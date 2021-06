Näin säädät televisioosi täydellisen kuvan

Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa säätää television asetukset kuntoon. Jokaisen koti, television sijainti ja mieltymykset ovat erilaiset. Lisäksi oikeisiin asetuksiin vaikuttavat myös valaistus sekä televisiota ympäröivä sisustus.

Ulkopuolisten vaikutusten lisäksi myös uudet 4K-televisiot tai muut hienot kuvanparannusteknologiat vaikuttavat säätöihin. Siten käyttäjällä on aina joitain uusia ominaisuuksia tai asetuksia opittavaksi, kun television kuvan haluaa säätää täydelliseksi.

Onneksi monet uudet teknologiat siirtyvät edullisiin malleihin jo melko nopealla sykillä, ja HDR:n tai Wide Color Gamutin kaltaiset parannukset löytyvät nykyään jo lippulaivamallien ulkopuolelta. Näiden avulla laadukkaan kuvan saa itselleen valmiiksi jo melko huokeaan hintaan.

Vaan huolimatta televisiosta löytyvästä teknologiasta ja kuvaa parantavista ominaisuuksista, kuva saattaa silti pettää odotukset. Siksi olemmekin koonneet alla olevan oppaan, jotta saisit säädettyä parhaan mahdollisen kuvan televisioosi.

Pioneer udp-lx800 blu-ray-soitin. (Image credit: Pioneer)

1. Käytä oikeita lähteitä ja liitäntöjä

Tämä vinkki voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta saadaksesi parasta irti televisiosta, siihen täytyy myös kytkeä parhaat mahdolliset laitteet.

Toisin sanoen haluat kytkeä televisioosi laitteita, jotka tukevat korkeita resoluutioita. Elokuvia tai televisiosarjoja varten DVD:n ovat alkaneet jäädä kuvanlaadultaan taakse, joten kannattaa tyytyä vähintään HD-laatuisiin Blu-ray-soittimiin, HD-kuvalla varustettuihin digibokseihin. Jos kaipaat tätäkin tarkempaa kuvaa, silloin Ultra HD Blu-ray -soittimet ja mediatoistimet ovat ystäviäsi.

UHD-elokuvia löytyy jo kaupoista lähes kaikista elokuvista, joskin nämä ovat myös perinteisiä Blu-ray- ja DVD-elokuvia hintavampia. Pelirintamalla valikoima on vielä parempi, kiitos uusien PlayStation 5- ja Xbox Series X -konsoleiden, jotka kykenevät puskemaan 4K-resoluutioisia pelejä.

Toinen vaihtoehto katsoa 4K-sisältöä ovat tietenkin suoratoistopalvelut, kuten Disney+, Apple TV sekä Netflix, joilla on jo valtava määrä 4K-resoluutioista ohjelmaa katsottavana.

Oikeiden laitteiden jälkeen kannattaa pitää myös huolta, että myös johdot ovat oikeat. Tiedämme kaikki jonkun, joka on ostanut kalliin HD-digisoittimen ja liittänyt sen vanhasta tottumuksestaan SCART-liittimellä televisioon. Tällöin ei juuri HD-sisällöstä nautita.

Tärkein ja yleisin johto onkin laitteiden liittämiseen onkin HDMI, ja varsinkin uusien pelikonsoleiden kohdalla kannattaa varmistaa, että kyseessä on vielä HDMI 2.1 -tuellinen johto ja että televisio myös tukee vastaavaa standardia. Joissain vanhemmissa malleissa tai monitoreissa saattaa olla myös DisplayPort-liitäntä, jota käytetään varsinkin tietokoneiden korkealaatuisten kuvasignaalien välittämiseen.

(Image credit: LG)

2. Varmista, että laitteiden asetukset ovat oikein

Laitteissa ja Blu-ray-soittimissa on yleensä muutamia eri kuva-asetuksia, jotka televisio tunnistaa nykyään usein automaattisesti, kiitos EDID-tiedon (Extended Display Identification Data). Nämä voi kuitenkin manuaalisesti ohittaa tarvittaessa.

Paras tapa selvittää, mikä kuva-asetus laitteessa tai konsolissa on päällä, on mennä kyseisen laitteen kuva-asetuksiin ja tarkastaa niiden ulostulosignaali. 4K-resoluutiota varten haluat ulos menevän signaalin olevan 2160p, mutta kaikki vanhemmat laitteet eivät tätä välttämättä tue.

Jos suoratoistat 4K-materiaalia suoratoistopalvelusta vanhemmalla televisiolla, silloin se usein skaalataan alaspäin automaattisesti vastaamaan television maksimiresoluutiota.

Jos et ole täysin varma, mitä resoluutioita televisiosi tukee, suosittelemme valitsemaan laitteen korkeimman resoluution ja katsomaan, mitä tapahtuu. Useat laitteet näyttävät pienen hetken ajan juuri testaamista varten tarkoitetun kuvan, jolla selviää, tukeeko televisio kyseistä signaalia. Jos kuvaa ei näy lainkaan tai siinä on jotain häiriöitä, silloin televisio ei todennäköisesti tue kyseistä resoluutiota.

Tämän jälkeen kannattaa vain tiputtaa resoluutiota aina yhdellä pykälällä alaspäin, kunnes löydät oikean signaalin, jota televisio tukee.

Asiaa voi mutkistaa jotkin hieman edullisemmat 4K-televisiomallit, joissa niiden kaikki HDMI-liitännät eivät välttämättä tue 4K-resoluutiota. Sama koskee myös HDMI 2.1:tä, joita tuetaan usein ainoastaan ensimmäisessä tai kahdessa ensimmäisessä HDMI-liitännässä. Jos laitteesi kuvasignaali ei siis saavu televisioon oikein, kannattaa kokeilla toista HDMI-liitäntää.

3. Taustavalo vaikuttaa kuvan havainnointiin

Yksi tärkeä piirre LCD-näytöissä on se, että ne käyttäytyvät kaikki hieman eri tavalla riippuen huoneessa olevasta taustavalosta. Koska LCD:t ovat taustavalaistuja, ne näyttävät entistä kirkkaammilta pimeissä huoneissa.

Joten vaikka kohtauksessa näkynyt nahkatakki saattoi näyttää mustalta päivällä katsoessa, se saattaa muuttua harmaaksi pimeässä tarkasteltuna. Paneelinvalmistajat sisällyttävät omiin malleihinsa usein kaikki mahdolliset keinot, joilla tätä pyritään lieventämään ja estämään.

(Image credit: Philips)

OLED- ja entiset plasmatelevisiot valaisevat puolestaan itse itsensä, joten ne eivät kärsi samanlaisesta kirkkauserosta päivällä ja yöllä. Ne itse asiassa näyttävät jopa paremmilta hämärässä valaistuksessa, mikä tekee niistä loistavan valinnan niille, jotka katsovat paljon elokuvia.

Mutta jos haluat parantaa elämystä varsinkin LCD-paneelien osalta, kannattaa harkita esimerkiksi lampun sijoittamista television taakse. Toinen vaihtoehto on ostaa Philipsin televisio, joka käyttää Ambilight-teknologiaa heijastaakseen valoa television taakse.

4. Esiasetukset ovat olemassa syystä

Monet huuhaateoreetikot väittävät, että television esiasetukset pilaavat oikeasti kuvan ja ainoa keino saada paras mahdollinen kuva on joko säätää se itse tai palkata ammattilainen säätämään.

Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa.

Televisionvalmistajat haluavat tehdä käyttäjien katselukokemuksesta mahdollisimman nautinnollisen ilman, että he joutuvat heti pakkauksesta otettuaan säätämään televisiota vielä tuntitolkulla.

Esiasetuksia onkin televisiossa usein useita, ja ne ovat siellä syystä.

Valtaosaan tilanteista Standard- ja Normal-esiasetukset toimivat parhaiten: niiden mustan taso on sopivin suurimpaan osaan valaisuolosuhteista, värit ovat luonnolliset ja kontrasti on juuri oikea.

Dynamic-esiasetusta käytetään usein myymälöissä, eikä siihen kannata turvautua yleensä kotioloissa, kun taas Cinema-tila soveltuu nimenomaan hämärässä katseluun.

Kuva-asetuksia voi tietenkin säätää myös itse mielin määrin, ja käymme tätä tarkemmin läpi tulevissa kohdissa.

5. Pelivinkit

Yltiöpäiset kuvankäsittelyominaisuudet ja teknologiat ovat usein hallaa pelaajille, sillä ne aiheuttavat peleihin myös viivettä. Tämä ei haittaa kaikissa peleissä, mutta etenkin nopeatempoisissa verkkoräiskinnöissä tai taistelupeleissä viive kannattaa pyrkiä pitämään minimissä.

Useissa nykyisissä televisioissa onkin nykyään jo erilliset pelitilat, jotka karsivat kaiken ylimääräisen teknologian parantaakseen suorituskykyä.

Image Credit: Samsung (Image credit: Samsung)

Nämä usein poistaa kaikki mahdolliset liikeparannukset ja tarkennukset pois, mutta jos televisiosta ei löydy erillistä pelitilaa, voit poistaa nämä ominaisuudet pois myös manuaalisesti.

Näiden karsimisen avulla saadut pienemmät viiveet näkyvät varmasti seuraavan kerran, kun pelaat taas kavereiden kanssa.

Jos televisiosi tukee toimintoa, pelitilan voi aktivoida ainoastaan siinä HDMI-liitännässä, johon olet kytkenyt pelikonsolisi. Tällöin muut lähteet voivat nauttia kuvanparannuksen hyödyistä ilman pelaamisen kärsimistä.

6. Kontrasti on hyvästä

Vanhojen kuvaputkitelevisioiden kohdalla kontrastin kanssa tappeleminen oli yhtä tuskaa, ja säädöt johtivat helposti valkoisen puhkipalamiseen.

Nykyiset LED LCD -paneelit eivät onneksi kärsi enää moisesta, vaan kontrastin voi säätää huoletta todella korkealle. Monet esiasetukset pitävätkin tämän 100 %, jolloin kuva näyttää dynaamiselta ja terävältä. Asetukset ovat aina tapauskohtaiset, mutta tätä kannattaa ehkä säätää aavistuksen verran pienemmälle.

Ei kannata kuitenkaan liioitella kontrastin kanssa, sillä viimeinen asia, jonka haluat tehdä uuden televisiosi kanssa on ryöstää sen kuvasta kaikki terävyys. Siten emme suosittele menemään alle 90 %.

Jos omistat vielä vanhemman plasmatelevision, silloin kontrastia ei kannata säätää kovin korkealle, koska se johtaa ainoastaan nopeammin ruudun palaamiseen kiinni. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Ylen logo jää komistamaan ruudun yläkulmaa iäti.

OLED-televisioissa on puolestaan ääretön kontrasti, eivätkä ne kärsi samassa määrin ruutuun palaamisesta kuin plasmatelevisiot. Se on kuitenkin mahdollista, mutta nykyisiä malleja saa tuijotella tuhansien tuntien edestä ennen kuin vaaraa edes alkaa ilmetä. Siksi kaupoissa nähtävissä OLED-malleissa on usein kirkkaat värit ja näyttävät ilotulitukset näytillä. Kyseinen paneeli ei yllä kuitenkaan samaan kirkkauteen kuin LCD-televisiot.

7. Pimeän puolen hallinta

Yhä syvemmän mustan tavoittelu on johtanut useisiin kuvankäsittelytekniikkoihin, jotka saattavat itse asiassa heikentää kuvanlaatua sen parantamisen sijaan. Mustan pään tehostus saattaa tehdä kohtausten tummemmista kohdista entistä mustempia, mutta ne saattavat samalla peittää tärkeitä yksityiskohtia alleen.

Mustan tasoa kannattaakin säätää varoen.

Kuvalähde: Sony (Image credit: Sony)

Dynaaminen kontrasti säätää kuvan kirkkaita kohtia automaattisesti ruudulla näkyvän sisällön perusteella. Tämä saattaa johtaa kuvan luonnottomalta näyttävään sykehdintään. Jos huomaat kuvassa sykintää, suosittelemme joko poistamaan dynaamisen kontrastin kokonaan tai pienentämään sen tehoa.

Paneeliteknologiasta riippuen tämä saattaa johtaa kuitenkin mustien kohtien muuttumisesta harmaaksi.

LED LCD -televisioissa kuvanlaatua heikentävät myös paikallinen himmennys. Sivulta valaistut LED-televisiot käyttävät usein paikallista himmennystä säätääkseen ruudun tietyn alueen kirkkautta itsenäisesti, mikä saattaa johtaa siihen, että yksi kulma televisiosta on muita kirkkaampi.

Tekniikka onkin usein hieman kömpelö ja johtaa mustien taustojen valaisuun ja harmaantumiseen, kun taas pimeiden kohtausten kirkkaat yksityiskohdat saattavat valaista koko näytön.

Jos et kärsi katsoa moista, suosittelemme säätämään paikallisen himmennyksen (Local Dimming) minimiin.

8. Värien uusi ja ihmeellinen maailma

Uusimmat televisiot pystyvät toistamaan entistä laajemman väriavaruuden kuin koskaan aiemmin, kiitos Quantum Dotin ja Wide Color Gamutin kaltaisten teknologioiden. LCD-paneeleissa punaiset näyttävät oikeasti punaisilta, eikä oranssilta.

Samsung Q70T 4K QLED TV (Image credit: Samsung)

Osassa malleista käyttäjällä on mahdollisuus säätää jossain määrin värisävyjä, joita hallitaan usein kolmen päävärin kautta, vihreän, punaisen ja sinisen (RGB). Jotkut mallit antavat säätömahdollisuudet myös toissijaisille väreille, syaanille, magentalle ja keltaiselle. Jälkimmäisiin ei kuitenkaan usein kannata koskea ilman erillistä värisävyjä mittaavaa laitteistoa.

Suurimmassa osassa televisioista on erilliset kennot, jotka tunnistavat laitteen ympäröivän taustavalon. Sen avulla kuva säädetään automaattisesti vastaamaan muuttuvaa ympäristöä. Vaikka ominaisuus on kätevä, se saattaa toisinaan johtaa ärsyttävään värisävyjen värähtelyyn.

Suosituksemme on poistaa kaikki ympäröivää valoa tunnistavat kennot kokonaan pois, jolloin katselukokemus on paljon johdonmukaisempi.

9. Terävyyden ja yliskannauksen määrittäminen

Jos luulet terävyyden lisäämisen lisäävän myös kuvan terävyyttä, petyt yllättävän pian. Televisioiden esiasetukset ovat usein aivan liian korkealla, minkä huomaa tarkastellessa mustaa pohjaa vastaan olevaa valkoista tekstitystä. Jos kirjainten ympärillä näkyy valkoinen hehku, terävyyttä on aivan liikaa.

Tämä saattaa helpottaa lukemista etenkin kauempaa katsoessa, mutta valitettavasti se heikentää kuvanlaatua. 4K-televisioissa, joissa kuvaa on tarkoitus katsoa keskivertoa lähempää, eron huomaa helposti. Terävyyttä ei kannatakaan nostaa kuin korkeintaan 10/15 tai vastaavaan.

Toinen yleinen ärsyttävyys suoraan myyntipakkauksesta otettavissa televisioissa on usein mahdollinen yliskannaus, jolloin osa kuva-alasta jää television reunojen ulkopuolelle.

Onneksi yliskannauksen (Overscanning) voi korjata helposti. Kyseessä on jäänne vuosikymmenten takaa, eikä sille ole juuri sijaa HD-aikakaudella. Ominaisuudella voi olla nykyisissä malleissa useita eri nimityksiä, joten kannattaa etsiä myös kuvasuhdetta (Aspect Ratio) ja etsiä sellainen vaihtoehto, jolla kuvaa ei katoa ruudun taakse.

10. Liiketoiston ymmärtäminen

Yksi LED LCD -televisioiden vaikeimmista haasteista on liiketoiston onnistunut toistaminen. Yksittäisten ruutujen sujuvoittamiseen on keksitty useita eri ratkaisuja, joilla liikkuvaa kuvaa pyritään saamaan sulavammaksi, mutta ne saattavat tuottaa omat ongelmansa. Liian aggressiivinen liikeparannus saattaa johtaa kuva-artefakteihin, jotka näkyvät liikkuvan kohteen ympärillä olevissa haloissa tai esimerkiksi jääkiekkoilijoiden jaloissa näyttävissä useissa kiekoissa.

Liiallinen liikeparannus voi johtaa myös videomaiseen kiilteeseen, jonka ansiosta isojen studioiden valtavat budjettielokuvat saattavat näyttää kuin halvoilta saippuasarjoilta.

Lähtökohtaisesti nämä ominaisuudet, kuten Intelligent Frame Creation (Panasonic), Trumotion (LG), Motionflow (Sony) ja Motion Plus (Samsung), kannattaa pitää pienemmillä asetuksilla. Mid-kohta toimii usein paljon urheilua seuraavalle, kun taas Low tai Off toimii parhaiten elokuvia ja sarjoja katsellessa. Pelatessa asetus kannattaa ottaa kokonaan pois.

Image Credit: LG (Image credit: LG)

11. Sijainti, sijainti, sijainti

(Image credit: Samsung)

Lopuksi television sekä istuinpaikan oikea asettelu voi vaikuttaa merkittävästi katselukokemukseen. Television paneelista riippuen esimerkiksi LED LCD -televisiot saattavat kärsiä valtavan heikennyksen kontrastissa ja väreissä, jos sitä katsotaan vähänkään sivusta tai viistosta.

Parasta kuvanlaatua varten istumapaikka kannattaakin järjestellä mahdollisimman suoraviivaiseksi television kanssa. Jos televisio on tarkoitus laittaa seinään, sitä ei kannata koskaan nostaa liian korkealle, jos telinettä ei ole mahdollista kallistaa ollenkaan.

Tämä on hyvin yleinen virhe, joka näkyy välittömästi heikommassa kuvanlaadussa. Usein jopa pahemmin kuin kuva-asetusten säätäminen. Television kannattaisikin sijaita katsojan silmien korkeudella.

Myös huoneen mahdollisiin heijastuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Suora auringonvalo saattaa tehdä television katselusta päivällä mahdottoman, jos televisio sijaitsee väärässä paikassa. Toki tätä voi aina lieventää verhoilla ja muilla näkösuojilla.