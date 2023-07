Diablo IV : la saison 1 arrive bientôt, et c'est une excellente nouvelle pour les joueurs

Bien que les joueurs PS5 aient été privés de la bêta du jeu, Diablo IV rencontre un franc succès. D'ailleurs, avant même la sortie du RPG de Blizzard, le studio annonçait déjà deux DLC à venir . En attendant, le jeu est vaste, et il reste de nombreuses choses à faire après avoir terminé le jeu . Diablo IV devrait bientôt s'agrandir encore, avec l'arrivée imminente de la première saison.

Intitulée "Saison de la Malveillance" (Season of the Malignant), ce nouveau contenu saisonnier s'accompagnera d'une toute nouvelle ligne de quêtes. Selon l'éditeur du jeu, Blizzard, celle-ci comprendra "de nouveaux visages et de nouveaux ennemis, de nouveaux pouvoirs, le premier Season Journey et le premier Battle Pass". Cette première saison se déroule après les événements de la campagne principale et introduit un nouveau personnage nommé Cormand, un ancien prêtre de la Cathédrale de Lumière qui tente d'arrêter la propagation du Malin.

Diablo IV : de nouveaux builds "stupidement puissants"

La saison 1 de Diablo IV proposera également une "nouvelle menace dangereuse" sous la forme de monstres malins qui se répandent dans Sanctuaire. Ceux-ci peuvent être vaincus en aspirant leur corruption et en piégeant leurs cœurs maléfiques, qui peuvent ensuite être insérés dans des anneaux et des amulettes.

Blizzard ajoute que cette première inclura de nouveaux builds "stupidement puissants" grâce aux nouveaux pouvoirs des Malins. Celle-ci apportera un nouveau monstre boss, de nouveaux objets légendaires, de nouveaux objets uniques, et bien d'autres choses encore. De plus, Blizzard affirme que ces nouveaux objets ne seront pas exclusifs à la saison, et apparaîtront également dans le royaume éternel.

Le nouveau "Season Journey" se déroulera en sept chapitres, chacun d'entre eux proposant plusieurs objectifs à remplir pour obtenir des récompenses. Le battle pass devrait comprendre un niveau gratuit où chacun peut gagner des boosts saisonniers afin d'accélérer sa progression. La saison 1 de Diablo IV sera lancée le 18 juillet prochain.