avez vendu votre domaine par l'intermédiaire d'une place de marché, vous y aurez toute l'assistance nécessaire pour transférer le domaine. Si vous le faites vous-même, vous devrez vérifier le déroulement de la procédure auprès de votre fournisseur de domaine.

Bien que la procédure de transfert de domaine soit relativement simple, il peut s'écouler jusqu'à une semaine avant que le domaine vendu ne parvienne à son nouveau propriétaire. Essayez donc de rester en contact avec l'acheteur jusqu'à ce que le transfert soit terminé.

Il est temps de vendre votre nom de domaine

Si la vente d'un nom de domaine ne semble pas si simple au premier abord, une fois que vous aurez compris les principales étapes et élaboré une stratégie de vente, vous serez sur la voie de la réussite.

Toutefois, si vous trouvez que la vente d'un domaine par vous-même est trop fastidieuse ou prend trop de temps, vous pouvez toujours l'inscrire sur l'une des places de marché de domaines en ligne - c'est le moyen le plus simple après tout.