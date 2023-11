Les Mac M3 d'Apple pourraient être dotés d'une fonction surprise de l'iPhone - mais elle ne sera pas aussi utile

Il semblerait qu'Apple soit en train d'introduire un système permettant de détecter si un Mac a été endommagé par un liquide pénétrant par un port USB.

Le site 9to5Mac a remarqué que macOS Sonoma 14.1 est livré avec un nouveau système nommé "liquiddetectiond" ou, pour donner son nom complet, "Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon" (détection de liquide et atténuation de la corrosion).

Il s'agit d'un système qui fonctionne en arrière-plan et qui surveille les ports USB du Mac pour détecter la présence de tout liquide.

Pourquoi ? La garantie Apple ne couvre pas les liquides renversés à l'intérieur d'un MacBook par exemple (ou de tout autre appareil, même ceux qui résistent à l'eau - le mot clé étant "résistant" et non "à l'épreuve" pour être honnête).

Ainsi, si le propriétaire d'un ordinateur portable est victime d'un désastre dû à la boisson, ou laisse tomber son MacBook dans une flaque d'eau ou autre, et que l'appareil est alors bloqué, s'il essaie ensuite d'obtenir d'Apple qu'elle remplace le Mac comme étant défectueux - eh bien, Apple saura ce qui s'est réellement passé.

En plus de ce nouveau système, les Mac sont dotés d'indicateurs de contact avec les liquides qui permettent de détecter un déversement ou un autre accident dû à un liquide.

Analyse : Sur les traces de l'iPhone

Autre point intéressant, les iPhones et iPads d'Apple disposent d'un service similaire, mais celui-ci peut avertir l'utilisateur de la détection d'un liquide dans un port, rendant la charge indisponible, et lui recommander de débrancher le téléphone ou la tablette s'il est en cours de charge à ce moment-là.

La nouvelle introduction de macOS Sonoma semble être un travail d'arrière-plan destiné à permettre à Apple d'analyser les Mac endommagés, et n'émet pas d'avertissement similaire. Cela ne veut pas dire qu'il pourrait en être autrement à l'avenir, et il pourrait s'agir simplement des premières étapes de la mise en œuvre de cette fonctionnalité.

Ce système de détection des intrusions liquides devrait faire son apparition dans les nouveaux Mac M3, mais ce n'est pas certain. Nous ne savons pas si Apple l'introduira sur les modèles plus anciens, car cela pourrait dépendre de la nécessité d'un composant matériel avec les ports USB pour faciliter la détection.

Pour les propriétaires d'iPhone, le système s'est avéré quelque peu bancal par le passé, car nous avons constaté des fausses détections et des avertissements apparents - bien qu'ils semblent se résoudre d'eux-mêmes. (Peut-être avec une mise à jour logicielle, mais certains ont également parlé du nettoyage du port USB, et de la possibilité d'y remédier - peut-être en éliminant la poussière ou d'autres particules à l'origine du faux positif. Soyez très prudent avec vos ports, cependant, et ne les touchez pas avec des objets métalliques lorsque vous les nettoyez, par exemple).