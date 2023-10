Créez et hébergez votre site à prix mini et sans code avec Hostinger

Aujourd'hui, nous avons une offre exclusive pour nos lecteurs qui cherchent à créer ou à améliorer leur présence en ligne. Hostinger, l'un des principaux fournisseurs d'hébergement web au monde, propose une réduction de 10% sur leurs services d'hébergement de sites web.

Que vous soyez un blogueur, un propriétaire de site e-commerce ou simplement à la recherche d'un espace pour partager votre passion en ligne, Hostinger a ce qu'il vous faut et propose une gamme complète de services d'hébergement web sous WordPress et de création de sites Internet, le tout sans avoir besoin d’être développeur ni de savoir coder.

Ainsi, en utilisant le code TECHRADAR10, vous pouvez profiter de -10% de réduction sur :

L’Hébergement WordPress Infogéré disponible à partir de 2,60€/mois + 2 mois gratuits

Le Créateur de site web disponible à partir de 2,60€/mois + 2 mois gratuits

Le Créateur de site web avec IA disponible à partir de 2,60€/mois + 2 mois gratuits

Pourquoi choisir Hostinger ?

Hostinger se distingue par sa qualité de service et ses fonctionnalités avancées. L’enseigne propose notamment plusieurs services gratuitement afin de vous permettre d’économiser encore plus sur votre site web. En hébergeant votre site web chez Hostinger, vous profitez ainsi gratuitement de votre nom de domaine, du certificat SSL pour protéger vos données et d’une adresse email professionnelle.

Parmi les avantages proposés par l’enseigne, on trouve également :

Le stockage NVMe à partir de 100Go pour tous vos fichiers et médias

La Bande Passante illimitée pour gérer autant de visiteurs que vous le souhaitez sans frais supplémentaires.

Des Data Center en France pour des performances optimales.

La migration gratuite de site web.

Des outils d’IA WordPress pour faciliter la gestion et l’optimisation de votre site.

L’Assistance 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions.

Une Garantie de remboursement de 30 jours.

Le Créateur de site web Hostinger pour une création simplifiée et accessible à tous

(Image credit: Hostinger)

Vous préférez construire votre site à partir de zéro ? Alors Hostinger vous propose l’outil parfait. Avec son créateur de site web, l’ensiegne propose notamment :

Un éditeur Drag & Drop pour créer votre site en faisant glisser et en déposant simplement des éléments sur votre page.

Des fonctionnalités e-commerce pour créer une boutique en ligne en quelques clics.

L’Intelligence artificielle pour par exemple générer un logo ou créer du contenu.

Des intégrations marketing pour développer au mieux votre entreprise.

L’Assistance 24H/24 et 7j/7.

Une garantie de remboursement de 30 jours.

En somme, Hostinger offre des solutions d'hébergement web de haute qualité à des prix compétitifs, et notre offre exclusive de réduction de 10% vous permettra d'économiser encore plus. Que vous choisissiez l'hébergement WordPress géré ou le créateur de site web intelligent, vous profiterez d'une expérience utilisateur exceptionnelle. Alors, ne laissez pas passer cette opportunité et commencez à créer ou à améliorer votre site web dès aujourd'hui avec Hostinger.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Hostinger.