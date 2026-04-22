Un nuevo avance en el LiDAR a color impulsa los coches autónomos que no requieren intervención del conductor

El mayor fabricante mundial de tecnología LiDAR acaba de presentar su tecnología de última generación.

El sistema puede detectar color, velocidad y reflectividad.

Se espera que esta tecnología llegue al mercado a finales de este año.

El mayor fabricante mundial de sensores LiDAR acaba de anunciar una versión de última generación de su tecnología que, según se prevé, mejorará enormemente la fiabilidad de los coches autónomos.

Hesai Group anunció esta semana que su nuevo sistema LiDAR con capacidad de detección de color, denominado "plataforma a todo color 6D ETX", es capaz de detectar las coordenadas X, Y y Z de un objeto, además de su reflectividad, velocidad y color, según el South China Morning Post .

En comparación con las imágenes en blanco y negro que ofrecen actualmente la mayoría de los sistemas del mercado, se espera que la capacidad de Hesai Group para detectar el color, así como la reflectividad y la velocidad, mejore enormemente la rapidez con la que los sistemas de conducción autónoma pueden determinar y categorizar objetos, como señales de tráfico, semáforos y vehículos de emergencia.

El artículo continúa a continuación.

David Li Yifan, CEO de Hesai, afirma que las primeras versiones de esta tecnología llegarán al mercado a finales de este año, y asegura que serán pioneras en su tipo. Sin embargo, Li Yifan no reveló qué marcas serían las primeras en recibir el sistema LiDAR.

«Esto no es una simple estrategia de marketing», declaró en una rueda de prensa el viernes. «Es una innovación fundamental, algo que, que yo sepa, nadie ha hecho antes», informó el South China Morning Post.

Deutsche Bank elaboró ​​su propio estudio sobre esta tecnología, en el que concluyó que elimina la necesidad de "unión o inferencia compleja", lo que significa que el sistema de conducción autónoma ya no necesita "adivinar" al identificar objetos de colores importantes como semáforos, líneas de carril o señales de construcción.

Según se informó, la innovación de Hesai "mejoraría significativamente" la inteligencia espacial de los modelos mundiales de inteligencia artificial, lo que probablemente pondrá en el punto de mira a la ya rentable empresa que cuenta entre sus clientes con los 10 principales fabricantes de automóviles chinos.

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Análisis: La autonomía sin intervención humana está llegando

(Image credit: Volvo)

La mayoría de los principales fabricantes de automóviles en China están compitiendo por desarrollar un sistema de conducción autónoma de nivel 3 que permita a los conductores realizar tareas secundarias de forma segura y legal mientras están al volante.

Actualmente, se han iniciado operaciones piloto de Nivel 3 en carreteras urbanas designadas en Chongqing, en el suroeste de China, y en autopistas de Pekín, y se espera que se otorguen más aprobaciones próximamente.

Tesla también está probando e implementando activamente su sistema de conducción autónoma supervisada en China, pero, como es bien sabido, prescinde del Lidar y otros sensores en favor de un enfoque basado únicamente en cámaras, lo que, según afirma, reducirá drásticamente el coste total.

Pero muchos propietarios de Tesla están enfadados porque la empresa promete capacidad de conducción autónoma en vehículos más antiguos, cuando sigue incorporando mayores niveles de potencia de procesamiento en sus nuevos productos.

El impulso de China hacia sistemas Lidar más avanzados podría ayudar a mejorar la precisión, así como la rapidez con la que las autoridades pueden aprobar un sistema de conducción autónoma fiable.

Es más, es muy probable que China continúe apoyando la tecnología de vanguardia que provenga de su mercado interno, en lugar de permitir que una empresa como Tesla sea la primera en lanzar al mercado un sistema de conducción autónoma verdaderamente "sin intervención humana".