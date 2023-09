Le Meta Quest permet désormais une personnalisation poussée de votre avatar

Plus tôt cette année, Apple dévoilait le Vision Pro . Et, aussi performant soit-il, le casque de réalité mixte d’Apple devrait coûter près de 3500 dollars. Mark Zuckerberg, patron de Meta, trouve le Vision Pro bien trop cher , et compte bientôt proposer le Meta Quest 3 à un prix bien plus abordable. En attendant, bonne nouvelle : la gamme des casques VR Quest bénéficie désormais d'une importante mise à jour, qui améliore le système de personnalisation des avatars, l'enregistrement vidéo, la fonction multitâche et bien d'autres choses encore.

À partir d'aujourd'hui, la mise à jour v57 est progressivement déployée sur les casques Meta Quest Pro et Meta Quest 2. Ainsi, le créateur d'avatar dispose désormais de nouveaux curseurs de couleur afin que les utilisateurs puissent mieux personnaliser leur teint, la couleur de leurs cheveux et de leurs sourcils. Il est également possible d'appliquer un maquillage, ainsi que diverses peintures faciales.

Meta Quest : inviter des amis n'a jamais été aussi facile

De plus, les utilisateurs peuvent maintenant annuler les messages envoyés via la RV et dans l'application mobile Meta Quest. Pour ce faire, il suffit de survoler le texte et de sélectionner "Annuler le message". Le destinataire recevra alors une notification l'informant que le message a été annulé. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Suisse et à Taïwan.

Avec cette mise à jour, Meta facilite également les rencontres. En effet, les utilisateurs peuvent désormais inviter de nouvelles personnes directement dans leur groupe. Une fois émise, l'invitation sera affichée dans le chat du groupe afin que tout le monde puisse la voir et la rejoindre.

Plus tôt cette année, Meta a également publié une mise à jour importante pour les Quest 2 et Quest Pro . Grâce à celle-ci, les performances des casques VR ont été considérablement augmentées.