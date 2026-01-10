JETOUR G700 debuta como el primer SUV de la nueva serie G

¡La espera terminó! El primer modelo de la nueva serie G de JETOUR llegó, se trata del G700 que debutó a nivel internacional.

El evento se llevó a cabo en el Bab Al Shams Arena, un recinto que forma parte del resort con el mismo nombre, ubicado en pleno desierto de Dubái, que combina arquitectura árabe tradicional con instalaciones modernas, y que ha sido sede de espectáculos mundiales y festivales culturales. En esta locación se reunió a medios, diseñadores, y figuras del deporte y la música para difundir el inicio de una etapa inédita para la marca en mercados globales, incluido México.

De acuerdo con Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST México, elegir un espacio reconocido por su exclusividad y atractivo turístico fue un aspecto integral del mensaje a comunicar, al vincular a G700 con un entorno que refleja tanto sofisticación como resistencia. "El desierto de Dubái ofreció un escenario de lujo y aventura que conecta directamente con las capacidades todoterreno de G700, y refuerza la idea de un SUV premium preparado para condiciones extremas; fue ideal para recalcar su temática BEYOND THE HORIZON", señaló.

Este lema representa la visión de la marca de ir más allá de los límites tradicionales de la movilidad, integrando innovación tecnológica, diseño cultural y compromiso ambiental. Gracias a este montaje, los asistentes pudieron vivir una experiencia inmersiva, con demostraciones del vehículo en un ambiente natural y envolvente que puso a prueba sus capacidades técnicas.

Diseño y colaboración internacional

(Image credit: JETOUR)

A la presentación acudió Andrew Collinson, exjefe de diseño de Land Rover y actual vicepresidente de Diseño para JETOUR, quien participó en el desarrollo de G700 y recibió el reconocimiento "Most Innovative Design Feature" en el Turin Automotive Design Award 2025.

También se contó con la presencia de la diseñadora Paula Scher, como consultora artística de la Serie G, cuyo rol de colaboración consistirá en "dotarla —y en particular a G700— de una identidad visual y cultural que trascienda lo meramente automotriz, e integrar el lenguaje del diseño contemporáneo con la estrategia "Travel +" de la marca", indicó el directivo.

Scher es considerada una de las diseñadoras más influyentes a nivel mundial, ha sido galardonada con la Medalla AIGA —máximo reconocimiento otorgado a individuos que contribuyen al campo del diseño gráfico y la comunicación visual— y colaborado con empresas como Microsoft, Adobe y Disney.

Durante el evento en Dubái, JETOUR también anunció su participación en el LIWA Global Off-Road Festival, donde los primeros propietarios del G700 enfrentarán la duna Moreeb, estimada la más alta y empinada del mundo. Entre los dueños iniciales confirmados se encuentran el DJ internacional Alan Walker y el campeón mundial de maratón Sir Mo Farah.

Un modelo con pertinencia para México

Fang declaró que G700 combina capacidades todoterreno con atributos de comodidad y seguridad propios de un SUV urbano y que estas características resultan especialmente relevantes para el mercado mexicano, donde los consumidores demandan vehículos capaces de responder tanto en entornos urbanos como en condiciones de terreno complejo.

La arquitectura GAIA, que integra el sistema híbrido iDM-Off Road con dos motores eléctricos y un bloque de 2.0 litros, ofrece una potencia combinada de 904 hp y acelera de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos, cifras que lo colocan en un nivel competitivo frente a opciones tradicionales de gran cilindrada. Su chasis es de alta rigidez, cuenta con una configuración de bloqueo diferencial triple, 14 modos de conducción y un sistema de suspensión activa, pensados para enfrentar condiciones diversas, desde caminos rurales hasta escenarios de alta montaña, existentes en distintas regiones del país.

Seguridad, confort y validación internacional

Más del 90% en la estructura de G700 es acero de alta resistencia, misma que ha sido evaluada en pruebas de duración extrema como el Rally Taklimakan en China. Además, obtuvo certificaciones de TÜV Rheinland —empresa alemana que valida que un producto cumpla con estándares técnicos, normativos y de seguridad reconocidos a nivel mundial— que avala su fiabilidad en condiciones adversas.

En el interior, el modelo dispone de seis asientos independientes con ventilación, calefacción y masaje, y pantallas de gran formato que integran funciones de entretenimiento y confort, elementos que conectan con la creciente demanda en México de vehículos que combinen robustez con comodidad avanzada.

Compromiso con la sustentabilidad

La muestra concluyó con la noticia que G700 estará vinculado con iniciativas de conservación en Asia y África, que incluyen la protección del antílope tibetano en la Reserva de Hoh Xil y proyectos con el Cheetah Conservation Fund (CCF). Para comunicarla acudieron la Dra. Laurie Marker, fundadora del CCF, y Hazen Audel, biólogo y artista reconocido por sus documentales en Discovery, quienes además colaboraron en la creación de la edición especial "Terra Arube" de G700, inspirada en historias de guepardos rescatados.

Estas acciones reflejan un enfoque de responsabilidad que la marca busca extender a todos los mercados donde participa, incluido México. "El G700 es más que un SUV", afirmó Ke Chuandeng, presidente de JETOUR International. "Es nuestro compromiso con la protección de los sueños, de nuestros seres queridos y de la tierra que compartimos."

Especificaciones técnicas destacadas

Potencia combinada: 904 HP.

Aceleración: 0–100 km/h en 4.6 segundos.

Sistema de bloqueo diferencial triple con más de 20,000 Nm de par de bloqueo.

14 modos de conducción y X-Mode.

Suspensión activa con amortiguación inteligente Smart CDC.

Seis asientos independientes con ventilación, calefacción y masaje.

Se espera que G700 arribe a nuestro mercado durante el primer semestre de 2026, con precios y especificaciones finales aún por confirmar.