JETOUR G700 debuta oficialmente en tierras mexicanas

¡Atención! La unidad de validación de JETOUR G700 fue puesta en circulación en la Ciudad de México, esto marco el primer ejercicio público del SUV de lujo en las vialidades citadinas del país.

La presencia del vehículo en avenidas de la capital de la República forma parte del proceso de homologación rumbo a su próxima presentación, y se enfoca en verificar el desempeño de sistemas clave como el de gestión de energía, las asistencias de conducción, confort de marcha y calibraciones bajo condiciones reales de tráfico y superficie en el país.

En las imágenes, el modelo se observa en configuración de prueba y sin información comercial de versiones o precios, consistente con una etapa de evaluación que resultará en la comunicación final de especificaciones para el mercado mexicano.

Validación urbana: por qué importa

Además de confirmar el avance del calendario de lanzamiento, estos exámenes contribuyen a la preparación operativa que acompaña la introducción de un nuevo modelo: lineamientos de diagnóstico, procesos de servicio y posventa, así como coordinación logística para soporte en la red conforme el vehículo se acerque a su llegada a distribuidores.

"Que el vehículo ya esté en validación urbana en México confirma el progreso del programa de preparación rumbo al lanzamiento. Este tipo de pruebas no solo permite revisar parámetros de conducción y funcionamiento de sistemas clave antes de comunicar versiones y oferta comercial, sino que garantiza el respaldo para los futuros propietarios", señaló Saúl Espinosa, vicepresidente de JETOUR SOUEAST México.

Un buque insignia PHEV con enfoque premium

G700 inaugura la Serie G en el portafolio de JETOUR como propuesta premium y, en información difundida globalmente, la marca ha comunicado un tren motriz con potencia combinada de hasta 904 HP y una referencia de aceleración de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos, cifras que se confirmarán para México en su anuncio a medios y prensa.

Entre estas especificaciones destacan:

Chasís independiente body-on-frame de alta resistencia.

Bloqueo de diferencial triple, 14 modos de conducción con X‑Mode y suspensión activa Smart CDC (adaptativa de control continuo).

Función Extreme Turn ("tank turn"), que reduce el radio de giro en senderos estrechos mediante la gestión independiente del par en los ejes eléctricos.

Parámetros off-road: altura libre al suelo cercana a 230 mm y capacidad de vadeo aproximada de 900 mm.

Confort y tecnología a bordo

El modelo ofrecerá tres filas de asientos con seis plazas independientes. Entre el equipamiento se listan amenidades de ventilación, calefacción y masaje. En el apartado tecnológico, incluye:

Panel de instrumentos envolvente de 35.4 pulgadas.

Pantalla central de 15.6"–15.8".

Monitor trasero de techo de 17.3".

Sistema de audio premium Lexicon de 18 bocinas, filtro de cabina CN95, aromaterapia integrada y refrigerador con control de temperatura.

Próximos pasos hacia la develación

JETOUR SOUEAST México presentará detalles de versiones, equipamiento y estrategia comercial conforme se aproxime el estreno nacional. G700 arribará oficialmente al mercado durante el primer semestre de 2026.