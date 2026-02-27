Lynk & Co redefine su estrategia en Europa para impulsar un crecimiento sostenible

¿Estás listo para conocer la nueva etapa de Lynk & Co? Así como lo lees, la popular compañía inicia una nueva etapa estratégica en Europa, la cual está enfocada en fortalecer las bases de su modelo comercial. Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles a continuación.

Tras un periodo de transformación marcado por lanzamientos exitosos de producto y el fortalecimiento de su presencia en mercados clave, la compañía evoluciona hacia una estructura más sólida, apoyada en el canal de ventas tradicional a través de distribuidores, con una visión clara: construir una operación estratégica, eficiente y preparada para una nueva era de crecimiento en Europa.

2025: Consolidación y transformación

2025 representó un punto de inflexión para Lynk & Co en el mercado europeo. Tras iniciar su operación bajo un modelo de suscripción (carsharing), siendo el pilar central de su propuesta de valor en Europa con el objetivo de posicionar la marca en el mercado, a través de Lynk & Co Clubs y como parte de esta evolución, los clubs dejarán gradualmente de funcionar bajo su formato original, dando paso a una transición estructural hacia un esquema comercial tradicional respaldado por distribuidores.

Estos espacios fueron diseñados bajo un concepto de identidad visual que ofrecía una experiencia de marca inmersiva y diferencial, combinando exhibición de producto, conexión con la comunidad y estilo urbano de su entorno.

La compañía migró de operar 11 Lynk & Co Clubs gestionados directamente por la marca a una amplia red de más de 150 puntos de venta y 350 talleres en Europa, incluidos concesionarios y puntos administrados por importadores. Este nuevo esquema comercial está respaldado por distribuidores de Volvo Cars, los cuales tienen cerca de 100 años de experiencia en la industria automotriz, fortaleciendo así la solidez operativa y la capacidad de crecimiento sostenible de Lynk & Co en Europa.

"La expansión en nuestra red de distribuidores ha transformado el negocio y ha hecho que Lynk & Co sea más visible, representando un beneficio mutuo para los clientes, los distribuidores y la marca. Expandiendo nuestro alcance, fortaleciendo las alianzas y el modelo de negocio". mencionó Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International.

Esta transición consolida el cambio hacia una estrategia centrada en el canal de ventas tradicional, permitiendo mayor alcance, eficiencia operativa y mayor cobertura territorial en Europa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Un futuro sólido en Europa

Este movimiento permitirá a la marca concentrar recursos en el desarrollo de su red comercial, optimizar procesos y elevar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto.

A medida que avanza su crecimiento, Lynk & Co mantendrá su expansión, reforzando su presencia en los mercados existentes y explorando nuevas oportunidades bajo un posicionamiento premium, mientras que la compañía continuará consolidando su catálogo de productos recientemente lanzados, asegurando que su portafolio se mantenga competitivo, relevante y alineado con las necesidades del consumidor.

A casi diez años de su fundación, Lynk & Co reafirma su compromiso con la innovación, la experiencia del cliente y el desarrollo sostenible en Europa.

"2025 demostró que Lynk & Co llegó para quedarse. En 2026, seguiremos enfocándonos en aumentar la visibilidad de nuestra marca y fortalecer la base que hemos construido. Para brindar una mejor experiencia a nuestros clientes." Mencionó Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International (Europa)