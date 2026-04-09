WhatsApp recibe la tan esperada actualización para CarPlay, que facilita llamar a tus amigos mientras conduces
Hacer llamadas con manos libres ahora es un poco más fácil
- WhatsApp acaba de actualizar su funcionalidad para CarPlay
- La aplicación ofrece ahora una experiencia integrada en el vehículo
- Esto hace que las llamadas con manos libres sean más sencillas y cuenten con más funciones
Si usas WhatsApp con el sistema CarPlay de tu vehículo, hay buenas noticias: Meta acaba de actualizar su aplicación de mensajería con una compatibilidad ampliada para CarPlay, lo que podría hacer que la experiencia dentro del auto sea un poco más agradable.
Para ser claros, WhatsApp técnicamente ha funcionado con CarPlay durante años. Has podido enviar mensajes y hacer llamadas mientras conduces usando tu voz, pero la aplicación anterior dependía de Siri para muchas de sus funciones. Aunque funcionaba, era una solución básica y no nativa que dejaba mucho que desear.
Afortunadamente, esa mejora por fin ha llegado. La última versión presenta una interfaz con sensación nativa que hace que el uso de la aplicación sea mucho más intuitivo. Hay un nuevo menú de contactos con detalles de perfil para cada persona; soporte para tus contactos favoritos en una pestaña dedicada; y un registro del historial de llamadas que muestra si las llamadas fueron entrantes o salientes.El artículo continúa a continuación.
La actualización estuvo en fase de pruebas durante la última semana aproximadamente, dando a los usuarios una pista de lo que estaba por venir. Ahora que ya está disponible, podrás disfrutar de las mejoras de CarPlay actualizando WhatsApp en la App Store de iOS.
Llamar desde cualquier lugar
La nueva versión de WhatsApp compatible con CarPlay es solo la última novedad que ha llegado al sistema de entretenimiento y navegación para automóviles de Apple. De hecho, varias aplicaciones destacadas han incorporado nuevas funciones a sus integraciones con CarPlay en las últimas semanas.
Quizás la más destacada de ellas sea ChatGPT. Ahora puedes interactuar con el chatbot de inteligencia artificial (IA) directamente desde tu auto, pero vale la pena señalar que solo podrás hacerlo en modo de voz para evitar distracciones mientras conduces. También es una experiencia un poco extraña.
Aun así, otras aplicaciones han estado agregando nuevas funciones a CarPlay, entre ellas Google Meet. Al igual que WhatsApp, esta ha incorporado una forma mejorada de realizar llamadas sobre la marcha y también muestra tu agenda de próximos eventos si es necesario.
Así que, si tu auto está equipado con CarPlay, contactar a tus amigos y familiares ahora es un poco más fácil. Esperemos que las actualizaciones de WhatsApp, ChatGPT y otras aplicaciones inspiren a otras aplicaciones compatibles a mejorar sus ofertas para los fans de Apple en un futuro no muy lejano.
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.
- Antonio QuijanoEditor