Lexus celebra 36 años redefiniendo el lujo japonés en el mundo y en México

¿Sabías que este año Lexus celebra su 36 aniversario desde su fundación posicionándose como una de las marcas de lujo más reconocidas a nivel global?

Desde 1989, su propósito ha sido claro: desafiar los estándares de la industria automotriz a través de la innovación, la excelencia artesanal y una visión centrada en las personas.

Desde LS 400, el primer modelo, que redefinió el confort y la ingeniería de precisión, hasta los actuales RX y TX, así como el superdeportivo LFA, Lexus ha construido un legado que combina desempeño, sofisticación y la búsqueda constante de la perfección.

En el corazón de su filosofía se encuentran tres principios que definen su ADN japonés: Omotenashi, el arte de anticiparse a las necesidades de cada invitado; Takumi, la maestría artesanal que busca la perfección en cada detalle; y Kaizen, la mejora continua que impulsa la innovación tecnológica y humana de la marca.

Un legado que también se escribe en México

Lexus llegó a México en 2021 con la intención de ofrecer una nueva forma de entender el lujo: más humana, más inteligente y consciente. En apenas cuatro años, la marca ha construido una base sólida impulsada por la confianza de sus clientes, a quienes en la marca japonesa se llaman invitados y el compromiso de su red de distribuidores.

Actualmente, Lexus México ofrece una gama compuesta por 10 modelos. UX, NX y RX en los segmentos de SUV compacto y mediano; TX, GX y LX en SUV full-size; los sedanes IS, ES y LS; y finalmente, LC, nuestro Gran Turismo.

Gracias a su estrategia de electrificación, alrededor del 80% de las ventas corresponden a versiones híbridas eléctricas con tecnología Lexus Hybrid Drive, lo que ha consolidado a la marca dentro del segmento del lujo sustentable en el país. Este crecimiento sostenido proyecta un cierre de año con la preferencia de cerca de 10,000 invitados, resultado del trabajo conjunto de la marca, su red de distribuidores y su enfoque en la atención personalizada.

Como parte de esta conmemoración, Lexus lanzó en México la campaña "Legacy", una iniciativa que celebra la herencia de la marca y rinde homenaje a las personas, valores y detalles que han dado forma a su historia. Legacy busca transmitir que el lujo se perfecciona con el tiempo, con propósito y con respeto hacia cada invitado.

"La celebración de estos 36 años a nivel global nos recuerda que el lujo auténtico trasciende el producto. El lujo, para nosotros, está en la manera en que pensamos, trabajamos y evolucionamos juntos." — Guillermo Díaz, Presidente de Toyota Motor Sales y Lexus México.

Visión hacia una movilidad inteligente

Mirando hacia el futuro, Lexus reafirma su compromiso por ofrecer tecnologías adecuadas en el tiempo adecuado para cada mercado, avanzando hacia una movilidad más inteligente, eficiente y conectada. Esta visión se guía por el principio japonés de anticipación: comprender las necesidades del presente para diseñar soluciones del mañana.

Esta misma cultura de anticipación también define su experiencia de servicio. En Lexus, cada interacción —desde la venta hasta la postventa— busca prever las necesidades de los invitados, ofreciendo una atención personalizada y coherente con el espíritu del Omotenashi.

Con 36 años de historia y una visión orientada a la innovación y la sustentabilidad, Lexus continúa redefiniendo el lujo japonés, combinando tradición, tecnología y una perspectiva centrada en las personas.