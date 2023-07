Steam : Valve ne veut pas de l'intelligence artificielle pour ses jeux vidéo

L'IA est capable de presque tout. Elle est même capable de produire des œuvres d'art susceptibles de remporter des prix . Et tandis qu' Elon Musk pense que l'IA pourrait devenir la "nounou de l'humanité" , celle-ci pourrait faire disparaître de nombreux métiers. L'industrie du jeu vidéo n'est d'ailleurs pas épargnée, Nvidia ayant mis au point une intelligence artificielle capable de remplacer certains de ses salariés . Mais pour Steam, l'IA n'a pas sa place dans la boutique en ligne.

En début de semaine, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Valve refusait de publier des jeux dont l'art et d'autres contenus étaient générés par l'IA. L'entreprise vient ainsi de s'exprimer via Kaci Aitchison Boyle, porte-parole de Valve. Celui-ci a tenu à faire le point, insistant sur le fait que Valve ne refusait pas l'utilisation de l'IA de manière catégorique.

Steam autorise l'utilisation de l'IA à condition que celle-ci n'enfreigne pas les droits d'auteur

Celui-ci précise ainsi que la société n'essaie pas de "décourager l'utilisation de l'IA sur Steam". Kaci Aitchison Boyle ajoute d'ailleurs que Valve "travaille" sur la manière de prendre en compte cette technologie, et que sa méthode de travail est un "reflet" de la loi actuelle sur les droits d'auteur.

Le porte-parole de Valve déclare ainsi : "Notre priorité, comme toujours, est d'essayer d'expédier le plus grand nombre possible de titres que nous recevons [...] Nous accueillons et encourageons l'innovation, et la technologie de l'IA est vouée à créer de nouvelles expériences passionnantes dans le domaine des jeux. Si les développeurs peuvent utiliser ces technologies d'IA dans leur travail avec des licences commerciales appropriées, ils ne peuvent pas enfreindre les droits d'auteur existants."

Steam aurait ainsi retiré ce type de contenu de son catalogue. Toutefois, Kaci Aitchison Boyle précise que Valve a remboursé les crédits à ceux qui ont enfreint les règles actuelles de l'entreprise en raison de l'utilisation par leur jeu d'un contenu généré par l'IA.