Xbox Series X: tekniset tiedot, julkaisupäivä ja vahvistetut pelit

Xbox Series X on Microsoftin uusi lippulaivakonsoli, joka julkaistaan Suomessa 10. marraskuuta hintaan 509,99 euroa. Konsolin ennakkomyynti käynnistyy 22. syyskuuta 2020, jolloin ennakkotilattavaksi saapuvat Xbox Series X sekä edullisempi Xbox Series S hintaan 309,99 euroa.

Tiedämme tulevasta konsolista jo käytännössä kaiken. Olemme nähneet jo uuden konsolin muotoilun, tiedämme millaisia pelejä sillä voi pelata, vaikka aiempi julkaisupeli Halo Infinite siirtyikin ensi vuoden puolelle. Tiedämme sen tukevan lisäksi taaksepäin yhteensopivuutta, ja uusi Smart Delivery -ominaisuus takaa pelien yhteensopivuuden nykyisen ja uuden sukupolven välillä.

Vaikka konsolin odotettu julkaisupeli Halo Infinite siirtyikin julkaisupäivältään ensi vuoden puolelle, on Xbox Series X saamassa silti kiitettävän julkaisupelivalikoiman. Osa näistä nähtiin jo yhtiön heinäkuussa järjestetyssä Xbox Games Showcasessa, kun taas alati kasvava Xbox Game Pass vastaa paitsi pelitarjonnasta konsolin julkaisussa, myös pitkään sen jälkeen. Uusien konsoleiden julkaisun aikana palveluun lisätään EA Play -palvelun pelit, minkä lisäksi yhtiö osti juuri Bethesdan, joten näemme jatkossa vakuuttavia nimikkeitä muun muassa id Softwarelta, Arkane Studiosilta ja Bethesdalta.

Tiedämme, että Xbox Series X on muotoilultaan paljon laatikkomaisempi kuin aiemmat konsolit, ja se näyttääkin enemmän pelitietokoneelta. Ennen kaikkea tiedämme, millaiseen suorituskykyyn konsoli pystyy, sillä Microsoft on paljastanut Xbox Series X:n komponentit. Näiden perusteella kyseessä on todellinen tehomylly, ja sukellamme tehoihin tarkemmin alla. Lyhkäisyydessään konsolissa on 8-ytiminen AMD Zen 2 -suoritin, joka yltää 3,8 Ghz sekä kustomoitu RDNA 2 AMD -näytönohjain 12 TFLOPin suorituskyvyllä ja 16 Gt GDDR6-muistia.

Ominaisuuksien osalta konsoli tukee säteenseurantaa, siinä on huippunopea SSD-asema, 8K-tuki ja taaksepäin yhteensopiva neljän aiemman Xbox-sukupolven pelien kanssa.

Jos haluat tietää lisää Xbox Series X:stä, lue alapuolelta kaikki tärkeimmät tiedot, jotka konsolista on paljastettu.

TechRadarin toimitus on lisäksi saanut jo testiin Xbox Series X -konsolin, joten meiltä voi odottaa konsolin ensituntumia lähitulevaisuudessa.

Very special delivery has arrived 👀 keep an eye on TechRadar for even more in-depth Xbox Series X coverage in the near future. pic.twitter.com/TCqyZ2iZfOOctober 1, 2020

Xbox Series X: tärkeimmät tiedot

Mikä se on? Xbox Series X on seuraavan sukupolven Xbox-konsoli

Xbox Series X on seuraavan sukupolven Xbox-konsoli Milloin se julkaistaan: 10. marraskuuta

10. marraskuuta Mitä sillä voi pelata? Lukuisia pelejä! Näiden joukossa muun muassa Halo Infinite ja Hellblade 2

Lukuisia pelejä! Näiden joukossa muun muassa Halo Infinite ja Hellblade 2 Mitä se maksaa? 509,99 euroa

509,99 euroa Onko Xbox Series X parempi kuin PS5? Emme tiedä, mutta voit tutustua konsoleiden välisiin eroihin meidän PS5 vs Xbox Series X -artikkelissa

Emme tiedä, mutta voit tutustua konsoleiden välisiin eroihin meidän PS5 vs Xbox Series X -artikkelissa Tukeeko se VR:ää? Microsoft on vahvistanut, ettei Xbox Series X tue julkaisussa VR:ää, vaan Xbox-pomo Phil Spencer on kertonut yhtiön odottavan VR:n yleistymistä.

Microsoft on vahvistanut, ettei Xbox Series X tue julkaisussa VR:ää, vaan Xbox-pomo Phil Spencer on kertonut yhtiön odottavan VR:n yleistymistä. Voinko pelata Xbox Onen pelejä Xbox Series X:llä? Kyllä! Kaikki aiemman sukupolven Xbox-pelit toimivat taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta

Kyllä! Kaikki aiemman sukupolven Xbox-pelit toimivat taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta Tukeeko Xbox Series X myös Xbox Onen lisälaitteita? Kyllä. Microsoft on vahvistanut kaikkien nykyisten lisälaitteiden toimivan myös Xbox Series X:llä.

Kyllä. Microsoft on vahvistanut kaikkien nykyisten lisälaitteiden toimivan myös Xbox Series X:llä. Vaikuttaako koronaviruspandemia konsolin julkaisuun? Ei, konsoli julkaistaan 10. marraskuuta maailmanlaajuisesti.

Xbox Series X:n julkaisupäivä

(Image credit: Microsoft)

Microsoft on vahvistanut Xbox Wiressä julkaisupäivän olevan 10. marraskuuta. Tuolloin julkaistaan Xbox Series X sekä edullisempi Xbox Series S -konsoli, jotka saapuivat ennakkotilattavaksi 22. syyskuuta.

Ennakkotilaukset myytiin Suomessa loppuun minuuteissa muun maailman tavoin, joten konsolille on ollut kysyntää myös täällä. Valtaosa jälleenmyyjistä on ilmoittanut saavansa konsoleita myyntiin vasta alkuvuodesta 2021, joten jouluksi omaansa haikailevat saattavat olla jo auttamattoman myöhässä. Microsoft tuntuu tosin suosivan omia virallisia jälleenmyyjiä, joten Suomessa seurattavaksi kannattaa pistää Gigantti, Power, CDON ja Microsoftin oma kauppapaikka.

Sonyn oma seuraavan sukupolven konsoli PS5 julkaistaan Suomessa puolestaan 19. marraskuuta, joten Microsoft ennättää apajille reilun viikon ennen kilpailijaansa. Yhdysvalloissa ja muutamassa muussa valtiossa PS5 julkaistaan jo 12. marraskuuta, joten ero on pienempi. Tällä erolla voi olla isokin merkitys mahdollisiin myynteihin, sillä kuluttajat saattavat haluta nimenomaan sen konsolin, joka on ylipäätään saatavilla heti ensimmäisenä.

Marraskuu on ollut historiallisesti se kuukausi, jolloin Microsoft on julkaissut omat konsolinsa. Marraskuun julkaisun myötä Microsoft julkaisee konsolinsa samalla ennen AAA-pelejä, kuten Assassin's Creed: Valhallaa, Cyberpunk 2077:ää ja Call of Duty: Black Ops Cold Waria, jotka julkaistaan myöhemmin marraskuussa. Konsoli saapuu kauppoihin myös sopivasti juuri ennen Black Friday -alennuksia.

Xbox Series X:n hinta

(Image credit: Microsoft)

Kuukausien spekulaation jälkeen Microsoft on viimein julkistanut Xbox Series X:n hinnaksi 509,99 euroa Suomessa. Julkistusta edeltänyt Windows Centralin uutinen osui hinnan suhteen oikeaan, sekä paljasti samalla Xbox Series S -konsolin 309,99 euron hintaan.

Näiden lisäksi Suomessa Gigantti myy joko Xbox Series X - tai Xbox Series S -konsolia sekä Xbox Game Pass Ultimate -palvelua 24 kk osamaksulla. Series X -mallin kohdalla kuukausihinta on 33,99 € / kk ja Series S:n kohdalla 24,99 € / kk.

Xbox Series X on huikean paljon tehokkaampi kuin Xbox One S tai Xbox One X, joten hinta vastaa konsolista saatavia tehoja. Edullisempaa seuraavan sukupolven konsolia kaipaavien kannattaakin kääntyä Xbox Series S:n pariin tai Gigantin osamaksukampanjaan.

Sonyn omaan konsoliin verrattuna hinta on Series X -mallin osalta käytännössä sama, sillä PS5:tä myydään suomessa 529 € hintaan tai 429 € hintaan levyasemattoman PS5 Digital Edition -mallin kohdalla. Microsoft pystyy kuitenkin tarjoamaan kilpailijoitaan edullisemman, mutta myös aavistuksen tehottomamman, konsolin Xbox Series S -mallin osalta, joka maksaa Suomessa 309,99 €.

Xbox Series X:n tekniset tiedot

Xbox Series X:n komponentteja. (Lähde: Microsoft)

Suoritin: 8x kustomoitua Zen 2 -ydintä @ 3,8 GHz (3,6 GHz SMT:n kera)

8x kustomoitua Zen 2 -ydintä @ 3,8 GHz (3,6 GHz SMT:n kera) Näytönohjain: 12 TFLOPpia, 52 CU:ta @ 1,825 GHz, kustomoitu RDNA 2

12 TFLOPpia, 52 CU:ta @ 1,825 GHz, kustomoitu RDNA 2 Mikroprosessorin ytimen koko: 360,45 mm2

360,45 mm2 Prosessi: 7 nm (tehostettu)

7 nm (tehostettu) Muisti: 16 Gt GDDR6 / 320b bus

16 Gt GDDR6 / 320b bus Muistin nopeus: 10 Gt @ 560 Gt/s, 6 Gt @ 336 Gt/s

10 Gt @ 560 Gt/s, 6 Gt @ 336 Gt/s Kiintolevy: 1 Tt kustomoitu NVMe SSD

1 Tt kustomoitu NVMe SSD I/O läpivienti: 2,4 Gt/s (raaka), 4,8 Gt/s

2,4 Gt/s (raaka), 4,8 Gt/s Laajennettava asema: 1 Tt lisälaajennus (vastaa konsolin sisällä olevaa asemaa)

1 Tt lisälaajennus (vastaa konsolin sisällä olevaa asemaa) UIkoinen asema: USB 3.2 HDD -tuki

USB 3.2 HDD -tuki Optinen asema: 4K UHD Blu-ray

4K UHD Blu-ray Suorituskyky (tavoite): 4K @ 60 fps, jopa 120 fps

Tiedämme, miltä Xbox Series X näyttää ja mitä se pitää sisällään. Kyseessä on todellinen peto konsoliksi, ja sen PC:tä mukaileva muotoilu sopii hyvin yhteen luvattujen tehojen kanssa. Jos haluat tietää konsolin tehoista tarkemmin, tutustu meidän Xbox Series X:n tehojen analyysiin.

Digital Foundryn analyysi

Eurogamerin Digital Foundryn pääsi paremmin käsiin tulevan konsolin sisukaluihin julkistaessaan yhdessä Microsoftin kanssa Xbox Series X:n tarkemmat tekniset tiedot. Digital Foundryn mukaan Xbox Series X on todellakin kaksi kertaa tehokkaampi kuin Xbox One X... ainakin teoriassa.

He pääsivät näkemään optimoimattoman version Gears 5:stä, jota pelattiin Xbox Series X:llä PC:n Ultra-grafiikka-asetuksia vastaavalla tasolla, parannetuilla varjoefekteillä sekä säteenseurannalle. Siinä, missä välivideot pyörivät Xbox One X:llä 30 ruudun kuvataajuudella, ne pyörivät sulavalla 60 ruudun kuvataajuudella Xbox Series X:llä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että kyseessä on varhainen versio ja peliä optimoidaan entisestään.

Kuten pystyimme odottamaan, Xbox Series X:n suoritin perustuu kustomoituun Project Scarlett SoC:hen, joka käyttää ehostettua versiota TSMC:n 7 nm prosessista. Nuo seitsemän nanometriä ovat tärkeässä roolissa. Mitä pienempi prosessi, sitä tehokkaampi piisiru on kyseessä. Toisin sanoen se tarjoaa enemmän suorituskykyä ja vie vähemmän tehoja.

Nähdyn prototyypin perusteella Digital Foundry arvioi Xbox Series X:n saapuvan 315 W muuntajan kera, joka on laitteen sisällä. Lisäksi konsolissa on rinnakkainen jäähdytysarkkitehtuuri, joka päästää viileän ilman sisään ja pyörittää sitä eri puolilla konsolia.

(Image credit: Xbox)

Kustomoitu suoritin ja näytönohjain AMD:ltä

Suoritin on kustomoitu AMD Zen 2, jossa on kahdeksan ydintä ja 16 säiettä. Sen perushertsit ovat 3,6 GHz, ja se yltää parhaimmillaan 3,8 Ghz.

Kuten Digital Foundry huomauttaa, nämä hertsit eivät ole kuitenkaan täysin lukittuja, mikä viittaisi Xbox Series X:n kykenevän säätämään tehoja vallitsevan tehonkäytön ja lämmön tarpeiden mukaan. Jos siis pelaat raskasta suorituskykyä suorittimelta vaativaa peliä, Xbox Series X voi antaa lisäpotkua prosessorille, ja vaihtoehtoisesti pienentää tarvetta seesteisempien hetkien aikana.

Näytönohjain on puolestaan kustomoitu 12 teraflopin tehoilla varustettu. Siinä on 3 328 varjostinta 52 laskentayksikössä, ja se pyörii lukittuna 1,825 MHz taajuudella. Mielenkiintoisesti näytönohjaimessa ei ole lainkaan boostitoimintoa, vaan se pyörii aina vakionopeudella.

Lisäksi konsoli käyttää AMD:n RDNA 2 -arkkitehtuuria, joten se tukee säteenseurantaa fotorealististen valaisuefektien tarjoamiseksi.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Näyttäisi siltä, että Xbox Series X vastaa tehojen osalta Nvidia RTX 2080 -näytönohjaimella varustettua pelitietokonetta. Siis kyseessä näyttäisi olevan äärimmäisen tehokas konsoli, joka ei kuitenkaan yllä kaikkein tehokkaimpien pelitietokoneiden tasolle.

Enemmän muistia sulavampaa pelikokemusta varten

Xbox Series X:ssä on lisäksi 16 gigaa GDDR6-muistia, joka on tuntuva lisä Xbox One X:n 12 gigan GDDR5:stä.

Kaikkea sitä ei ole kuitenkaan varattu pelkästään peleille. Pelit saavat käyttöönsä yhteensä 13,5 gigaa muistia, joista 10 gigaa on näytönohjaimelle varattua muistia ja 3,5 gigaa tavallista muistia. Jäljelle jäävä 2,5 gigaa jätetään käyttöjärjestelmän pyörittämiseen.

Nopeamman GDDR6-muistin pitäisi näkyä valtavassa loikassa suorituskyvyn osalta. Kun siihen lisää vielä huippunopean NVMe SSD:n, Xbox Series X:n käyttömukavuuden pitäisi olla jouheva.

Emme kuitenkaan tiedä vielä tarkalleen, minkälaiseen suorituskykyyn Xbox Series X pääsee käytännössä, mutta viralliset tekniset tiedot on nyt annettu.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

8K-mahdollisuus

Microsoft tähtää kaikkien Xbox Series X -pelien pyörivän 60 ruudun kuvataajuudella 4K-resoluutiolla, ja tämän saavuttaminen on yhtiön mukaan "suunnitelmallinen tavoite". Konsoli tukee myös 120 ruudun kuvataajuutta.

Vaikka 4K on tavoitteena, Microsoft kertoo konsolin tukevan myös 8K-resoluutiota. Phil Spencer vaihtoi jopa Twitter-profiilin kuvan ilmeisesti kuvaan, jossa nähdään Series X:n suoritin. Siinä lukee Project Scarlett sekä 8K, mikä viittaisi yhtiön pyrkivän tuomaan vastinetta sanoilleen.

Variable Rate Shading

Xbox Series X:ssä on lisäksi Variable Rate Shading, joka priorisoi tehosteita pelissä olevissa hahmoissa ja objekteissa turvatakseen "tasaisemman ruudunpäivityksen ja korkeamman resoluution", Microsoftin mukaan.

Velocity Architecture

Velocity Architecture koostuu neljästä tärkeästä elementistä: kustomoidusta NVME SSD:stä, rautapohjaisesta dekompressiopalkeista, täysin uudesta DirectStorage API:sta ja Sampler Feedback Streamingista (SFS). Näiden avulla Xbox Series X kykenee tarjoamaan suorituskyvyn, joka ylittää sen komponenttien antaman arvon, hävittämään latausajat olemattomiin ja pienentämään pelien asennustiedostojen kokoa. Täten pelit ovat entistä isompia, immersiivisempiä ja kauniimpia. Lisäksi Series X:n Quick Resume -toiminto antaa pelaajille mahdollisuuden hyppiä pelistä toiseen saumattomasti.

Seagaten laajennettava kiintolevy

Xbox Series X:n Seagate-lisätallennuslevy näyttää olevan ulkoisen kiintolevyn ja USB-tikun välimalli, joka on tarkoitus liittää suoraan konsolissa olevaan erilliseen liitäntään. Vaikka emme pidä valmistajien omista liitännöistä, tämä näyttäisi olevan tehdyn sen takia, että ulkoinen kiintolevy vastaisi nopeudeltaan sisäistä SSD-kiintolevyä. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että myös lisäkiintolevyllä olevat pelit pyörivät yhtä sulavasti toisin kuin USB:n kautta tulevalla ulkoisella asemalla.

Seagaten kotisivut kuvailee tarkemmin, miten tätä voi hyödyntää Quick Resume -toiminnon kanssa. Sivujen mukaan peleistä toiseen hyppiminen sisäisen ja laajennetun kiintolevyn välillä toimii saumattomasti.

Seagaten lisätallennuslevyn flash-muisti on kustomoitu PCIe Gen4x2 NVMe, jossa on 1 Tt tallennustilaa.

Ultralaajakulmanäyttöjen tuki

Pelit eivät myöskään näytä ainoastaan paremmilta, vaan ne ovat myös isompia. PCGamesN:lle antamassaan haastattelussa Samsung paljasti käyneensä keskusteluja Microsoftin kanssa tukeakseen ultrawide-näyttöjä Xbox Series X:n kanssa.

Supernopea SSD

Xbox Series X käyttää myös SSD:tä hyödykseen. Quick Resume -toiminnon avulla voi käynnistää useita pelejä lähes välittömästi ilman latausruutujen tuijottamista.

(Image credit: Microsoft)

Parannettu latenssi

Microsoft väittää lisäksi viiveen parantuvan Auto Low Latency Moden (ALLM) ja Variable Refresh Raten (VRR) kaltaisten ominaisuuksien vuoksi. Microsoftin mukaan "ALLM mahdollistaa Xbox Onen ja Xbox Series X:n muuttavan näihin kytketyn näytön automaattisesti alhaisimpaan mahdolliseen latenssitilaan." VRR puolestaan "synkronoi näytön virkistystaajuuden pelin ruudunpäivityksen kanssa, mikä estää repeilyä". Nämä toiminnot pienentävät lagia ja tekevät peleistä responsiivisempia.

Pelkkä esittelyvideo ei anna kuitenkaan täyttä kuvaa Xbox Series X:n tehoista. Xbox-pomo Phil Spencerin mielestä on ollut haastavaa esitellä Xbox Series X:n valtava loikka suorituskyvyssä Xbox Oneen verrattuna, sillä korkeampi ja vakaampi ruudunpäivitys ei näy yhtä vakuuttavasti videolla kuin käytännössä.

Nintendo of American entisen puheenjohtaja Reggie Fils-Aimen uudessa podcastissa Spencer surkutteli, etteivät pelaajat ymmärrä välttämättä Xbox Series X:n todellisia tehoja vielä.

"Yksi asia, josta olen puhunut julkisesti... mutta jota on vaikea sanallistaa, on kertoa, miltä pelaaminen tuntuu, kun ruudunpäivitys on parempi ja sulavampi", Spencer selittää. "Sulavuuden esittäminen videolla ei ole vain mahdollista. Miten näytät jotain, minkä tuntee?"

Hän lisää: "Olemme päässeet pisteeseen, jossa immersion tuntu syntyy sulavuuden ja muiden avulla yhdistettynä visuaaliseen ulkoasuun. Kuinka tällaista voi esittää ihmisille?"

Jos et välitä teknisistä tiedoista, vaan haluat sen sijaan tietää, voitko pelata fyysisiä pelejä konsolilla, niin kyllä: Xbox Series X:ssä on levyasema.

Taaksepäin yhteensopivuus

Microsoft on lisäksi vahvistanut kaikkien nykyisten Xbox One -oheislaitteiden toimivan Xbox Series X:ssä, joten nykyiset ohjaimet ja kuulokkeet siirtyvät suoraan seuraavaan sukupolveen. Emme usko tämän koskevan kuitenkaan Kinect-sensoria.

Xbox Series X ei tue julkaisussa kuitenkaan VR:ää, sillä Xbox-pomo Phil Spencerin mukaan Microsoft odottaa ensin, että VR:stä tulee suositumpi. Toistaiseksi yhtiö ei pidä sitä "niin tärkeänä" seuraavan sukupolven laitteeseen.

Saatko televisiostasi kaiken irti Xbox Series X:ää varten? Lue oppaamme siitä, kuinka valmistaudut televisiosi osalta konsolipäivitykseen

Xbox Series X:n muotoilu

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X näyttää muotoilultaan täysin erilaisesta kuin aiemmat Xbox-konsolit. Ensinnäkin sen normaaliasento on pystyssä, mikä muistuttaa hieman tietokonetta. Microsoft on kuitenkin vahvistanut, että Series X toimii myös makuuasennossa.

Series X:n julkistustraileri esittelee mustan konsolin, jonka tuuletusraot ja jonkinlainen valonlähde ovat konsolin päällä. Xbox-logo on sijoitettu vasempaan yläkulmaan, ja konsolissa on edelleen levyasema.

Konsolissa on seuraavat liitännät: HDMI 2.1 ulostulo, kolme USB 3.2, verkkoliitäntä, paikka ulkoiselle kiintolevylle ja verkkovirta.

Konsolin koon väitetään olevan 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm ja paino 4,45 kg.

(Image credit: CurryPanda / Neogaf)

Xbox Series X:n ohjain

Xbox Series X (Image credit: Micosoft)

Microsoft julkaisee seuraavan sukupolven peliohjaimen Xbox Series X:n seuraksi. Uusi langaton Xbox-ohjain soveltuu helppokäyttöisyyden osalta ilmeisesti entistä laajemmalle yleisölle, ja Microsoft on panostanut erityisesti sen muodon ja koon muokkaamiseen.

Uutinen ei varmasti tule yllätyksenä yhtiötä seuranneille, sillä Microsoft on tehnyt paljon pelaamisen helppokäyttöisyyden eteen, kuten julkaissut Xbox Adaptive -ohjaimen. Helppokäyttöisyyden lisäksi saamme oman jakonäppäimen, jolla voi jakaa otetut kuvakaappaukset ja videot suoraan ystäville.

Microsoft on myös paljastanut optimoivansa latenssia "pelaajalta konsolille tuotannossa" alkaen Xboxin langattomasta ohjaimesta uuden Dynamic Latency -toiminnon kautta. Yhtiön mukaan ominaisuus "synkronoi sisääntulon välittömästi näkymän kanssa", jolloin painallukset olisivat "entistä tarkempia ja responsiivisempia".

Xbox Series X: mitä pelejä pääsen pelaamaan?

(Image credit: 343 Industries)

Näimme hyvän satsin tulevia Xbox Series X -pelejä 7. toukokuuta järjestetyssä peliesittelyssä, jossa Microsoft esitteli ulkopuolisten studioiden tulevia Xbox Series X -tuotoksia. Näihin lukeutuivat Dirt 5, Scorn, Madden 21 ja paljon muuta. Saimme lisäksi nähtäväksi ensimmäistä kertaa pelikuvaa Assassin's Creed Valhallasta. Kaikki tilaisuudessa nähdyt pelit on optimoitu Xbox Series X:lle.

Yhtiö esitteli lisää omien studioiden pelejä 23. heinäkuuta, jolloin näimme muun muassa uuden Fablen, Obsidianin tulevan roolipelin Avowed ja pelikuvaa Halo Infinitestä. Voit tutustua julkistettuihin peleihin tarkemmin meidän Xbox Series X -peliartikkelissa.

Mitä muuta tiedämme tulevista peleistä? Xbox Series X:n virallisen julkistuksen yhteydessä Phil Spencer sanoi Series X -pelien olevan "aidompia, immersiivisempiä ja yllättävämpiä" sekä Xbox Series X:n "vievän meidät pelaamisen tulevaisuuteen". Hän sanoi myös 15 Xbox Game Studiosin kehittävän valtavaa seuraavan sukupolven pelikirjastoa, johon lukeutuu Hellblade II: Senua's Saga.

Onneksi pelkkään Haloon ei tarvitse tyytyä, sillä Xbox Series X tukee kolmen sukupolven edestä aiempien konsoleiden pelejä taaksepäin yhteensopivuuden kautta. Microsoft on sanonut Xbox Series X:n tukevan taaksepäin yhteensopivuutta heti julkaisussa ja haluavansa "tuhansien Xbox Onella pyörivien pelien" saapuvan ennen pitkään pelattavaksi myös Xbox Series X:lle.

Nämä pelit pyörivät lisäksi paremmin kuin koskaan aiemmin, kiitos Microsoftin uuden HDR-uudelleenrakennusteknologian ja Xbox Series X:n Quick Resume -toiminnon, jotka lisätään automaattisesti ilman kehittäjien tarvetta muuttaa mitään pelistä.

Näiden ohella Xbox Series X:n tehot mahdollistavat taaksepäin yhteensopivien pelien pyörimisen korkeammilla resoluutioilla ja korkeammilla ruudunpäivityksillä.

Microsoft ei ainoastaan tarjoa taaksepäin yhteensopivuutta, vaan esittelee kokonaan uuden Smart Delivery -ominaisuuden Series X:lle. Sitä voisi kutsua eräänlaiseksi eteenpäin yhteensopivuudeksi.

Smart Delivery takaa sen, että käyttäjillä on aika oikea versio ostamastaan pelistä huolimatta omistamastaan Xbox-konsolista. Joten jos molemmille alustoille julkaistavan pelin ostaa Xbox Onelle, saa samalla rahalla myös Xbox Series X -version itselleen. Microsoftin omat pelit tukevat toimintoa vakiona, mutta sitä voi hyödyntää myös muut ulkopuoliset kehittäjät halutessaan. CD Projekt Red vahvisti Cyberpunk 2077:n tukevan Smart Deliveryä, mutta pelistä ollaan julkaisemassa myös kunnollinen seuraavan sukupolven versio myöhemmin.

Tiedämme myös Microsoftin pelisuoratoistopalvelu Project xCloudin saapuvan Suomeen virallisesti 15. syyskuuta, ja myös Xbox Series X tukee palvelua heti julkaisussa. Uuden konsolin pelejä pitäisikin päästä pelaamaan myös Android-laitteilla.

Niille, jotka eivät halua kuitenkaan päivittää vielä Series X:ään, Microsoft on sanonut, ettei Xbox Series X saa vain uudelle konsolille jääviä yksinoikeuspelejä ainakaan ensimmäiseen vuoteen ja toistaiseksi lainkaan. Sen sijaan uusien pelien on tarkoitus toimia kaikkien Xbox-tuoteperheen laitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että tulevat pelit toimivat myös Xbox Onella.

(Image credit: Ninja Theory)

Entä Xbox Series S?

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series S (aiemmin Project Lockhart) on edullisempi seuraavan sukupolven konsoli Microsoftilta. Xbox Series S:n tarkemmat tekniset tiedot on jo paljastettu. Se maksaa Suomessa 309,99 euroa ja siinä on 512 gigan SSD-asema.