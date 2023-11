Lenovo pourrait enfin proposer une nouvelle tablette ChromeOS

On peut dire qu'il n'y a pas eu un grand nombre de tablettes ou de 2-en-1 ChromeOS lancés jusqu'à présent, mais il semble qu'une autre soit en route - et il est probable qu'il s'agisse d'une sorte de successeur du Lenovo IdeaPad Duet 5.

Un code caché dans Chromium (sur lequel ChromeOS est basé) indique un appareil avec la même batterie que le Duet 5, comme l'a repéré Chrome Unboxed (via Android Central). Ce n'est pas vraiment une annonce officielle, mais c'est un indice assez fort.

Pour l'instant, la tablette ChromeOS (si c'est bien de cela qu'il s'agit) porte le nom de code " Ciri ", et il semble qu'elle sera alimentée par la puce MediaTek MT8188 qui n'a pas encore été annoncée au monde - et qui devrait être significativement plus rapide que le Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 à l'intérieur du Duet 5.

Alors que la base de l'appareil a été ajoutée à Chromium en août, elle est maintenant accompagnée des spécifications de la batterie. Comme le note Chrome Unboxed, il pourrait s'agir d'un appareil différent (ou pas d'appareil du tout), mais cela ne manque pas d'intriguer.

Plus d'éléments détachables pour Lenovo

Comme vous pouvez le voir dans notre test du Lenovo IdeaPad Duet 5, nous sommes de grands fans de ce format : la portabilité d'une tablette quand vous en avez besoin, et la puissance d'un Chromebook complet quand vous y attachez le clavier et le support.

C'est un appareil ChromeOS qui a beaucoup de sens, mais nous n'avons pas du tout vu beaucoup d'ordinateurs hybrides comme celui-ci. La Google Pixel Slate a été lancée il y a bien longtemps en 2018, tandis que les modèles actuels sont peu nombreux - l'Asus CL3 CL3000 est une option que vous pouvez essayer.

Il y a beaucoup de 2-en-1 Windows à avoir, et Apple continue de pousser l'iPad comme un remplacement potentiel d'ordinateur portable aussi, donc nous aimerions voir notre liste des meilleurs Chromebooks obtenir quelques options détachables en plus.

Au moins, il semble que Lenovo continue de porter le drapeau de la tablette ChromeOS qui peut aussi faire office d'ordinateur portable. Une annonce officielle est probablement encore loin, mais c'est certainement quelque chose à garder à l'œil.