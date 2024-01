Garmin vient de dévoiler une nouvelle smartwatch au CES 2024

Garmin a dévoilé la smartwatch Garmin Lily 2 et le cardiofréquencemètre Garmin HRM-Fit au CES 2024, ainsi qu'une refonte de sa célèbre application Garmin Connect.

La Garmin Lily 2 et la Lily 2 Classic (une variante avec des couleurs différentes et la possibilité de payer avec Garmin Pay NFC) sont des montres "petites, à la mode" et minces, pesant à partir de 20,6 g avec un bracelet en tissu ou en cuir, conçues pour ressembler à des montres féminines traditionnelles minces. Elles sont dotées d'un affichage "caché", l'écran de 240 x 201 px affichant un simple motif de type fond d'écran jusqu'à ce qu'on l'effleure.

Cette caractéristique est très différente de celle des Forerunners, Fenix et des autres meilleures montres Garmin, qui ont tendance à avoir des écrans toujours allumés. La Lily 2 semble s'être éloignée de cette tendance en choisissant délibérément de créer une esthétique hybride moins connectée, à l'instar de l'Instinct Crossover ou de la Nowatch.

La Lily 2 diffère de son prédécesseur, la Garmin Lily originale, dans la mesure où elle dispose (heureusement) d'un GPS sur la montre, ce qui la rend beaucoup plus adaptée aux coureurs et aux cyclistes.

La Lily 2 offre jusqu'à cinq jours d'autonomie et de nombreuses fonctionnalités communes aux montres Garmin moins chères, notamment le suivi de la santé et du cyclisme des femmes, les scores de sommeil, la batterie corporelle (mais pas le score plus avancé de préparation à l'entraînement) et un oxymètre de pouls pour vérifier le niveau d'oxygène dans le sang.

La Lily 2 est disponible dès maintenant sur le site Web de Garmin, au prix de 279,99€ pour la Lily 2 et de 299,99€ pour la Lily 2 Classic.

Moniteur de fréquence cardiaque HRM-Fit de Garmin

(Image credit: Garmin )

Le HRM-Fit de Garmin est le dernier-né de la gamme des meilleurs cardiofréquencemètres. Il a été "créé pour les femmes" et est doté d'un design à clipser adapté aux soutiens-gorge de sport à maintien moyen et élevé.

Comme les autres cardiofréquencemètres Garmin, il est conçu pour se connecter aux smartwatches Garmin et aux compteurs de vélo Edge afin de transmettre des informations précises en temps réel sur l'entraînement. Il est annoncé comme offrant "jusqu'à un an d'autonomie" et coûte 149,99 $, les prix pour l'Union européenne étant à confirmer.

Garmin Connect

(Image credit: Future)

C'est passionnant. Garmin Connect apporte des changements majeurs à son application, dans le cadre d'un déploiement auprès des utilisateurs bêta à partir d'aujourd'hui. Joe Shrick, vice-président de Garmin chargé du fitness, qualifie ce changement de "design simplifié", apportant "des informations plus pertinentes à chaque client pour l'informer et l'inspirer".

Les nouvelles catégories comprennent l'activité d'aujourd'hui, le focus, le coup d'œil, les événements, les plans d'entraînement et les défis. On ne sait pas encore en quoi la présentation sera différente de la liste existante de Ma journée, Défis, Calendrier, Fil d'actualité et Plus, mais le concept d'une application plus simple semble intéressant - Garmin Connect est souvent loué pour sa précision et la profondeur de ses statistiques. Si un design plus épuré peut aider à recruter de nouveaux utilisateurs, il risque de susciter des critiques de la part des utilisateurs habituels s'il supprime une trop grande partie de cette richesse.

Fitbit a récemment rencontré un problème similaire, son nouveau design ayant suscité des critiques pour avoir supprimé certaines fonctionnalités communautaires existantes, et a déployé des correctifs indispensables peu de temps après.