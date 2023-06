OpenAI : Les tweets générés par ChatGPT pourraient être plus convaincants que ceux rédigés par des humains

L'intelligence artificielle évolue d'une manière aussi rapide qu'inquiétante. En effet, si d'éminents chercheurs mettent en garde contre un "risque d'extinction" , Elon Musk pense que l'IA pourrait devenir la "nounou de l'humanité" . Celle-ci est capable de surpasser les humains sur plusieurs points. Nvidia lance d'ailleurs une nouvelle IA capable de prendre la place de certains de ses employés . Mais il semblerait que, sur les réseaux sociaux, l'IA puisse être plus convaincante qu'un véritable être humain.

L'étude en question visait à interroger des personnes pour savoir si elles étaient capables de discerner si un tweet avait été écrit par une autre personne ou par ChatGPT d'OpenAI. Le résultat fut sans appel : la plupart du temps, les sujets étaient dans l'incapacité totale de trancher. Puis, les auteurs de l'étude sont passés à l'étape supérieure.

En effet, les chercheurs leur ont ensuite demandé de décider si les informations contenues dans chaque tweet étaient vraies ou non. Le contenu portait sur des sujets scientifiques tels que les vaccins et le changement climatique, qui font l'objet de nombreuses controverses en ligne.

Les participants à l'étude ont eu plus de mal à reconnaître la désinformation si elle avait été rédigée par le modèle linguistique que si elle avait été rédigée par une autre personne. De plus, les sujets étaient également plus à même d'identifier des informations exactes si elles étaient rédigées par le chatbot d'OpenAI plutôt que par un être humain.

En d'autres termes, et c'est bien le plus inquiétant, les participants à l'étude étaient plus enclins à faire confiance à GPT-3 qu'à d'autres êtres humains, quelle que soit la précision des informations générées par l'IA. Pour rappel, plus tôt cette année, un avocat a utilisé ChatGPT pour étayer son dossier. Le chatbot d'OpenAI a fait n'importe quoi, inventant des faits inexistants.