Comment devenir un Vtuber ?

Les YouTubers virtuels, plus connus sous le nom de Vtubers, ont explosé en popularité ces dernières années, s'étendant même à d'autres sites de streaming en direct, comme Twitch. L'idée n'est pas neuve car son origine remonte à l'année 2010 au Japon, mais elle s'est vraiment répandue depuis 2016 pour devenir largement utilisée dans le monde entier.

Pour les non-initiés, le Vtubing est un style de diffusion en direct qui permet à un créateur d'utiliser un avatar virtuel à la place d'une webcam en direct. Ces avatars peuvent varier énormément en termes de style et de technicité, des modèles 2D simulant des dessins animés aux modèles sculptés en 3D ressemblant à des personnages de jeux vidéo, en passant par les PNGtubers qui utilisent des images fixes non animées. La plupart sont réactifs, utilisant divers matériels et applications pour refléter vos mouvements, ce qui est largement modulable en fonction du temps, des efforts ou de l'argent que vous avez à y consacrer.

Cela permet aux personnes timides ou qui ne veulent pas montrer leur visage de malgré tout streamer en direct. Mais cela concerne aussi les joueurs de rôles qui incarnent un personnage ou simplement aux personnes qui préfèrent ne pas s'inquiéter d'avoir l'air beau et présentable chaque fois qu'elles veulent être en ligne avec leur public.

Si tout cela vous semble confus, ne vous inquiétez pas - nous allons vous expliquer tout ce dont vous avez besoin pour vous installer et devenir un Vtuber. C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Vérifiez votre matériel et votre connexion Internet

Randon Channel AKA The Orc Salaryman dans sa configuration habituelle de stream. (Image credit: Randon Channel)

Il y a quelques éléments dont vous aurez besoin pour commencer : Une webcam, un microphone, un bon éclairage et un PC ou un ordinateur portable décent. Nous vous suggérons également de ne pas choisir une webcam de trop faible qualité, car elle sera nécessaire pour détecter les mouvements et les expressions de votre visage.

Tout ce qui figure dans notre liste des meilleures webcams sera parfait. En principe, il vous faut au moins une résolution de 720p et 30 FPS (images par seconde). En fait, de nombreux Vtubers utilisent un iPhone à la place d'une webcam ou en tandem avec une webcam pour mieux détecter les expressions faciales. Nous y reviendrons plus tard.

Vous pouvez utiliser un micro USB dédié ou un casque gaming avec un micro intégré pour capter votre voix, mais le micro USB (ou un micro XLR complet si vous avez les moyens) fonctionnera beaucoup mieux et offrira une qualité audio fantastique. Ce point est souvent négligé, mais personne n'a envie d'écouter un son horrible sur un stream.

Pour l'éclairage, vous pouvez vous placer près d'une fenêtre pour avoir la lumière du jour ou utiliser des lampes autour de votre installation. L'objectif est de garder votre visage éclairé afin que la caméra et le logiciel puissent détecter plus facilement si vous souriez, froncez les sourcils ou bougez la bouche. Si vous avez de l'argent à dépenser, des marques comme Elgato et Razer proposent des lumières dédiées au streaming qui peuvent être associées à leurs webcams.

Quelle doit être la vitesse de votre Internet ?

C'est une pilule difficile à avaler, mais le streaming en direct peut être très exigeant, surtout si vous prévoyez de jouer à des jeux parallèlement à votre diffusion, comme le font de nombreux streamers populaires. Vous pouvez vérifier la qualité de votre connexion Internet en effectuant un test de vitesse.

Certains moteurs de recherche, tels que Google, peuvent en effectuer un en recherchant simplement "test de vitesse". Sinon, vous pouvez vous rendre sur Speedtest.net. C'est gratuit, cela ne prend généralement que quelques secondes et vous donnera deux informations : votre vitesse de téléchargement (utilisée pour le streaming de contenu et le téléchargement de jeux ou de fichiers) et votre vitesse d'envoi (ou upload).

Vous pouvez ignorer votre vitesse de téléchargement pour l'instant, car la vitesse d'envoi est ce dont vous avez besoin pour commencer à diffuser du contenu en direct à votre public. Twitch recommande d'avoir au moins 6 Mbps (mégabits par seconde) disponibles pour une haute qualité 1080p à 60 FPS, bien qu'il y ait une recommandation minimale de 3 Mbps si vous vous contentez d'une résolution 720p à 30 FPS. Il s'agit d'une qualité relativement faible, alors gardez à l'esprit que si vous pouvez faire du streaming, votre public cible n'appréciera peut-être pas de le regarder.

Si vous souhaitez diffuser des jeux de tir à la première personne rapides avec une fréquence d'images élevée, vous aurez besoin d'une vitesse de téléchargement d'environ 10 à 15 Mbps. Cependant, votre public ne pourra voir toutes ces images que s'il dispose d'un écran à haute fréquence de rafraîchissement.

Si votre vitesse d'accès à Internet ne répond pas à ces exigences et que vous ne pouvez pas passer à une vitesse supérieure, le streaming en direct d'une qualité regardable est hors de votre portée.

Vous ne pouvez pas streamer sur n'importe quelle machine.

(Image credit: Shutterstock / DC Studio)

Les spécifications du PC et de l'ordinateur portable viennent ensuite, car vous devrez exécuter quelques programmes pour faire du streaming. Il y a quelques exigences minimales à respecter, mais là encore, si vous mettez la barre trop basse, vous risquez de ne pas obtenir une qualité satisfaisante.

Voici les spécifications minimales nécessaires à l'exécution d'un streaming en direct :

Processeur : Intel i5-4670 ou AMD FX-8350

RAM (mémoire) : 8 Go DDR3

Carte graphique : Nvidia Geforce 960 ou AMD Radeon R9 280

Système d'exploitation : Windows 7

Toute mise à niveau permettra d'obtenir une meilleure qualité. Nous recommandons les éléments suivants comme point de départ si vous construisez votre propre PC ou si vous vous demandez ce qu'il faut rechercher dans un système préfabriqué :

Processeur : Intel i5-9600k ou AMD Ryzen 5 3600

RAM (mémoire) : 16 Go DDR4

Carte graphique : Nvidia Geforce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon 5700 XT

Système d'exploitation : Windows 10

Une bonne règle de base pour le streaming est que "plus c'est mieux", surtout en ce qui concerne la RAM et les processeurs. Votre GPU est moins important, sauf si vous diffusez des jeux en streaming, auquel cas vous devrez respecter les limitations matérielles des titres que vous comptez diffuser. Par exemple, Apex Legends recommande un GPU Nvidia GeForce GTX 970, mais Icarus exige un GeForce RTX 3060ti pour fonctionner efficacement.

Certains streamers vont encore plus loin en utilisant deux ordinateurs ou ordinateurs portables pour gérer la charge de travail, l'un pour exécuter un jeu et l'autre pour gérer les demandes de streaming. Si c'est quelque chose que vous voulez explorer, Alpha Gaming a un excellent tutoriel (en anglais) sur la façon dont vous pouvez vous installez votre setup.

Applications et logiciels

Bon, la vérification ennuyeuse du matériel est terminée - il est temps de commencer à installer des applications et à acquérir ou créer un modèle. Vous pouvez emprunter plusieurs chemins, mais ils aboutiront tous au même résultat. Il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" façon de procéder.

Créer ou acheter un avatar

Concevoir un modèle vous-même va prendre beaucoup de temps, même si vous avez de l'expérience dans les applications créatives. Vous pouvez en sculpter un de toutes pièces à l'aide d'un logiciel comme Blender ou Zbrush, ou utliser des applications gratuites comme VRoid Studio qui vous permettent de personnaliser un modèle 3D inspiré d'un dessin animé sans avoir besoin d'expérience préalable.

Ce modèle devra ensuite être riggé et converti en fichier VRM, ce qui est un processus assez long. Le rigging peut être effectué dans des applications comme Live2D Cubism pour les avatars 2D et Blender pour vos modèles 3D. La conversion VRM nécessite des connaissances de base sur l'utilisation d'Unity. Il est difficile, mais pas impossible, de le faire soi-même grâce à des didacticiels vidéo, comme celui du YouTubeur Kamizhou (en anglais).

Si vous n'avez pas le temps ou l'expérience créative pour créer votre propre modèle, vous pouvez en commander un à un artiste. De nombreux Vtubers empruntent cette voie, car le processus n'est pas simple. Cependant, compte tenu de sa difficulté, cette option n'est pas bon marché. Vous pouvez trouver des artistes sur des sites comme Fiverr et Etsy, où un modèle vous coûtera entre 50 $ pour un avatar très basique et plusieurs milliers de dollars pour un avatar de haute qualité et entièrement personnalisé.

L'utilisation de VRoid Studio est un excellent point de départ, car vous obtiendrez un modèle 3D pré-équipé sans dépenser d'argent, ce qui vous permettra d'explorer Vtubing avant de créer un avatar plus personnalisé. The Virtual Reality Show sur YouTube propose un tutoriel fantastique qui vous guide à travers le processus d'utilisation de l'application, que nous avons inclus ci-dessus.

Suivez votre visage, vos mains et plus encore

(Image credit: Jackie Niam / Shutterstock)

Le suivi de vos mouvements pour le Vtubing comporte plusieurs niveaux, et l'étendue de ce suivi dépend de la quantité de travail que vous êtes prêt à fournir. Pour la plupart des gens, Steam propose des applications comme FaceRig, Animaze, Wakaru, 3Tene et Vtube Studio qui répondent à tous vos besoins. Certains streamers virtuels populaires, comme Code Miko, utilisent des technologies de l'industrie du jeu vidéo et du cinéma, comme les combinaisons de capture de mouvement à 30 000 dollars de Xsens.

WANNA SEE SOME TECH?!! This is Miko being mocapped live by technician with facial tracking! pic.twitter.com/a3A5gLWANvNovember 29, 2020 See more

Une autre application populaire de capture de mouvement s'appelle Luppet. Elle n'est pas sur Steam et le site Web en japonais pourrait vous décourager, mais c'est l'une des plus grandes applications utilisées par les Vtubers car elle offre un suivi plus propre et plus précis que beaucoup de ses rivaux. Vous pouvez régler la langue sur l'anglais dans le programme lui-même et il coûte environ 50 $.

Un iPhone équipé d'une caméra infrarouge de profondeur pour Face ID (le premier étant l'iPhone X) offre également un suivi du visage plus précis qu'une webcam standard. Le YouTubeur Fofamit a une présentation complète de la façon dont vous pouvez tout configurer (en anglais).

Le suivi des mains nécessitera un peu plus de matériel sous la forme d'un Leap Motion, qui est un module optique de suivi des mains qui capture les mouvements de vos mains avec beaucoup plus de précision qu'une webcam ou un iPhone. De nombreux Vtubers utilisent ce gadget optionnel pour ajouter un réalisme supplémentaire à leurs modèles.

Il est temps de commencer le streaming

Mettez votre avatar sur votre stream

Il existe deux façons d'intégrer votre modèle à votre flux, en fonction de l'application que vous utilisez pour mocaper l'avatar. Si vous utilisez une application Steam et que vous n'avez pas l'intention d'en lancer une autre (comme un jeu), vous pouvez simplement utiliser la source " capture de jeu " sur OBS et Streamlabs pour superposer votre modèle sur l'arrière-plan de votre choix. Sélectionnez la fenêtre où se trouve votre avatar, n'oubliez pas de sélectionner " Allow Transparency " et... c'est tout !

Vous devrez vous assurer que la transparence est également activée dans le logiciel de capture de mouvement que vous utilisez, mais sinon, c'est le moyen le plus simple de diffuser votre modèle. Si vous avez besoin d'un guide visuel, le vtuber Syafire a réalisé un tutoriel très rapide et très facile (en anglais).

Si vous souhaitez utiliser votre avatar pour jouer à un jeu Steam, les choses se compliquent un peu car Steam ne peut exécuter qu'une seule application à la fois. Il existe des programmes comme SUVA pour Windows qui vous permettront d'importer votre avatar dans Unity, qui peut ensuite être superposé à une application de streaming comme OBS, laissant votre compte Steam libre de faire tourner le jeu de votre choix.

N'oubliez pas qu'il existe de nombreux moyens de se lancer et que le parcours que nous vous proposons n'est qu'un moyen parmi d'autres. Le plus important est de se lancer et d'essayer différentes applications pour voir ce qui convient le mieux à votre système et à votre style personnel. Mais n'oubliez pas de vous amuser !