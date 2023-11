Final Cut Pro offre des gains de temps considérables pour les iPad et les Macs

Final Cut Pro est l'une des meilleures applications de montage vidéo pour Mac et iPad, et Apple annonce aujourd'hui qu'une série d'améliorations seront apportées aux deux plateformes dans le courant du mois de novembre. Il s'agit notamment de nouvelles fonctionnalités qui simplifieront le montage, amélioreront la chronologie, ajouteront de nouveaux contenus dans l'application, et bien d'autres choses encore.

En commençant par le Mac, Apple indique que la mise à jour se concentre sur "la simplification des montages complexes et l'accélération des vitesses d'exportation". Par exemple, Final Cut Pro pour Mac fait désormais défiler automatiquement la timeline pour suivre la position actuelle de la tête de lecture pendant la lecture d'une vidéo. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière sur la timeline pendant la lecture pour répondre à vos besoins.

Des couleurs et des rôles peuvent être attribués aux clips afin de les différencier d'un coup d'œil, ce qui devrait permettre de perdre moins de temps à rechercher le clip spécifique dont vous avez besoin. Ces clips peuvent également être mis en évidence par rôle grâce à l'index de la chronologie.

Apple propose également des outils d'organisation améliorés. Vous pourrez rapidement nettoyer votre chronologie et combiner des groupes de clips connectés en un scénario unique plus cohérent.

Les améliorations apportées à Mac sont complétées par une exportation plus rapide rendue possible par les moteurs multimédias des dernières puces Mac. Et grâce à ces puces Apple, Final Cut Pro sera en mesure d'offrir un meilleur suivi des objets, notamment des visages présents dans vos séquences.

Quelles sont les nouveautés pour l'iPad ?

La version iPad de Final Cut Pro devrait également bénéficier de quelques améliorations, dont l'une des plus notables concerne les voix-off. Bientôt, vous pourrez enregistrer de l'audio directement sur la ligne de temps en cours de lecture, ou sélectionner le moment où l'enregistrement doit commencer et utiliser un compte à rebours pour synchroniser parfaitement votre voix off.

Par ailleurs, la stabilisation de la caméra peut être activée ou désactivée manuellement en fonction de vos besoins, et Apple a ajouté plusieurs nouveaux préréglages d'étalonnage, titres et générateurs pour modifier rapidement l'aspect de vos séquences.

Comme sur Mac, les utilisateurs des meilleurs iPad bénéficieront de l'introduction des clips connectés et d'une série d'outils d'organisation. Vous pouvez également exporter votre travail vers Final Cut Pro pour Mac afin d'utiliser quelques fonctions plus avancées.

Apple n'a pas précisé la date exacte de cette mise à jour, si ce n'est qu'elle sera disponible dans le courant du mois. La mise à jour sera gratuite si vous avez déjà payé pour Final Cut Pro.