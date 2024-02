Rocket League x Star Wars : l'événement Mandalorian à ne pas manquer

Psyonix a révélé un tout nouvel événement crossover pour Rocket League inspiré de la série Disney+ The Mandalorian.

La collaboration Star Wars, qui a débuté hier (7 février) et se poursuit jusqu'au 21 février, est un événement à durée limitée appelé Mandalorian Mayhem et propose une série de défis uniques axés sur la série télévisée avec des récompenses inspirées de ses personnages les plus emblématiques.

En complétant les défis, on peut gagner le titre de joueur "This is the Way" et quatre bannières de joueur représentant des personnages incluant Boba Fett et Bo Katan. On peut également obtenir des Toppers pour nos véhicules, comme le jetpack et le casque de Din Djarin, ainsi que Grogu dans son berceau flottant.

Il y a aussi un sticker Dominus Paz Vizsla à gagner ainsi qu'un boost Darksaber inspiré du Darksaber manié par Din Djarin et Bo Katan dans la série télévisée. On peut gagner une Lune d'Or (une caisse d'événement) en complétant l'un des défis les plus difficiles proposés, comme jouer 20 matchs en ligne. Cela peut être fait jusqu'à cinq fois, ce qui signifie qu'on peut gagner cinq Lunes d'Or au total.

En ouvrant ces Lunes d'Or dans l'inventaire, vous débloquerez des objets des séries Velocity, Elevation ou Overdrive. Un défi séparé - "Gagner 10 matchs en ligne" - récompensera également 20 000XP à chaque fois.

En plus d'une bannière de joueur Armorer, qui peut être réclamée gratuitement dans l'onglet Objet Gratuit, il y a un tas de nouveaux packs disponibles dans la boutique en jeu, incluant :

Pack Bo-Katan (500 crédits)

Stickers Bo-Katan Kryze Octane

Roues Nite Owl

Pack Armurier (500 crédits)

Sticker de l'Armurier

Roues du Mythosaure

Pack Din Djarin (500 crédits)

Sticker Din Djarin Fennec

Roues Mudhorn

Pack Boba Fett (500 crédits)

Sticker Boba Fett Octane

Roues Boba Fett

Pack Goal Explosion (1,200 crédits)

Explosion de but des Oiseaux Siffleurs

Explosion de but de Charge Sismique

Pour 2 000 crédits, on peut acheter le Mega Bundle Mandalorian contenant chaque décalcomanie (stickers), roue et explosion de but des cinq packs mentionnés précédemment, plus la bannière de joueur Din Djarin et le titre de joueur "Mandalorian".

Pour 2 500 crédits, le Mega Bundle Mandalorian + Fennec offrira tout ce qui est inclus dans le Mega Bundle ainsi que la carrosserie de voiture Fennec.

Psyonix a également confirmé qu'avec l'événement The Mandalorian vient un nouveau mode de jeu limité dans le temps 3v3 appelé G-Force Frenzy, qui présente un boost illimité qui est "cinq fois sa puissance habituelle".

