Chrome vient de recevoir 5 mises à jour pour accélérer votre navigation sur le web - voici comment les utiliser

Google vient d'annoncer cinq nouvelles mises à jour de sa recherche prédictive, dont certaines arriveront cette semaine. Vous pouvez d'ores et déjà expérimenter la barre de recherche améliorée sur Google Chrome et les appareils ChromeOS.

Le géant de la recherche a annoncé la mise à jour dans un article de blog mercredi, promettant que les améliorations rendront la navigation avec la barre d'adresse de Chrome "encore plus rapide".

En voici les grandes lignes :

Autocomplétion plus intelligente de Google

Chaque fois que vous avez une question, vous voulez trouver les réponses rapidement. Avec une barre d'adresse actualisée, le moteur de recherche sera mieux à même de prédire ce que vous recherchez, même si vous ne saisissez pas correctement le début de l'URL. Par exemple, lorsque vous tapez "vols", l'omnibar de Chrome sur le bureau vous proposera de vous diriger vers Google Flights. Elle peut également prendre en compte les préférences personnelles, telles que la compagnie aérienne préférée. Aucune information n'a été donnée quant à l'arrivée de ce changement sur les téléphones mobiles Android et autres.

Résultats dynamiques pour Google Chrome

La barre de recherche de Chrome est désormais plus réactive, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats plus rapides et plus visibles dès qu'ils commencent à taper la première lettre de leur requête. Cette amélioration, associée à une nouvelle présentation, devrait permettre un accès plus rapide et plus lisible aux informations dont vous avez besoin. Cette mise à jour ne concerne que les ordinateurs de bureau.

Chrome's update can autocorrect URLs in address bar (Image credit: Google)

Corrections de fautes de frappe

Combien de fois, en tapant rapidement, avons-nous fait une faute de frappe en intervertissant les voyelles ou en commettant une autre irrégularité ? Chrome détecte désormais ces fautes de frappe et affiche immédiatement les sites qui sont suffisamment similaires, en fonction des sites que vous avez visités précédemment.

Onglets favoris de Google Chrome

Pour les utilisateurs qui se servent beaucoup de leurs favoris pour garder une trace de leurs pages web préférées, cette mise à jour change la donne. Chrome vous permet désormais d'effectuer des recherches dans vos dossiers de favoris, ce qui facilite la recherche des pages cachées. Que vous ayez une vaste collection de signets ou que vous souhaitiez simplement accéder à une page spécifique de manière plus efficace, cette fonctionnalité vous aidera à rester organisé et à trouver facilement ce dont vous avez besoin.

N'oubliez pas que pour rechercher des favoris dans la barre d'adresse, vous devez inclure le nom du dossier de favoris.

Sites populaires

Vous est-il déjà arrivé d'avoir besoin d'une réponse mais de ne pas savoir où chercher ? Google s'est attaqué à ce dilemme avec sa dernière mise à jour. Même si vous n'avez jamais visité certains sites web, le moteur de recherche vous suggérera désormais des sites populaires en rapport avec votre requête. Cette fonctionnalité vous permet de ne jamais être laissé dans l'ignorance et de découvrir rapidement des sources d'information grâce à des requêtes en langage naturel.

Dans l'ensemble, il semble que ces mises à jour de la barre d'adresse que nous utilisons tous si souvent soient utiles en termes de qualité de vie. À nous maintenant de voir si elles fonctionnent bien.