Parhaat Gaming Weeks -tarjoukset: näillä alennuksilla pelaaminen on selvästi tavallista edullisempaa

1950-luvun ensimmäisistä videopeleistä on tultu todella kauas. Jos tuolloin harrastus kiinnosti hyvin marginaalista väestöä, on se sittemmin noussut koko kulttuuria määrittäväksi puuhaksi. Esimerkiksi Suomessa alkaa olla mahdotonta löytää ihmistä, joka ei harrastaisi pelaamista.

Tampereen yliopiston toteuttaman vuoden 2021 pelaajabarometrin mukaan 10–75 -vuotiaista suomalaisista 98,2 prosenttia pelaa pelejä tavalla taikka toisella. Tämä lukema kattaa pelaamisen kaikki muodot aina lotosta lautapeleihin ja videopeliseikkailuista larppaamiseen. Digitaalisia pelejä – eli tutummin videopelejä – pelaa 78,7 prosenttia suomalaisista. Lisäksi vähintään kuukausittain pelikonsolin tai peli-PC:n äärelle istahtaa jopa 63,6 prosenttia väestöstä.

Pelaaminen ei ole pelkästään hiiren ja näppäimistön tai peliohjaimen parissa istumista, vaan siitä on muodostunut merkittävä osa ajanviettoamme. Esportsin eli kilpapelaamisen harrastaminen tai sen katsominen on vienyt mukanaan jo lähes joka viidenneksen.

Myös me TechRadarilla olemme intohimoisia pelaajia. Toimituksessamme nautitaan tarinavetoisista seikkailuista, haastavista räiskintäpläjäyksistä, heikkohermoisia hirvittävistä kauhuteoksista kuin massiivisista verkkomoninpeleistäkin. Olipa kyseessä työvuoro, kahvitauot tai muuten vain yhdessä vietettävä aika, pelaaminen on monesti juttujen keskiössä.

Tämän vuoksi päätimme viettää pimenevän syksyn keskellä erityistä Gaming Weeks -tapahtumaa. Sen aikana osoitamme valokeilan pelaamiseen ja peliharrastukseen.

Olemme keränneet sivuillemme runsain mitoin kiinnostavaa luettavaa, jonka parissa niin viihdemuotoon vasta tutustuva kuin aktiivipelaajakin oppii uutta. Lisäksi olemme keränneet erilaisia alennusoppaita, joissa metsästämme parhaat diilit eri hankintojen osalta. Kaipaatko pelattavaa PS Storesta? Metsästätkö edullista Nintendo Switchiä? Ehkäpä etsit perheen pienimmille PlayStation 4- tai Xbox One -konsolia? Vai haaveiletko saavasi PS5:n seuraavasta myyntierästä? Ei hätää, olemme kattaneet nämä kaikki tarpeet.

Tässä artikkelissa on nostettu esille eri artikkelimme, minkä lisäksi keräämme Gaming Weeks -kampanjan parhaat tarjoukset. Näiden diilien joukossa on huomioitu niin PC- kuin konsolipelaajatkin. Ja erityisesti haluamme korostaa sitä, että jokainen listamme tuote on sellainen, jonka itse ostaisimme.

Mitä kaikkea Gaming Weeks tarjoaa?

Gaming Weeksin aikana keskitymme videopeleihin sekä laitteistoihin. Olitpa sitten intohimoinen PC-pelaaja tai konsoleihin hurahtanut peluri, poimintamme tarjoavat runsaasti kiinnostavaa sisältöä. Olemme jakaneet tarjoukset eri kategorioihin: konsoleihin, pelitietokoneisiin, komponentteihin, lisälaitteisiin sekä peleihin. Lisäksi olemme keränneet tähän artikkeliin kattavasti erilaisia linkkejä eri sisältöihimme, joiden avulla voit tutustua esimerkiksi oppaisiimme. Sivuillamme on arvosteltu esimerkiksi parhaat pelikuulokkeet, pelaamiseen soveltuvat näytöt ja... noh, suottako näitä luettelemaan, sillä tässähän niitä on näppärästi listattuna:

Olemme keränneet tähän artikkeliin houkuttelevimmat tarjoukset eri kategorioista. Kannattaa huomata, että päivitämme sivua uusien alennusten ilmestyessä. Mikäli juuri nyt ei ole saatavilla etsimiäsi tuotteita, saattaa tilanne muuttua viikossa kummasti.

Ovatko tarjoustuotteet rahojesi arvoisia?

Kysymys on hyvä ja mielenkiintoinen. Vastaus on valtaosalle käyttäjistä kyllä, mutta mukana on tietysti myös sudenkuoppia.

Jälleenmyyjät tapaavat tarjota alennushinnoin vanhempia tuotteita, jotka eivät ole enää kuuminta kamaa. Tällöin hinnanpudotus voi hyvinkin nostaa suosiota jonkin verran. Uutuustuotteiden kohdalla tarjouksiin ei yleensä lähdetä, sillä ne kiinnostavat muutenkin. Toki erityisiä kampanjoita voi hyvin olla.

Jos haluat ostaa parhaan mahdollisen tuotteen, voit silti säästää parhaan hinnan etsimisellä kymppejä tai jopa satasia. Jälleenmyyjien hinnat eivät ole monestikaan yksi yhteen, joten sopivilla löydöillä on merkitystä budjettiin. Tällöin voit kenties jopa satsata vielä hitusen parempaankin.

Kun puhutaan peliläppäreistä tai -tietokoneista, tarjoukset ovat monille oivallinen sauma hankkia laatulaite tavallista edullisemmin. Vaikka kaupattava malli ei olisi enää tuliterä, on se silti yleensä mainio valinta pitkäksi aikaa.

Pelien kohdalla tilanne on selkeämpi. Uunituoreet julkaisut maksavat herkästi täyden hinnan, mikä verottaa kukkaroa pahasti. Vaan jo muutaman kuukauden odottelun avulla voit saada saman nimikkeen jopa puolet halvemmalla. Siinä missä aika ajaa komponenteista ohi, pelien kohdalla näin ei yleensä käy – pikemminkin päinvastoin. Päivitykset, lisäsisältöpaketit ja muut optimoinnit tekevät pelistä mahdollisesti jopa paremman ja laajemman kuin mitä julkaisussa. Toki verkkopelien tapauksessa on mahdollista, että seuraa on tarjolla vähemmän. Tämä on merkittävä piirre erityisesti urheilupelien kohdalla. Siinä missä vaikkapa The Witcher 3: Wild Hunt -roolipeli on vuosia julkaisunsa jälkeen rahojesi arvoinen, selvästi tuoreempi NHL 20 ei varmastikaan ole vanhentunut yhtä arvokkaasti.

Mistä pelit ja pelilaitteet kannattaa hankkia?

Kysymys lienee syytä jakaa kahteen osaan. Jos puheeksi nostetaan peliläppärit, -konsolit sekä komponentit, suosittelemme keskittymään tunnettuihin jälleenmyyjiin. Pitkäikäisen elektroniikan kanssa on nimittäin aina mahdollista, että laite ei toimikaan toivotusti. Takuu- ja palautusasioiden ihmettely on helppoa tunnetun ja luotettavan myyjän kanssa. Tämän vuoksi epämääräiset verkkopuodit eivät välttämättä olekaan parhaita vaihtoehtoja, vaikka hinta olisikin hiukan tavallista matalampi.

Pelien kohdalla tilanne on toinen, sillä näissä on harvemmin eroa. Jos haluat fyysisen pelin, kannattaa se melkeinpä tilata joltain tunnetuimmista jälleenmyyjistä. Suomessa suosittuja kauppiaita ovat muun muassa Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, CDON.com, Konsolinet ja VPD.

Jos et halua fyysistä pelikoteloa, voit myös hankkia teoksen verkkopalvelusta. Konsoleilla vaihtoehdot ovat hyvinkin rajatut, sillä Sonyllä, Microsoftilla ja Nintendolla on omat verkkokauppansa. PC-puolella on käytössä parikin alustaa, joista Steam, Epic Games Store ja GOG.com ovat tunnetuimmat.

Parhaat pelikonsolitarjoukset

Nintendo Switch Lite | 209 € | Gigantti

Kevyempi Switch Lite on pitänyt hintansa varsin tukevasti paikallaan. Uskomme hinnan putoavan syksyn mittaan, mutta jo tällä hetkellä roima 200 euroa on hyvä hinta loistavasta pelivalikoimasta. Tällä hetkellä Gigantti tarjoaa parhaan hinnan sekä monipuolisen valikoiman värejä.Katso tarjous

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | 418,36 € 349,99 € | ProShop

Super Mario -faneille suunnattu erikoisversio tarjoaa suositun pelihahmon ikonisilla väreillä varustetun Switch-konsolin sekä kantosuojan. Mukana ei ole muuta pelisisältöä, mutta jo puna-sininen väritys varmistaa, että laite ei jää keneltäkään huomaamatta.

PS4 Slim 500 Gt | 279 € | Gigantti

PS4 Slim tarjoaa Sonyn konsolin edulliseen hintaan. Laitetta on saatavissa kattavasti ympäri Suomen, minkä lisäksi pelejä on tarjolla runsaasti. Mukana on konsoli sekä yksi DualShock 4 -ohjain.Katso tarjous

Xbox One S 500 Gt (käytetty) | 159 € | VPD

Edellisen sukupolven Xbox One S:n saaminen on kiven alla, mutta VPD tarjoaa laitetta käytettynä hyvään hintaan. Mukana ei ole ohjainta.

Parhaat konsolien lisälaitteet

Parhaat pelitietokonetarjoukset

Parhaat komponenttitarjoukset

Asus GeForce RTX 3080 Ti TUF Gaming | 1 269,90 € | Jimm's

Uudet näytönohjaimet ovat kiven alla ja hinnat pilvessä, joten Nvidian RTX 3000 -sarjalaisia kaipaaville tilanne on todella heikko. Jimm's arpoo kuitenkin osto-oikeuksia tästä nykymittapuin kohtuuhintaisesta yksilöstä, joten nyt voi olla sinun tilaisuutesi saada uusi näytönohjain! Rajattu 15 kpl erä. Osto-oikeuden arvonta päättyy 9.9. klo 11:00. Huom! Kaikkien näytönohjainten hinnat ovat saatavuuspulan takia tällä hetkellä kalliimmat kuin niiden oikea julkaisuhinta.Katso tarjous

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC | 699 € | Jimm's

Uudet näytönohjaimet ovat kiven alla ja hinnat pilvessä, joten Nvidian RTX 3000 -sarjalaisia kaipaaville tilanne on todella heikko. RTX 3060 -malleja löytyy kuitenkin kohtuuhintaan sitä kaipaaville, ja parannus varsinkin parin sukupolven takaiseen on silti huima. Huom! Kaikkien näytönohjainten hinnat ovat saatavuuspulan takia tällä hetkellä kalliimmat kuin niiden oikea julkaisuhinta.Katso tarjous

Asus Radeon RX 6700 XT TUF Gaming | 899 € | Jimm's

Uudet näytönohjaimet ovat kiven alla ja hinnat pilvessä, joten myös Radeonin uusia 6000-sarjalaisia kaipaaville tilanne on todella heikko. RX 6700 XT on jopa alennuksessa alkuperäistä hintaa kalliimpi, mutta saatuun suorituskykyyn nähden Jimm'sin tarjous on tällä hetkellä loistava. Huom! Kaikkien näytönohjainten hinnat ovat saatavuuspulan takia tällä hetkellä kalliimmat kuin niiden oikea julkaisuhinta.Katso tarjous

WD Black SN850 NVMe SSD (500 Gt) | 99,95 € | Gigantti

Oletko yksi onnekkaista, joka omistaa PlayStation 5:n? Tämä WD Black SN850 NVMe SSD-asema on konsolin pääarkkitehdin suosittelema SSD-asema konsolitilan laajentamiseksi, ja se on sopivasti Gigantilla tarjouksessa. Huom! PS5:n sisäisen tallennustilan laajennusmahdollisuutta ei ole julkaistu vielä virallisesti, vaan se on betatestattavana. Tarjous on voimassa 12.9. asti.Katso tarjous

Parhaat lisälaitteet

Parhaat pelitarjoukset