SUNSEAT: la fiesta frente al mar que celebra los 25 años de SEAT León

Sin duda, SEAT se ha convertido en una de las marcas más queridas en nuestro país, especialmente para los jóvenes, convirtiéndose en cómplice de incontables momentos de verano, amistad y diversión.

Este año, SEAT León cumple 25 años de historia y para conmemorarlo, la marca crea SUNSEAT, un encuentro con enfoque ecológico que rompe con el “domingo de bajón” para despedir la semana con estilo y comenzar la siguiente con energía renovada en un escenario frente al mar, la brisa y el sonido de las olas que se mezclaron con un soundtrack personalizado, creando el ambiente perfecto para un momento inolvidable.

El estilo dinámico y auténtico de SEAT León 25 Aniversario presentó a Caloncho y Sofía Monroy en SUNSEAT, transformando el atardecer en un viaje musical cargado de buena vibra. Con un concierto íntimo y brillante, la melodía se entrelazó con la energía del público al más puro estilo SEAT, convirtiéndose en una conexión única donde la música, la playa y el espíritu joven se fusionaron para celebrar el verano.

En este vibrante entorno, los nuevos detalles de diseño y equipamiento del hatchback brillaron más que nunca, reafirmando su lugar como un favorito para los amantes de la conducción en México; al añadir elementos que lo vuelven más deportivo que nunca, con rines de aluminio de 18” Edición Especial 25 Aniversario, labio inferior en spoiler delantero y estribos laterales en acabado negro mate, splitters en fascia trasera, spoiler trasero deportivo en negro brillante y sticker conmemorativo 25 aniversario en tapa de cajuela; además de vestiduras de asientos en dinámica, asiento del conductor con ajuste eléctrico y placa conmemorativa seriada en consola central.

Con un volumen limitado a 125 unidades disponibles en 5 colores: Negro Medianoche, Blanco Nevada, Gris Magnético, Gris Grafeno y su icónico Rojo Deseo, el protagonista de SUNSEAT llega destinado para los amantes de la deportividad e innovación; debajo del cofre se equipa con motor FR 1.4 Turbo de 150 HP y transmisión automática de 8 velocidades, alcanzando una velocidad máxima de 214 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 8.5 segundos, ofreciendo un manejo emocionante y distintivo a un precio desde $562,900 MXN.

SEAT León no solo celebra 25 años de historias compartidas, sino también la continuación de un camino que refleja deportividad y estilo, reforzando el compromiso con el medio ambiente en un SUNSEAT con cero plásticos de un solo uso, botes de basura para separación de residuos y la medición de la huella de carbono generada, que permitirá a la marca continuar creando acciones con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente.

De esta manera, la marca española reafirma su compromiso con el futuro, avanzando en su estrategia al sumar esfuerzos con enfoque sustentable, con acciones que integran a su comunidad y promueven un estilo de vida consciente, auténtico, responsable e innovador; SEAT sigue construyendo un porvenir más limpio y brillante para todos.