Disney et Epic Games s'allient : un univers Fortnite inédit

La Walt Disney Company s'est associée à Epic Games pour collaborer sur de nouveaux jeux et un "univers de divertissement" pour Fortnite. Dans l'intention d'élargir la portée des personnages, des histoires et des expériences bien-aimés de Disney, cela pourrait être une opportunité pour Fortnite d'intégrer encore plus de personnages emblématiques à son répertoire.

De nombreuses fonctionnalités sont attendues dans Fortnite pour créer une expérience plus immersive. Des exemples fournis dans l'annonce incluent des lieux pour "regarder, acheter, et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar, et plus encore."

Bien que cela ne détaille pas exactement à quoi s'attendre, cela donne l'impression que des plans pour un monde entièrement orienté Disney pourraient être ajoutés au jeu, peut-être semblable à Disney Dreamlight Valley. Concernant les plans pour l'univers de divertissement, Tim Sweeney, le PDG et fondateur d'Epic Games, a déclaré : “On collabore sur quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui rassemblera les communautés de Disney et de Fortnite.”

Ce nouvel univers, comme Fortnite lui-même, sera alimenté par Unreal Engine et a l'intention d'offrir aux joueurs un moyen d'interagir avec et de partager le contenu Disney. En plus de cela, les joueurs auront l'opportunité de créer leurs propres expériences et histoires uniques avec les personnages.

La déclaration complète sur ce à quoi on peut s'attendre de la collaboration a été publiée sur le site web de Walt Disney Studio, mais aucune fenêtre de sortie n'a été partagée. Le projet en est encore à ses tout débuts, il semble donc qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que l'on voie plus de contenu Disney arriver proprement dans Fortnite.

