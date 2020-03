Call of Duty: Warzone - 10 astuces pour finir TOP 1 même en étant débutant

Vous venez de télécharger et d’installer Call of Duty: Warzone ? Mais vous êtes quelque peu perdu(e) dans ce Battle Royale plus animé que Fortnite et PUBG ? Ne vous démoralisez pas, il existe un petit nombre d’astuces express pour se fondre sans problème dans les arènes géantes de 150 joueurs et finir même dans le TOP 1. Après trois, voire quatre heures de jeu.

Si Call of Duty: Modern Warfare (2019) vous invitez plutôt à foncer dans le tas, Warzone privilégie de son côté la discrétion et la tactique. Vous êtes sur un mode Battle Royale, ne l’oubliez pas : seuls les plus malins survivent. Bien sûr, le jeu reste un excellent FPS gratuit et nous n’allons pas brimer votre façon de jouer pour autant. Faites comme bon vous semble, mais pour tenir le plus longtemps possible et faire en sorte que de nouveaux coéquipiers s’intéressent à vous, il faut réussir à être plus fin que sur les autres opus Call of Duty.

Voici 10 astuces imparables pour y parvenir.

1. Ping, ping, ping

L’une des réussites de Warzone, c’est d’avoir reproduit à l’identique le système de Ping d’Apex Legends. Une option extrêmement pratique qui vous permet de repérer, sur la carte, les butins comme les positions ennemies à proximité. Pour activer ce sonar à la demande, il suffit de paramétrer la commande sur votre manette (le bouton R1 parait tout indiqué) et de l’activer fréquemment.

Dès lors, il devient beaucoup plus facile de coordonner les emplacements de ces lieux-clés à votre équipe et d’établir une stratégie. Envoyez régulièrement des pings à votre escouade. N'oubliez pas d'appuyer deux fois sur le bouton dédié pour signaler instantanément la présence d'un ennemi. Vous seriez surpris de voir à quel point cette fonction subtile peut vous donner maintes fois l’avantage au cours d’une partie.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

2. Partager le butin

A chaque nouvelle partie de Warzone, vous verrez apparaître, en bas à gauche de votre écran, le statut de vos coéquipiers, ainsi que la quantité d'argent liquide qu'ils détiennent. Une information utile car si vous avez été éliminé(e), vous compterez sur eux pour vous offrir une résurrection (aussi appelée redéploiement) à partir du poste d'achat le plus proche. Ce point stratégique vous permet, entre autres, de récupérer des mises à niveau ou des fonctionnalités spéciales, avec les primes que vous obtenez en éliminant vos adversaires.

Forcément, plus l’escouade dispose d’une somme coquette, plus vite vous serez réanimé(e) et reviendrez dans la partie. Aussi, assurez-vous de toujours partager votre argent gagné avec vos coéquipiers, lorsque ceci est possible.

En fait, vous pouvez prélever de l'argent directement de votre stock pour vous assurer que tout le monde en ait assez pour les urgences. Considérez cela comme une épargne consacrée aux mauvais jours.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

3. La chasse aux bonnes affaires

L'argent est une ressource abondante dans Warzone. Vous n’en manquerez jamais et pourrez donc le dépenser à tort et à travers. Faites-vous plaisir mais pensez en priorité à assurer votre stock de blindages et de kits d’auto-réanimation. Car à certains moments du jeu, ces ressources se feront extrêmement rares. Et c’est là que vous en aurez besoin !

Idéalement, investissez aussi dans des armes permettant de réussir vos killstreaks (voir astuce 4). Une technique qui vous permet d’enchaîner les victimes, souvent en un seul coup.

N'oubliez pas que les postes d'achat, via lesquels vous vous ravitaillez, sont des points chauds. Ils grouillent d’ennemis et de tireurs d’élite qui s’y positionnent pour abattre le plus grand nombre de concurrents. Et refaire leur stock par la même occasion. Restez vigilants autour de ces zones spéciales.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

4. Réussir un killstreak avec trois fois rien

Curieusement, Warzone vous fera aimer les armes les plus légères possibles au fil des parties. Une grenade à fragmentation, par exemple, s’avérera terriblement efficace contre un rassemblement d’escouades autour d’un poste d’achat. C’est l’accessoire rêvé pour un killstreak. N’hésitez pas à piller vos ennemis pour en retrouver.

Au fur et à mesure que la carte se resserre et que les killstreaks deviennent dévastateurs, privilégiez le drone. Celui-ci possède un rayon d’attaque limité à 50 mètres - il est donc inutile au début du jeu - mais dans les derniers instants, il permet de viser avec précision les ennemis peu méfiants qui se concentrent dans un cercle très restreint.

Enfin, évitez la tourelle Shield qui n'est vraiment souhaitable que pour fortifier une zone existante. Bien qu'elle fasse beaucoup de dégâts, elle vous dessine une cible sur la tête, vos ennemis pouvant, par sa présence, vous localiser facilement et vous attaquer sur les flancs.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

5. L’armure ne fait pas le soldat

Contrairement à d'autres titres de Battle Royale populaires, les armures de Warzone ne sont pas composées d’un casque et d’un gilet. Les joueurs accumulent plutôt des plaques qui peuvent être insérées manuellement dans le gilet standard. Les participants peuvent ajouter jusqu’à trois plaques, faisant évoluer leur santé de 100 à 250 points de vie. Il est également possible de collecter ou de donner cinq plaques maximum, en récupérant des armures cassées sur les adversaires.

Lorsque vous tirez sur le corps d'un ennemi, une icône d'armure apparaît lorsque celui-ci est protégé. Si l’icône affiche une armure craquelée, cela signifie que l’armure est sur le point de rompre. Le marqueur de frappe, lui, indique le nombre de coups que votre adversaire peut encore encaisser avant de tomber. Viser la tête accélère le processus.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

6. Méfiez-vous des véhicules

Warzone offre de nombreuses possibilités de déplacement, mais elles présentent toutes un inconvénient de taille : elles sont bruyantes. Si vous conduisez un VTT, un camion ou surtout un hélicoptère, vous serez une cible de choix pour les tireurs d'élite et les lance-roquettes.

Dans cette optique, essayez de vous garer à la frontière des zones de jeu, pour éviter de vous retrouver sous le feu croisé de plusieurs escouades qui se rassemblent vers l'épicentre de la carte.

Si vous cherchez désespérément un véhicule, ils ont tendance à toujours se reproduire en périphérie ou près des postes d’achat, encore eux ! Après quelques batailles, vous parviendrez aisément à les trouver.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

7. Collectionner les contrats à durée déterminée

Warzone a ajouté un élément qui enrichit clairement l’intérêt du genre Battle Royale : les contrats. Ceux-ci insèrent des objectifs secondaires et totalement aléatoires au cours d’une partie.

Chaque contrat est indiqué sur votre carte et se décline en trois catégories. Il y a le Bounty qui désigne un ennemi à abattre comme cible prioritaire ; le Scavenger qui pointe des caisses spécifiques à ouvrir pour le ravitaillement ; et le Recon qui vous charge de défendre une zone donnée. Après exécution d’un contrat, vous obtenez diverses récompenses : de l’argent, des points d’expérience supplémentaires ou un butin amélioré comprenant armes et plaques d’armure.

N'oubliez pas qu'une équipe ne peut avoir qu'un seul contrat actif à la fois, et que vous devez donc tous travailler ensemble pour atteindre l'objectif.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

8. Ne vous chargez pas trop

Alors qu'une grande partie du plaisir, pris sur PUBG et Apex Legends, consiste à emboîter des améliorations sur des armes données, Warzone préfère prendre le chemin de Fortnite. Soit zéro amélioration mais des armes plus dangereuses à récupérer au fil des parties.

Les meilleures armes de Warzone sont issues du mode multijoueur principal de Modern Warfare. Nous apprécions principalement des variantes de fusil d’assaut avec une stabilité plus conséquente. Vous pouvez trouver ces derniers, comme le reste de l’arsenal haut de gamme, dans des caisses de ravitaillement ou comme récompense donnant suite à des contrats exécutés.

Les chargeurs, eux, peuvent être achetés dans les postes d'achat et tomberont sur la zone régulièrement. Comme les trousses de soins. Inutile de vous encombrer d’équipement donc. Toutefois, priez pour que personne ne voie ces bonus s'écraser sur le sol avant que vous ne mettiez la main dessus.

Les caisses de ravitaillement sont facilement repérables : elles produisent un écho volumineux quand vous vous retrouvez à proximité, à l’instar des coffres de Fortnite. Gardez l'oreille au sol.

(Image credit: Lloyd Coombes / Activision)

9. La mort n'est pas une défaite

L'une des principales distinctions de Warzone par rapport au reste des Battle Royale est qu'il vous offre une seconde chance après la mort. A condition de la gagner.

A vrai dire, vous ne mourez pas réellement dans Call of Duty: Warzone. Vous êtes envoyé(e) dans un goulag. Une prison où vous vous battez en duel avec un autre détenu et où le gagnant remporte sa liberté. Il est redéployé vers le mode principal, sans butin ni armure.

Il est possible que vos coéquipiers soient également présents au sein du goulag. Si tel est le cas, sachez que votre escouade peut lancer des pierres pour distraire votre co-détenu et faire pencher le combat en votre faveur.

Ce n’est pas très éthique mais c’est efficace.

10. La cupidité est un savoureux défaut

Si la survie est le mode de jeu principal de Warzone, il en existe un autre basé sur l’accumulation de gains : Pillage. Ici, faire partie des derniers survivants importe moins que de piller ses adversaires. L'équipe qui a collecté le plus d'argent à la fin est déclarée gagnante.

Vous privilégierez, de ce fait, un atterrissage dans les points les plus chauds comme les postes d’achat. Où vous risquez de dénicher une plus grande quantité de butins. Répondre inlassablement aux contrats deviendra progressivement un automatisme et augmentera considérablement vos liquidités. Les repérer avant vos ennemis se révèle plus ingénieux.