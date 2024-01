Apple Vision Pro : le contenu peut être diffusé sur d'autres appareils Apple via AirPlay

Maintenant que les précommandes de l'Apple Vision Pro sont ouvertes, nous en apprenons davantage sur le coûteux casque de réalité mixte d'Apple, y compris les façons dont il interagira avec d'autres appareils Apple tels que les iPhones, iPads et Macs.

Selon la page des caractéristiques techniques de Vision Pro (via MacRumors), l'appareil prend en charge la norme AirPlay d'Apple pour la transmission sans fil de vidéo et d'audio. Autrement dit, on pourra projeter ce qui se passe à l'intérieur du Vision Pro sur l'écran d'un iPhone, iPad, ordinateur Mac, ou Apple TV – tout ce qui supporte également AirPlay.

C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans d'autres casques comme le Meta Quest 3, la capacité de refléter l'affichage ailleurs, et cela signifie que si on fait une présentation lors d'une réunion ou qu'on s'amuse avec des amis et la famille, tous ceux qui sont avec nous pourront voir ce que nous regardons en réalité mixte.

Si on utilise un Mac de bureau ou un MacBook, alors la connexion peut apparemment se faire dans l'autre sens également – ainsi, on peut afficher ce qui se trouve sur l'écran macOS à l'intérieur du Vision Pro, et utiliser l'ordinateur de cette façon.

Se procurer un Apple Vision Pro

Il convient de noter que la vidéo en miroir ne peut être affichée qu'à une résolution de 720p (qui a apparemment été revue à la baisse par rapport à 1080p). Ce ne sont donc pas les images les plus nettes que vous obtiendrez.

Néanmoins, il est pratique de pouvoir partager ce qui se trouve à l'intérieur de votre casque avec d'autres personnes, pour toutes sortes de raisons. Le personnel de l'Apple Store en profitera peut-être aussi lorsqu'il fera la démonstration de l'appareil aux acheteurs potentiels.

Il s'est écoulé plusieurs mois entre l'annonce de l'Apple Vision Pro et le lancement des précommandes, et vous ne pourrez pas entrer dans un Apple Store pour acheter un Vision Pro avant le vendredi 2 février.

En dehors des États-Unis, il faudra attendre encore plus longtemps. Nous ne savons pas encore quand l'appareil sera mis en vente dans d'autres régions et notamment la France, mais nous vous tiendrons au courant.