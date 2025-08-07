Toyota Highlander: comodidad, seguridad y espacio para vivir cada momento

¿Eres de los que ama los viajes familiares, pero odia la incomodidad que suelen ofrecer los vehículos "tradicionales"? De ser así, tenemos la solución perfecta.

La respuesta es Highlander, ya que combina amplitud, eficiencia y seguridad para adaptarse a las diversas necesidades y estilos de vida de las familias mexicanas. Su interior versátil permite acomodar cómodamente desde las actividades diarias hasta las escapadas de fin de semana, mientras que su diseño robusto pero refinado ofrece confianza y funcionalidad, haciendo que cada viaje se convierta en una experiencia para compartir y disfrutar juntos.

Espacio y confort para disfrutar cada momento

(Image credit: Toyota)

Desde un paseo familiar por carretera hasta una salida espontánea con amigos, este vehículo está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda y funcional. Sus interiores cuentan con vestiduras en piel sintética, asientos calefactables en versiones superiores y un sistema de climatización que mantiene a todos cómodos, sin importar el clima. Detalles como el techo panorámico en la versión Limited o el quemacocos en XLE y Nightshade agregan un valor emocional a cada viaje, haciendo que el trayecto también se disfrute.

Además, su capacidad de carga permite llevar todo lo necesario para unas vacaciones en carretera, una escapada de fin de semana o simplemente las mochilas y uniformes del día a día. Highlander no solo se adapta a la rutina, sino que mejora la forma de vivirla.

(Image credit: Toyota)

Eficiencia y tecnología que acompañan el camino

Highlander incorpora un tren motriz híbrido eléctrico con motor de 2.5 litros que, junto con una batería de níquel-hidruro metálico, entrega 243 HP y un rendimiento combinado de hasta 20.75 km/L. Esto la convierte en una opción ideal para quienes recorren distancias largas o enfrentan el tráfico urbano, sin sacrificar potencia ni comodidad.

En términos de conectividad, destaca por su compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, pantallas táctiles de hasta 12.3" y sistema de audio JBL en la versión Limited. Todo pensado para que cada viaje tenga un audio ideal, ya sea en un trayecto cotidiano o una escapada hacia San Miguel de Allende o Puebla.

Seguridad para seguir explorando con confianza

El bienestar de todos los ocupantes es prioridad, por ello Highlander integra en todas sus versiones el sistema Toyota Safety Sense, que incluye asistencias como precolisión frontal, control crucero dinámico y sistema de mantenimiento de carril. Además, cuenta con 8 bolsas de aire, cámara de reversa y sistemas de apoyo como control de tracción, monitoreo de punto ciego y sensores de estacionamiento, según versión.

Este nivel de seguridad se vuelve esencial para familias que recorren distintos tipos de caminos: desde calles urbanas hasta tramos inestables o carreteras interestatales. Highlander ofrece la tranquilidad de saber que cada trayecto está respaldado por tecnología confiable.

(Image credit: Toyota)

Toyota Highlander no solo responde a las necesidades actuales de las familias mexicanas: las anticipa. Con precios que van desde $887,700.00 MXN hasta $1,012,700.00 MXN, su combinación de eficiencia híbrida eléctrica (HEV), amplitud interior, confort superior y tecnologías de seguridad hacen de esta SUV una aliada para quienes buscan convertir cada recorrido en una experiencia compartida, sostenible y con propósito.