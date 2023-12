Une fuite chez HP révèle l'ordinateur portable gaming de 14 pouces le plus léger au monde

HP serait en train de travailler sur une suite à son ordinateur portable de jeu Omen Transcend 16 : l'Omen Transcend 14, ultra-mince.

Des images et une fiche technique complète ont été divulguées par Windows Report, révélant que la machine pèsera environ 1,6 kg et aura une épaisseur de moins d'un demi-pouce (18 mm, pour être précis). En comparaison, le Transcend 16 est nettement plus lourd, avec un poids de 1,5 kg et une épaisseur de 1,98 cm. Malgré ce format plus fin, il semble que HP n'ait pas l'intention de réduire les performances, car l'ordinateur portable pourrait disposer d'une importante puissance à l'intérieur.

Il est intéressant de noter que la source de la fuite semble être une sorte de dossier de presse. L'une des photos proclame que cet ordinateur portable est "le plus léger des ordinateurs portables gaming de 14 pouces au monde".

The new @HP Omen Transcend 14 gaming notebook is looking real good... world's lightest 14-inch gaming laptop 💻https://t.co/t6X9fIhq6Y pic.twitter.com/jtbA3u7v90December 19, 2023

La machine fonctionnera avec l'un des deux processeurs Meteor Lake, l'option la plus puissante étant l'Intel Core Ultra 9 185H. Composé de 16 cœurs, 22 threads et d'un cache mémoire de 24 Go, le CPU a une vitesse d'horloge maximale de 5,1 GHz. Il sera associé à l'une des trois cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, la meilleure étant la RTX 4070. Parmi les autres caractéristiques matérielles notables, on trouve jusqu'à 32 Go de mémoire vive (comme sur l'ancien modèle) ainsi qu'une capacité de stockage maximale de 2 To.

Design HP recyclé

Concernant son design, Windows Report souligne que le Transcend 14 partage plusieurs similitudes avec la version précédente même si quelques ajustements ont été apportés.

Le côté gauche de l'ordinateur portable, par exemple, dispose d'un seul port USB-C à côté de la prise casque alors que l'ancien modèle dispose de deux ports. Le second semble avoir été déplacé à l'arrière où il partage l'espace avec une entrée HDMI. Sur le côté droit, vous trouverez deux ports USB-A au lieu d'un seul.

Le clavier est lui aussi légèrement différent, puisque les touches fléchées Haut/Bas ont été remplacées par des demi-touches. De plus, le trackpad se trouve désormais au centre et non plus un peu à gauche.

Un ordinateur portable de jeu de cette taille peut devenir très chaud. À en juger par les images de l'article, HP a pris soin d'équiper son ordinateur d'un système de refroidissement robuste composé de ports de ventilation à l'arrière et de ventilateurs en bas. Il semble que le Transcend 14 repose sur une paire de supports en caoutchouc assurant une bonne circulation de l'air. Une application embarquée permettra aux utilisateurs de contrôler le système de refroidissement interne. Vous pouvez choisir de faire travailler le ventilateur du GPU plus fort que celui du CPU lorsque vous jouez.

Disponibilité du HP Omen Transcend 14

En ce qui concerne l'écran, le nouveau modèle est doté d'un meilleur écran OLED. Il peut afficher une résolution de 2 880 x 1 800 pixels (mieux connue sous le nom de 2,8K) alors que son homologue de 16 pouces atteint une résolution WQXGA de 2 560 x 1 600 pixels. Nous devons mentionner que la fuite indique que le Transcend 14 a un taux de rafraîchissement maximum de 120Hz, inférieur au taux de rafraîchissement du Transcend 16 qui est de 240Hz. Cela signifie que le jeu sur l'ordinateur à venir sera probablement moins fluide.

Parmi les caractéristiques notables, citons la prise en charge du Wi-Fi 7, une webcam 1080p et une autonomie de batterie pouvant atteindre 11,5 heures. Nous ne savons pas quand le HP Omen Transcend 14 sera lancé. Cependant, Windows Report pense qu'il pourrait faire ses débuts au CES 2024 dans quelques semaines.