The Drive reconoce al Honda Civic Hybrid con el premio “Best Value 2026”

¡Atención! Honda Civic Hybrid oficialmente fue nombrado como "Best Value" de 2026 por "The Drive", lo que confirma la posición de este increíble vehículo.

Recordemos que esta es la tercera vez que el Honda Civic Hybrid es galardonado por los editores de The Drive desde la creación de los premios en 2022.

(Image credit: Honda)

Lo que dice The Drive sobre el Honda Civic Hybrid:

Honda Civic Hybrid encarna el valor como ningún otro automóvil lo hace actualmente. Además, la excelente relación calidad-precio y el fenomenal ahorro de combustible del Civic Hybrid no van en detrimento de la diversión al volante. Con 200 hp, una conducción deportiva y un interior sumamente confortable, es uno de los pocos vehículos del mercado que atrae tanto a los entusiastas como a los consumidores habituales.

Los premios Drive reconocen a los mejores vehículos actualmente a la venta basándose en una exhaustiva evaluación realizada por el experto equipo editorial de The Drive. Los factores evaluados en la puntuación de cada vehículo, en una escala del 1 al 10, incluyen la satisfacción en la conducción, la facilidad de uso, el equipamiento de serie en comparación con sus rivales, el ahorro de combustible y el valor. El Honda Civic Hybrid fue probado dos veces en 2025, obteniendo una puntuación de 9 y 9.5.