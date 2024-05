Galaxy Book4 Edge : deux modèles dotés d'un écran 3K et d'une nouvelle puce Qualcomm

Des images du prochain ordinateur portable de Samsung, le Galaxy Book4 Edge, ont récemment fait surface en ligne. Les fuites précédentes mentionnaient le type de matériel qu'il utilisera, mais c'est la première fois que l'on nous donne une idée de l'aspect de l'appareil. La première série provient du site d'information technologique WinFuture et semble être des photos de marketing. Selon la publication, il y aura deux modèles au lancement : un ordinateur portable de base de 14 pouces et une version Pro de 16 pouces.

Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une couleur plus claire que le reste de la gamme Galaxy Book4. Il est appelé « Artic Blue » dans le rapport et est livré avec des touches grises. Les autres appareils ont une teinte argentée plus foncée et un clavier entièrement noir. Fidèle à son appellation « Edge », le nouveau Galaxy Book4 semble nettement plus fin que ses homologues, sans que l'on sache à quel point. La fuite de WinFuture ne contient pas d'informations sur la taille de l'ordinateur portable.

Le design plus fin réduit, sans surprise, le nombre de ports disponibles. L'ordinateur portable de 14 pouces dispose de deux entrées USB, d'un port HDMI et d'une prise casque. Les images de l'ordinateur portable de 16 pouces montrent le même ensemble, mais avec l'ajout d'un port USB-A et d'un emplacement pour carte SD.

Spécifications matérielles du Galaxy Book4 Edge

Il existe une poignée de similitudes entre les deux appareils. Les deux appareils sont dotés d'un écran AMOLED d'une résolution de 3K. Chacun dispose d'un orifice de refroidissement près de la base et d'une touche Copilot pour un accès instantané à l'intelligence artificielle de Microsoft. Il est important de mentionner que la source de WinFuture affirme qu'il y aura une troisième variante du Galaxy Book4, mais elle n'a fourni aucune information à ce sujet.

Une autre série d'images du duo Book4 Edge a été trouvée sur le site Web Korea Certification Mark, puis postée sur le site de médias sociaux coréen Naver. Ces images montrent les modèles 14 et 16 pouces sous un éclairage plus naturel, mais la couleur est différente. Ils ne sont pas aussi bleus, mais plutôt d'une couleur argentée plus neutre. On ne sait pas encore quand l'ordinateur portable sera lancé sur le marché. Samsung devrait organiser son prochain Galaxy Unpacked le 10 juillet. À cette occasion, nous pourrions voir les deux ordinateurs portables faire leurs débuts aux côtés d'autres appareils Galaxy comme le Z Flip 6.

Le prix des ordinateurs portables n'est pas connu, mais il est prévu qu'ils soient chers. WinFuture indique que l'un des ordinateurs portables coûtera environ 1 800 €.

Un matériel puissant pour le Galaxy Book4 Edge

D'anciennes fuites ont donné un aperçu intéressant des performances du Galaxy Book4 Edge. Début mars, WinFuture affirmait que l'ordinateur portable fonctionnerait avec le chipset Qualcomm Snapdragon X Elite et non avec un chipset de la série Intel Core Ultra, plus omniprésente. Le Snapdragon X a fait l'objet d'un battage médiatique important car il a été démontré qu'il surpassait largement le chipset M3 d'Apple. Samsung pourrait enfin disposer d'un ordinateur portable capable d'être un « tueur de MacBook ».

Reste à savoir si c'est le cas ou non. Les tests du Snapdragon X Elite ont été effectués dans un environnement fermé et le produit final de Samsung pourrait fonctionner différemment. Bien entendu, prenez tout ce que vous lisez ici avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer.

