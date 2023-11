La montre Forerunner de Garmin vous indique le meilleur moment pour faire une sieste

Garmin déploie la version bêta publique 17.18 pour plusieurs smartwatches Forerunner qui introduisent une variété de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations.

Le correctif sera disponible sur les Forerunner 255 et 955 à partir de 2022 ainsi que sur les Forerunner 265 et 965 à partir de cette année. La principale mise à jour, comme le souligne Gadgets & Wearables, est l'ajout du suivi de la sieste. Comme son nom l'indique, cette fonction permet aux smartwatches de prendre note de vos habitudes de sommeil pendant la journée. Elle vous recommandera même le meilleur moment pour une petite sieste et la durée de votre sommeil.

Selon l'entreprise, les siestes peuvent être bénéfiques pour la santé et améliorer l'humeur générale. Cette fonction est apparue pour la première fois sur le Venu 3. Depuis, elle a fait son chemin vers d'autres gammes comme la série Fenix 7. Contrairement à la Venu 3, les Forerunner n'ont pas reçu le Sleep Coach qui aurait donné des "conseils personnalisés sur le sommeil".

Confort visuel pour les propriétaires de Forerunner 265 ou 965

Ensuite, les propriétaires d'une Forerunner 265 ou 965 pourront activer le mode Red Shift pour remplir le cadran de leur montre de teintes plus rouges. La lumière bleue émise par les appareils peut perturber la vision nocturne et le sommeil. La lumière rouge, en revanche, est plus douce pour les yeux. Cette fonction ne sera pas disponible sur les Forerunner 255 et 955, car elles ne disposent pas des écrans AMOLED nécessaires pour la prendre en charge.

La dernière mise à jour majeure concerne la batterie corporelle. Comme l'explique Gadgets & Wearables, cet outil montrera comment les "événements quotidiens individuels", tels que les situations stressantes ou les moments de repos, affectent les niveaux d'énergie de votre corps. Tout sera codé en couleur pour faciliter la lecture.

Améliorations mineures de la part de Garmin

Le reste de la version bêta consiste principalement en quelques ajustements de certaines fonctions pour une meilleure utilisation. Les notifications intelligentes affichent désormais des images intégrées, le roller a été ajouté comme mode d'exercice et les utilisateurs peuvent choisir d'avoir des tailles de police plus grandes à l'écran. Android Central indique que l'outil Up Ahead alertera verbalement les utilisateurs lorsqu'ils "approchent d'un virage, d'une colline ou d'un point d'eau" sur leur itinéraire.

Pour ceux qui souhaitent essayer la version bêta, il faut d'abord s'inscrire au programme Garmin Beta Software. En gros, vous devez vous connecter à votre compte Garmin Connect, puis choisir l'appareil que vous souhaitez intégrer au programme. Une fois connecté, accédez à la section Système dans le menu Paramètres de votre Forerunner. Appuyez sur Mise à jour du logiciel, puis sur Rechercher les mises à jour. La version bêta devrait être là et vous attendre.

Si vous êtes à la recherche d'autres options, consultez la liste des meilleures montres Garmin pour 2023 établie par TechRadar.