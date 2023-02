Savoir comment faire une capture d'écran sur l'iPad, c'est savoir comment transformer votre tablette en un outil de productivité ou de socialisation.

La capture d'écran vous permet de prendre facilement une photo de ce qui s'affiche à l'écran, afin de la partager avec vos amis, de l'annoter ou simplement de vous souvenir de quelque chose d'important. À noter que la procédure pour faire une capture d'écran sur un iPhone est à peu près identique à celle de l'iPad.

Mais attention : il existe en fait deux façons différentes de faire une capture d'écran sur un iPad, selon le modèle que vous utilisez. Notre premier tutoriel est destiné aux iPad dotés d'un bouton Home en façade, celui présent sur les iPad plus anciens ou d'entrée de gamme, et le second est destiné aux iPad dépourvus de ce bouton, comme les Minis et Airs plus récents ainsi que la plupart des iPad Pros.

Étapes à suivre pour réaliser une capture d'écran sur l'iPad

Affichez sur votre écran ce que vous voulez capturer.

Si votre iPad est équipé d'un bouton d'accueil, appuyez à la fois sur les touches Marche/Arrêt et Accueil OU

Si votre iPad n'est pas équipé d'un bouton d'accueil, appuyez à la fois sur la touche Marche/Arrêt et sur le bouton Volume fort.

1. Cherchez puis appuyez sur les commandes d'alimentation et de volume (Image: © Apple) Tout d'abord, trouvez les boutons d'alimentation et de réglage du volume sur votre iPad. Si vous travaillez avec un iPad Pro, le bouton d'alimentation se trouvera en haut à droite de votre appareil, et la bascule de volume juste en dessous, sur le côté droit de votre appareil, comme illustré ci-dessus (à gauche). Si vous avez un iPad Mini ou Air plus récent, votre appareil ressemblera probablement à celui illustré à droite, avec les deux boutons sur le bord supérieur de votre appareil. Appuyez sur ces boutons et relâchez-les rapidement pour réaliser votre capture d'écran.

2. Ouvrez, modifiez et/ou partagez votre capture d'écran (Image: © Future) En cas de succès, vous verrez l'animation de la capture d'écran. Si l'iPad vous montre le bouton d'arrêt, essayez à nouveau. Vous pouvez cliquer sur la vignette d'aperçu de votre capture d'écran dans le coin inférieur de votre écran pour l'ouvrir et la modifier rapidement, ou bien laisser cette fenêtre contextuelle disparaître.

1. Localisez puis appuyez sur les boutons Accueil et alimentation (Image: © Apple) Une fois que vous avez chargé l'écran que vous souhaitez capturer, localisez le bouton Accueil et le bouton qui permet d'allumer/éteindre l’appareil. Le premier est le bouton circulaire situé en bas de l'écran de votre iPad, le second se trouve sur le bord supérieur droit de l'appareil, comme illustré ci-dessus. Appuyez sur ces boutons en même temps et relâchez-les rapidement. Comme pour la méthode ci-dessus, une animation s'affiche en cas de succès, et vous pouvez ouvrir, modifier et/ou partager la capture d'écran exactement de la même manière.

FAQs

Où sont enregistrées les captures d'écran sur l'iPad ? Les captures d'écran sont automatiquement enregistrées dans votre application Photos, comme sur tous les appareils iOS. Toutefois, si vous appuyez sur la vignette d'aperçu de la capture d'écran qui s'affiche dans le coin inférieur de votre écran après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez choisir de l'enregistrer ailleurs en appuyant sur "Terminé" et en choisissant d'enregistrer l'image dans Photos, Fichiers ou Note rapide. Vous pouvez également copier et supprimer l'image si vous souhaitez l'utiliser rapidement.

Pourquoi faut-il savoir comment faire une capture d'écran sur l'iPad ? En tant qu'équipe utilisant l'iPad, nous pensons, ici à TechRadar, que tous ceux qui possèdent une tablette Apple devraient savoir comment faire des captures d'écran sur celle-ci. Que vous utilisiez votre tablette pour le travail, le jeu ou la créativité, il y aura un jour ou l'autre un moment où vous aurez besoin de faire une capture d'écran. Pour certaines personnes, c'est un événement quotidien. Lorsque vous aurez réalisé des captures d'écran à plusieurs reprises, cela deviendra une seconde nature et vous n'aurez plus besoin de ce guide. Mais si vous ne le faites que de façon sporadique, vous risquez d'oublier comment procéder pour faire capture d'écran sur l'iPad. il n'y aura alors pas de honte à revenir consulter ce tutoriel.