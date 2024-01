Le Vision Pro d'Apple ne vous séduit pas ? Apple prévoit des démonstrations épiques de 25 minutes pour vous convaincre

Le lancement de l'Apple Vision Pro est prévu dans un peu moins de trois semaines, et il semblerait qu'Apple mette tout en œuvre pour s'assurer que ses premiers clients repartent avec une expérience positive - y compris une démonstration en magasin incroyablement longue.

Mark Gurman, de Bloomberg, a fait la lumière sur ce processus dans sa dernière lettre d'information Power On. Le journaliste y affirme qu'Apple soumettra chaque client Vision Pro à une démonstration de 25 minutes de toutes les fonctionnalités clés du casque, afin de s'assurer qu'il sait l'utiliser correctement par lui-même.

La démonstration commencera évidemment par le balayage du visage du client afin de s'assurer que son casque lui convient parfaitement. Ensuite, le client apprendra à se servir de l'appareil, notamment à naviguer dans le logiciel à l'aide de ses yeux et de ses mains, à passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée et à calibrer le casque en vue d'une utilisation correcte.

Une fois cette étape franchie, le personnel d'Apple présentera à chaque client une poignée de fonctionnalités clés. Ils commenceront par montrer des photos et des vidéos (classiques et en 3D, qu'Apple appelle "photos spatiales" et "vidéos spatiales"), puis expliqueront comment créer une configuration semblable à celle d'un ordinateur, avec des applications et plusieurs écrans virtuels. La démonstration sera complétée par des "films en 3D et immersifs" d'animaux sauvages, d'océans et de sports.

Selon M. Gurman, toute cette magie logicielle sera alimentée par une puce M2 haut de gamme dotée de 10 cœurs de GPU et de huit cœurs de CPU. Cela a probablement contribué au prix de 3 499 dollars du casque (environ 3 200 €), et avec une telle puissance disponible à l'intérieur, Apple voudra s'assurer que tout le monde sait comment l'utiliser à bon escient.

Apple Vision Pro : Ne rien laisser au hasard

(Image credit: Apple)

Une démonstration pratique d'un nouveau produit n'est pas inhabituelle pour Apple - la société montre volontiers à ses clients potentiels comment utiliser les meilleurs iPhones et Apple Watches, par exemple. Mais ce qui est inhabituel, c'est la durée de la démonstration, ainsi que l'étendue du contenu qu'elle présentera.

Cela suggère qu'Apple tient à s'assurer que les utilisateurs savent utiliser l'appareil avant de partir. Après tout, si la plupart des gens savent utiliser un téléphone ou une tablette, très peu auront essayé un casque comme le Vision Pro. Apple ne veut pas risquer que l'appareil ait une mauvaise réputation parce que les gens ne savent pas comment l'utiliser correctement.

C'est un peu comme si Apple adoptait une approche très pratique dans le processus d'évaluation de l'Apple Vision Pro, où les journalistes doivent apparemment rencontrer Apple à plusieurs reprises pour des démonstrations de produits avant de pouvoir publier leurs évaluations. Avec un produit aussi nouveau (et cher) que le Vision Pro, Apple ne prend aucun risque.

En fin de compte, nous n'avons que quelques semaines pour savoir si tous ces efforts de la part d'Apple en valaient la peine. Avec le lancement du Vision Pro le 2 février, les utilisateurs de tout le pays pourront bientôt faire l'expérience de la démonstration d'Apple.