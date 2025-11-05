JETOUR G700: el SUV híbrido enchufable de lujo que llega oficialmente a México

¡La espera terminó antes de lo planeado! JETOUR G700 llega oficialmente a México, se trata del primer SUV híbrido enchufable de una nueva generación de modelos de lujo, inteligente y electrificados de la marca.

La exclusiva se anunció durante la reciente reunión anual de distribuidores donde Johnny Fang, CEO, destacó el sólido posicionamiento de la marca tanto a nivel doméstico como global, y refrendó el compromiso de crecimiento en nuestro país hacia 2026. "JETOUR es única en conjuntar estilo todoterreno con hibridación conectable, mientras que SOUEAST se enfoca en traer PHEVs competitivos desde China. La accesibilidad en productos premium es el eje de nuestra estrategia a largo plazo", señaló.

Enfoque de vanguardia

De acuerdo con el directivo, este lanzamiento ocurre tras la develación internacional del SUV y como parte de un programa de expansión articulado para ofrecer los últimos avances de JETOUR en las regiones donde tiene presencia. Entre estos, el más relevante es la introducción de la arquitectura GAIA, una plataforma modular inédita diseñada para acomodar sistemas de propulsión duales y enfrentar condiciones de manejo exigentes.

Gracias a este desarrollo, JETOUR G700 se posiciona como el buque insignia más moderno de la gama, al combinar capacidades off-road mejoradas con tecnología, potencia y eficiencia superiores.

Una escala que destaca

Con casi 5.2 metros de largo, G700 agrega otra opción de versatilidad al portafolio de JETOUR, pues sus cotas de 2 m de ancho, 1.9 de alto y una distancia entre ejes de más de 2.8, alojan una tercera fila de asientos. Un elemento integral de la construcción GAIA es también su chasís tipo body-on-frame, reforzado, que separa la carrocería del bastidor y otorga mayor flexibilidad estructural y resistencia en situaciones extremas, además de optimizar la absorción de impactos en terrenos irregulares y crecer las capacidades de remolque y carga.

JETOUR G700 está equipado con una suspensión neumática e independiente en ambos ejes, y amortiguadores de ajuste electrónico CDC (Continuous Damping Control) para adaptarse dinámicamente a distintos caminos y escenarios de conducción. Con este esquema puede regular su altura según la ruta o la velocidad, mejorar la calidad de marcha en pasos accidentados, y vadear obstáculos y cuerpos de agua con mayor facilidad al elevar su carrocería.

Su altura máxima libre al suelo es de 320 mm, mientras que puede circular a una profundidad máxima de vadeo de 970. En conjunto con el sistema de amortiguación variable es posible incrementar la tracción en curvas y diferentes tipos de superficies, así como reducir golpes y vibraciones para lograr una experiencia de lujo incluso fuera del asfalto.

Saúl Espinosa, vicepresidente de JETOUR SOUEAST, indicó que aun cuando la apariencia de G700 es robusta, concede una experiencia de confort completa pues "cuenta con sistemas de asistencia para girar sobre sí mismo, tiene suspensión regulable, sus cámaras son tipo 'transparente', y ofrece dirección en ambos ejes para facilitar la maniobrabilidad en entornos exigentes. Además, el conductor encontrará un interior intuitivo con botones físicos, perilla giratoria y múltiples comodidades que permiten que su manejo diario sea más natural".

Tren motriz

En congruencia con la filosofía de diseño "primero eléctrico" (electric-first), el tren motriz de JETOUR G700 conjuga dos motores eléctricos con uno de combustión interna desarrollado para esquemas híbridos. Este bloque a gasolina 2.0 turbocargado logra una eficiencia térmica del 45.5%, y produce 208 HP y 250 lb-pie de par. La potencia combinada del conjunto puede alcanzar los 751 HP y un torque de 836 lb-pie, y emplea una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission) de dos velocidades. La autonomía combinada de JETOUR G700 es de hasta 1,400 kilómetros.

Tecnología y equipamiento

El interior de G700 ofrece una experiencia de lujo y conectividad avanzada:

Interfaz central de 15.6" y pantalla envolvente de 35.4 pulgadas.

Monitor trasero de techo de 17.3" para entretenimiento.

Asientos delanteros eléctricos con calefacción, ventilación, masaje y memoria.

Asientos tipo "gravedad cero" para el copiloto (se reclinan completamente).

Segunda fila eléctrica con reposapiés extensibles.

Clima tri-zona automático.

Filtro de cabina CN95.

Sistema de aromaterapia integrado.

Refrigerador integrado en consola con control de temperatura (-6 °C a 50 °C).

Sistema de audio Lexicon de 18 bocinas.

Calaveras traseras con proyección digital de mensajes y figuras.

"Este modelo representa el compromiso de JETOUR con la innovación, la comodidad y la sustentabilidad, ofreciendo una autonomía combinada de hasta 1,400 km y un rango eléctrico puro de 139 km", señaló Arturo Escamilla, gerente nacional de Producto de la marca.

La llegada del JETOUR G700 a México está confirmada. Próximamente se anunciarán detalles sobre versiones, configuraciones y fechas de lanzamiento en la red de distribuidores autorizados JETOUR SOUEAST México.